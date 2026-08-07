Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

Romelu Lukaku, la star de Naples qui veut partir, devient une cible surprise pour un club de Ligue 1

Mercato
R. Lukaku
SSC Naples
Monaco
Serie A
Ligue 1

Monaco étudie activement un transfert ambitieux pour l’attaquant de Naples Romelu Lukaku, alors que l’incertitude continue d’entourer l’avenir de Folarin Balogun. L’attaquant belge de 33 ans cherche à quitter le club italien après un conflit avec la direction cet été.

  • Monaco entre dans la course pour Romelu Lukaku

    Monaco travaille activement sur un accord pour recruter l’attaquant de Naples Lukaku lors du mercato estival, selon La Gazzetta dello Sport. Le club de Ligue 1 étudie des options en attaque alors que l’incertitude grandit concernant l’avenir de Balogun. L’attaquant pourrait quitter Monaco avant la date limite du mercato, poussant les dirigeants du club à chercher un remplaçant de premier plan.

    Âgé de 33 ans, Lukaku s’est imposé ces dernières heures comme une cible prestigieuse pour le club. L’international belge cherche un nouveau départ loin de l’Italie. Un transfert en Principauté offrirait à Monaco un buteur confirmé au plus haut niveau.

    • Publicité
  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    Lukaku cherche à partir après un conflit avec Naples

    Selon le même rapport, Lukaku est actuellement en conflit avec la direction de Naples. La relation s’est détériorée, poussant l’attaquant à rechercher activement une porte de sortie cet été. Plusieurs clubs à travers le monde ont manifesté leur intérêt pour recruter l’ancien attaquant de Manchester United. Toutefois, le joueur a des priorités claires concernant sa prochaine destination.

    Alors que la franchise américaine d’Atlanta s’intéresse de longue date à l’idée de le faire venir en Major League Soccer, Lukaku ne reste pas convaincu par un transfert aux États-Unis.

  • L’attaquant belge préfère rester en Europe

    La préférence claire de Lukaku est de rester dans le football européen pour la saison à venir. Cette position donne à Monaco une véritable chance de conclure un accord pour l’attaquant expérimenté. Le club français n’est pas la seule équipe européenne à suivre sa situation. L’attaquant belge suscite également l’intérêt de clubs en Turquie. Même si un éventuel départ vers l’Arabie saoudite pourrait aussi être envisagé, l’option de rejoindre Monaco reste une possibilité très concrète pour l’avant-centre.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Romelu Lukaku BelgiumGetty Images

    Des semaines décisives à venir pour l’attaque de Monaco

    Monaco continuera d’évaluer ses options offensives tandis qu’il règle la situation autour de Balogun. L’avancée des négociations pour Lukaku pourrait s’accélérer si le départ de Balogun est finalisé.

    Lukaku examinera les options qui s’offrent à lui avant de décider de sa prochaine destination. Avec Monaco qui lui offre une opportunité concrète de rester en Europe, des évolutions concernant l’avenir du Belge sont attendues dans les prochains jours.

Jeux d'amitié des clubs
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Jeux d'amitié des clubs
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Monaco crest
Monaco
ASM