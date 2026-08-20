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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

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Ronaldinho est arrivé à Ravenne ! Aujourd’hui, présentation-show sur la plage

Ravenna
Ronaldinho

L’ancien Ballon d’Or brésilien a débarqué en Romagne

Ronaldinho est arrivé en Romagne. L’ancienne star du FC Barcelone et de l’AC Milan a atterri à 11 h 50 à l’aéroport Ridolfi de Forlì, à bord d’un vol privé en provenance de Milan-Linate, avant de rejoindre Ravenne avec son staff. Pour l’accueillir, comme le rapporte ilrestodelcarlino, une délégation de Ravenne était présente, ainsi qu’une trentaine de supporters à l’aéroport, à qui le Brésilien a accordé quelques selfies et autographes.


Le moment le plus attendu est toutefois prévu pour ce soir à Marina di Ravenna, où Ronaldinho sera officiellement présenté comme nouveau joueur de Ravenne. L’événement, programmé de 20 h 30 à 22 h, devrait attirer entre 5 000 et 6 000 personnes sur la plage adjacente à la Diga Foranea Sud.


L’ancien Ballon d’Or restera également en Romagne demain, lorsqu’il sera l’invité du Space de Riccione.


  • Rappelons que le 23 juin, Ravenna avait annoncé : « Ronaldinho signe à Ravenna. Ronaldinho rejoint le Ravenna FC by Cipriani en tant que joueur, dans ce qui représente l’une des acquisitions les plus significatives de l’histoire du club et un moment destiné à propulser Ravenna au centre de l’attention du football mondial. Plus qu’une opération symbolique, Ronaldinho s’est fixé un objectif précis : inscrire son dernier but en tant que professionnel avec le maillot de Ravenna, ajoutant un chapitre profondément personnel à l’une des carrières les plus célébrées de l’histoire du football. Son arrivée envoie un message clair : Ravenna construit un projet sérieux et la culture footballistique italienne a un nouveau point de référence. S’ouvre ainsi le chapitre le plus fascinant de l’histoire de ce club qui n’en est encore qu’à ses débuts ».




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