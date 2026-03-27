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Emanuele Tramacere

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Rome ou Everton : qui sera exclu des compétitions européennes si les Friedkin ne règlent pas le problème de la multipropriété ?

Roma
Everton
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L'« affaire » de la multipropriété a éclaboussé la saison de la Roma, qui se bat actuellement en championnat pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, mais qui vise, quoi qu'il en soit, une qualification pour une prochaine compétition européenne.


Et c'est justement la qualification pour une coupe de l'UEFA qui a ouvert le débat ces dernières heures sur l'éventuelle exclusion du club de cette même compétition. En effet, en raison de la règle bien connue sur la multipropriété, l'autre club des Friedkin, Everton, est aujourd'hui en lice pour les mêmes objectifs que les Giallorossi et la chance de se qualifier pour le même tournoi est aussi grande qu'impossible selon le règlement.


Mais en cas de qualification pour cette même coupe, qui serait exclu ?


  • ARTICLE 5 : CE QUE DIT LE RÈGLEMENT

    C'est l'article 5 du règlement qui « dicte » les décisions de l'UEFA dans ce cas, puisqu'il interdit de facto la multipropriété au sein d'une même compétition :


    Afin de garantir l’intégrité des compétitions de clubs de l’UEFA (à savoir l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conference League), les critères suivants s’appliquent :

    Aucun club participant à une compétition de clubs de l’UEFA ne peut, directement ou indirectement :

    - détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club participant à une compétition de clubs de l’UEFA ;

    - être membre de tout autre club participant à une compétition de clubs de l'UEFA ;

    - être impliqué à quelque titre que ce soit dans la gestion, l'administration et/ou les performances sportives de tout autre club participant à une compétition de clubs de l'UEFA ; ou

    - exercer un quelconque pouvoir dans la gestion, l'administration et/ou la performance sportive de tout autre club participant à une compétition de clubs de l'UEFA.


    Nul ne peut être impliqué simultanément, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, dans la gestion, l’administration et/ou les performances sportives de plus d’un club participant à une compétition de clubs de l’UEFA.


    Aucune personne physique ou morale ne peut exercer un contrôle ou une influence sur plus d’un club participant à une compétition de clubs de l’UEFA, ce contrôle ou cette influence étant définis dans ce contexte comme :

    - détenir la majorité des droits de vote des actionnaires ;

    - avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de contrôle du club ;

    - être actionnaire et contrôler à lui seul la majorité des droits de vote des actionnaires en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires du club ;

    - ou pouvoir exercer par tout moyen une influence déterminante sur le processus décisionnel du club. »

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  • QUI EST EXCLU ?

    D'accord, mais si les Friedkin ne réglaient pas le problème de la multipropriété, qui serait exclu en cas de qualification pour cette même compétition de l'UEFA ? Là encore, le règlement est clair et la règle est précisée au paragraphe 2 de l'article 5 :


    Si deux clubs ou plus ne satisfont pas aux critères visant à garantir l’intégrité de la compétition, un seul d’entre eux peut être admis à une compétition de clubs de l’UEFA, selon les critères suivants (applicables par ordre décroissant) :

    - le club qui se qualifie sur la base de ses résultats sportifs pour la plus prestigieuse compétition de clubs de l'UEFA (à savoir, par ordre décroissant : la Ligue des champions de l'UEFA, la Ligue Europa de l'UEFA ou la Ligue Europa Conférence de l'UEFA) ;

    - le club qui s’est classé à la meilleure place dans le championnat national donnant accès à la compétition de clubs de l’UEFA correspondante ;

    - le club dont la fédération est la mieux classée dans les listes d’accès.

  • Entre Rome et Everton, qui sera éliminé ?

    Mais alors, entre la Roma et Everton, qui serait éliminé si les deux équipes terminaient à la même place ? Le classement par nation indique que l'Angleterre devance l'Italie au classement et, par conséquent, si les deux clubs terminaient dans la même coupe et à la même place au classement, ce serait les Giallorossi qui seraient éliminés.

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