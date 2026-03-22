Rome-Lecce : Gasperini termine le match avec trois joueurs de moins de 20 ans en attaque : Robinio Vaz, Arena et Venturino

La Roma avait débuté le match avec Pisilli (pas tout jeune, mais jeune lui aussi, né en 2004) et Pellegrini derrière Malen ; à la 51e minute, premier remplacement : Robinio Vaz remplaçait El Aynaoui, le Français en attaque avec Pisilli repoussé sur la ligne des milieux de terrain ; six minutes plus tard, le talentueux Français marquait un but, une intuition de Gasperini qui, avant aujourd’hui, ne lui avait accordé que quelques minutes ici et là. À un quart d'heure de la fin, Arena remplace Malen et à la 80e minute, Venturino entre à la place de Pellegrini ; et voilà, le très jeune trio offensif de la Roma est au complet : dans les dernières minutes du match, il y avait trois joueurs de moins de 20 ans à l'avant, les Giallorossi s'imposent et le regard se tourne (aussi) vers l'avenir.