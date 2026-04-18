Gnabry manquera très probablement le prochain match de Bundesliga contre le VfB Stuttgart, rencontre au cours de laquelle le club le plus titré d’Allemagne pourrait assurer le titre en cas de prise de point. Son indisponibilité au-delà de cette rencontre reste à déterminer.

Sélectionné par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde estivale aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le joueur de 30 ans ignore encore si cette blessure menace sa participation au tournoi (11 juin-19 juillet).