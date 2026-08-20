Ronaldinho est arrivé à Ravenne ! Aujourd’hui, présentation-show sur la plage

Ronaldinho est arrivé en Romagne. L’ancienne star du FC Barcelone et de l’AC Milan a atterri à 11 h 50 à l’aéroport Ridolfi de Forlì, à bord d’un vol privé en provenance de Milan-Linate, avant de rejoindre Ravenne avec son staff. Pour l’accueillir, comme le rapporte ilrestodelcarlino, une délégation de Ravenne était présente, ainsi qu’une trentaine de supporters à l’aéroport, à qui le Brésilien a accordé quelques selfies et autographes.





Le moment le plus attendu est toutefois prévu pour ce soir à Marina di Ravenna, où Ronaldinho sera officiellement présenté comme nouveau joueur de Ravenne. L’événement, programmé de 20 h 30 à 22 h, devrait attirer entre 5 000 et 6 000 personnes sur la plage adjacente à la Diga Foranea Sud.





L’ancien Ballon d’Or restera également en Romagne demain, lorsqu’il sera l’invité du Space de Riccione.



