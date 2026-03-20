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Emanuele Tramacere

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Rome : « seulement » 22 millions d'euros de recettes provenant de l'Europa League

La Roma est sortie vaincue de son double affrontement avec Bologne, ce « derby européen », et a officiellement fait ses adieux à l'Europa League 2025/2026, une compétition dans laquelle elle figurait, sur le papier, parmi les favorites pour le titre. Le match retour, qui s'est soldé par un score de 4-3 en faveur des Émiliens après prolongation, met donc également fin aux retombées financières que cette compétition de l'UEFA garantissait au bilan.


Et c'est précisément l'analyse des comptes, réalisée par Calcio e Finanza, qui fixe la prime perçue cette saison à un niveau incroyablement inférieur à celui encaissé par les clubs participant à la Ligue des champions.


  • LE MONTANT DE LA COTISATION

    La participation, ou plutôt la qualification pour le tournoi, avait rapporté à la Roma 4,31 millions d'euros sur un total de 155 millions d'euros. Un montant deux fois supérieur à celui prévu pour la période 2021-2024.

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  • LES BONUS OBTENUS

    Comme toujours, dans le cadre de la phase de groupes, les résultats obtenus sur le terrain lors des 8 matches rapportent des primes financières, que ce soit en cas de victoire ou de match nul. Les victoires remportées cette saison ont rapporté 450 000 euros chacune, tandis que les matchs nuls ont rapporté 150 000 euros chacun. Avec 5 victoires et 1 match nul, la Roma a empoché 2,4 millions d'euros.

  • BONUS DE CLASSEMENT ET BONUS DES HUITIÈMES

    La Roma a terminé la phase de groupes parmi les huit premières équipes du classement, ce qui lui a rapporté 2,34 millions d'euros, auxquels s'est ajouté un bonus de 600 000 euros supplémentaires. Ce classement lui a valu une qualification directe pour les huitièmes de finale, qui a rapporté 1,75 million d'euros supplémentaires.

  • LES COTES EUROPÉENNES ET NON EUROPÉENNES

    Depuis que la réforme des compétitions a été finalisée, le célèbre « market pool » a été remplacé par le concept de « valeur », divisé en deux catégories : Europe et hors Europe. Il s'agit en fait de la combinaison du pilier de l'ancien market pool et du coefficient individuel de chaque club. Grâce à ces deux facteurs, l'AS Rome a perçu respectivement 7,38 millions et 2,88 millions.

  • DES CHIFFRES SUPÉRIEURS À CEUX DE L'ANNÉE DERNIÈRE, MAIS BIEN INFÉRIEURS À CEUX DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

    Au total, le montant final encaissé par la Roma s'est donc élevé à environ 22 millions d'euros, soit une légère amélioration par rapport à la saison 2024/2025 qui avait rapporté environ 20,5 millions d'euros aux caisses du club, mais il s'agit tout de même de chiffres nettement inférieurs à ceux, par exemple, encaissés par les quatre équipes italiennes déjà éliminées de la Ligue des champions (le Napoli, qui n'a pas passé la phase de groupes, a par exemple clôturé à environ 48,5 millions d'euros).

  • TOUS LES CHIFFRES EN DÉTAIL

    Montant de la participation : 4,31 millions d'euros

    Part « européenne » : 7,38 millions d'euros

    Part « noneuropéenne » : 2,88 millions d'euros

    Prime de résultats : 2,4 millions d'euros

    Prime de classement : 2,34 millions d'euros

    Prime de classement entre la 1re et la 8e place : 0,6 million d'euros

    Prime pour les huitièmes de finale : 1,75 million d'euros

    TOTAL : 21,66 millions d'euros


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