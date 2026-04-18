L'attaquant souffre d'une élongation des adducteurs de la cuisse droite, selon les examens du service médical du club bavarois, a annoncé le champion en titre samedi soir. Le club s'attend à une « longue indisponibilité ».
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Sa participation à la Coupe du monde est-elle menacée ? Le FC Bayern Munich annonce la blessure de son attaquant star
Mercredi dernier, lors du match retour des quarts de finale contre le Real Madrid, ce joueur de 30 ans figurait encore dans le onze de départ, mais il a été remplacé par Jamal Musiala après environ une heure de jeu. À ce moment-là, rien ne laissait présager une blessure.
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Serge Gnabry sera absent du groupe du FC Bayern pour la rencontre face au VfB Stuttgart.
Gnabry manquera très probablement le prochain match de Bundesliga contre le VfB Stuttgart, rencontre au cours de laquelle le club le plus titré d’Allemagne pourrait assurer le titre en cas de prise de point. Son indisponibilité au-delà de cette rencontre reste à déterminer.
Sélectionné par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde estivale aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le joueur de 30 ans ignore encore si cette blessure menace sa participation au tournoi (11 juin-19 juillet).