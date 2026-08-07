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Romelu Lukaku, la star de Naples qui veut partir, devient une cible surprise pour un club de Ligue 1
Monaco entre dans la course pour Romelu Lukaku
Monaco travaille activement sur un accord pour recruter l’attaquant de Naples Lukaku lors du mercato estival, selon La Gazzetta dello Sport. Le club de Ligue 1 étudie des options en attaque alors que l’incertitude grandit concernant l’avenir de Balogun. L’attaquant pourrait quitter Monaco avant la date limite du mercato, poussant les dirigeants du club à chercher un remplaçant de premier plan.
Âgé de 33 ans, Lukaku s’est imposé ces dernières heures comme une cible prestigieuse pour le club. L’international belge cherche un nouveau départ loin de l’Italie. Un transfert en Principauté offrirait à Monaco un buteur confirmé au plus haut niveau.
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Lukaku cherche à partir après un conflit avec Naples
Selon le même rapport, Lukaku est actuellement en conflit avec la direction de Naples. La relation s’est détériorée, poussant l’attaquant à rechercher activement une porte de sortie cet été. Plusieurs clubs à travers le monde ont manifesté leur intérêt pour recruter l’ancien attaquant de Manchester United. Toutefois, le joueur a des priorités claires concernant sa prochaine destination.
Alors que la franchise américaine d’Atlanta s’intéresse de longue date à l’idée de le faire venir en Major League Soccer, Lukaku ne reste pas convaincu par un transfert aux États-Unis.
L’attaquant belge préfère rester en Europe
La préférence claire de Lukaku est de rester dans le football européen pour la saison à venir. Cette position donne à Monaco une véritable chance de conclure un accord pour l’attaquant expérimenté. Le club français n’est pas la seule équipe européenne à suivre sa situation. L’attaquant belge suscite également l’intérêt de clubs en Turquie. Même si un éventuel départ vers l’Arabie saoudite pourrait aussi être envisagé, l’option de rejoindre Monaco reste une possibilité très concrète pour l’avant-centre.
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Des semaines décisives à venir pour l’attaque de Monaco
Monaco continuera d’évaluer ses options offensives tandis qu’il règle la situation autour de Balogun. L’avancée des négociations pour Lukaku pourrait s’accélérer si le départ de Balogun est finalisé.
Lukaku examinera les options qui s’offrent à lui avant de décider de sa prochaine destination. Avec Monaco qui lui offre une opportunité concrète de rester en Europe, des évolutions concernant l’avenir du Belge sont attendues dans les prochains jours.
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