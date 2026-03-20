Rome : « seulement » 22 millions d'euros de recettes provenant de l'Europa League

La Roma est sortie vaincue de son double affrontement avec Bologne, ce « derby européen », et a officiellement fait ses adieux à l'Europa League 2025/2026, une compétition dans laquelle elle figurait, sur le papier, parmi les favorites pour le titre. Le match retour, qui s'est soldé par un score de 4-3 en faveur des Émiliens après prolongation, met donc également fin aux retombées financières que cette compétition de l'UEFA garantissait au bilan.





Et c'est précisément l'analyse des comptes, réalisée par Calcio e Finanza, qui fixe la prime perçue cette saison à un niveau incroyablement inférieur à celui encaissé par les clubs participant à la Ligue des champions.



