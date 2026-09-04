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« S’il s’approche des 36 buts, je ne serai pas surpris ! » : Gasperini fait une déclaration audacieuse sur Donyell Malen
Gasperini fixe la barre haut pour Malen
Selon La Gazzetta dello Sport, l'entraîneur de la Roma Gian Piero Gasperini a fait une prédiction sensationnelle au sujet de la recrue estivale Donyell Malen après le début de vie explosif de l'attaquant dans la capitale. L'international néerlandais a impressionné son nouvel entraîneur par sa technique létale et ses déplacements devant le but.
Gasperini a salué l'exécution en trois touches de Malen dans la surface de réparation, exhortant l'attaquant à conserver sa faim alors que la Roma prend de l'élan.
« S'il s'attaque au record de Higuain de 36 buts, cela ne me surprendra pas », a déclaré Gasperini, soutenant le Néerlandais pour qu'il atteigne des sommets extraordinaires.
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Dybala reste au cœur de l’attaque
Parallèlement à l’arrivée de Malen, Gasperini a salué la condition physique et l’engagement du meneur de jeu vedette Paulo Dybala. L’entraîneur a fermement rejeté l’idée de mettre l’Argentin au repos ou de le faire tourner lorsqu’il est pleinement en forme, le plaçant aux côtés de Josip Ilicic et Papu Gomez parmi les talents footballistiques uniques.
Dybala a effectué l’intégralité de la préparation de pré-saison et reste désireux de participer à chaque match, en adéquation avec la philosophie offensive agressive de Gasperini.
« Je demande à Paulo s’il veut jouer, et s’il dit oui, je le laisse sur le terrain même à 4-0 », a expliqué Gasperini. « On ne sort jamais un joueur qui prend du plaisir. »
Adhérer aux rêves de scudetto de Rome
Ce départ impressionnant a lancé les discussions sur le titre dans toute la ville de Rome, les cadres Bryan Cristante et Lorenzo Pellegrini évoquant ouvertement des ambitions de Scudetto. Plutôt que de freiner cet enthousiasme, Gasperini a salué la passion mûre affichée par les supporters tout en gardant son groupe concentré sur la réalité.
L'entraîneur a souligné que les liens au sein du groupe s'étaient renforcés durant l'été, plusieurs joueurs ayant accepté des baisses de salaire pour rester au club.
« Les rêves ne sont jamais étouffés, a déclaré Gasperini. L'important est de savoir que lorsque le réveil sonne, la réalité est différente. Si vous vivez la réalité de la bonne manière, vous pouvez la faire correspondre à vos rêves. »
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Retrouvailles avec un ancien et grands défis à venir
La Roma doit désormais traduire son élan du début de saison en résultats face à des adversaires de tout premier plan, à commencer par un match à fort enjeu contre l’ancien club de Gasperini, l’Atalanta. L’entraîneur a décrit le fait d’affronter son ancienne équipe comme une rencontre avec une ex-partenaire, reconnaissant l’Atalanta comme une référence en vue d’une qualification européenne.
Avec les matches de Ligue des champions qui se profilent également, Gasperini a souligné que les rencontres à venir contre l’Inter et les autres grands rivaux constitueraient des indicateurs cruciaux de progression.
Portée par la forme de buteurs de Malen et Dybala, la Roma se prépare à tester ses ambitions face à l’élite italienne et européenne.
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