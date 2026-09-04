« S’il s’approche des 36 buts, je ne serai pas surpris ! » : Gasperini fait une déclaration audacieuse sur Donyell Malen

Selon La Gazzetta dello Sport, l'entraîneur de la Roma Gian Piero Gasperini a fait une prédiction sensationnelle au sujet de la recrue estivale Donyell Malen après le début de vie explosif de l'attaquant dans la capitale. L'international néerlandais a impressionné son nouvel entraîneur par sa technique létale et ses déplacements devant le but.

Gasperini a salué l'exécution en trois touches de Malen dans la surface de réparation, exhortant l'attaquant à conserver sa faim alors que la Roma prend de l'élan.

« S'il s'attaque au record de Higuain de 36 buts, cela ne me surprendra pas », a déclaré Gasperini, soutenant le Néerlandais pour qu'il atteigne des sommets extraordinaires.