Rome ou Everton : qui sera exclu des compétitions européennes si les Friedkin ne règlent pas le problème de la multipropriété ?

C'est l'article 5 du règlement qui « dicte » les décisions de l'UEFA dans ce cas, puisqu'il interdit de facto la multipropriété au sein d'une même compétition :





Afin de garantir l’intégrité des compétitions de clubs de l’UEFA (à savoir l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conference League), les critères suivants s’appliquent :

Aucun club participant à une compétition de clubs de l’UEFA ne peut, directement ou indirectement :

- détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition de clubs de l’UEFA ;

- être membre de tout autre club participant à une compétition de clubs de l'UEFA ;

- être impliqué à quelque titre que ce soit dans la gestion, l'administration et/ou les performances sportives de tout autre club participant à une compétition de clubs de l'UEFA ; ou

- exercer un quelconque pouvoir dans la gestion, l'administration et/ou la performance sportive de tout autre club participant à une compétition de clubs de l'UEFA.





Nul ne peut être impliqué simultanément, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, dans la gestion, l’administration et/ou les performances sportives de plus d’un club participant à une compétition de clubs de l’UEFA.





Aucune personne physique ou morale ne peut exercer un contrôle ou une influence sur plus d’un club participant à une compétition de clubs de l’UEFA, ce contrôle ou cette influence étant définis dans ce contexte comme :

- détenir la majorité des droits de vote des actionnaires ;

- avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de contrôle du club ;

- être actionnaire et contrôler à lui seul la majorité des droits de vote des actionnaires en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires du club ;

- ou pouvoir exercer par tout moyen une influence déterminante sur le processus décisionnel du club. »