Monaco travaille activement sur un accord pour recruter l’attaquant de Naples Lukaku lors du mercato estival, selon La Gazzetta dello Sport. Le club de Ligue 1 étudie des options en attaque alors que l’incertitude grandit concernant l’avenir de Balogun. L’attaquant pourrait quitter Monaco avant la date limite du mercato, poussant les dirigeants du club à chercher un remplaçant de premier plan.

Âgé de 33 ans, Lukaku s’est imposé ces dernières heures comme une cible prestigieuse pour le club. L’international belge cherche un nouveau départ loin de l’Italie. Un transfert en Principauté offrirait à Monaco un buteur confirmé au plus haut niveau.