55. C'est le total des âges des trois attaquants de la Roma qui ont scellé la victoire contre Lecce : Robinio Vaz (2007, 19 ans), Antonio Arena (2009, 17 ans) et Lorenzo Venturino (2006, 19 ans, il en aura 20 en juin). Trois jeunes talents qui se font une place dans l'équipe de Gasperini. Le Français, d'ailleurs, n'oubliera sans doute pas ce match, car les Giallorossi l'ont emporté grâce à son but : score final 1-0, premier but sous le maillot giallorosso pour l'ancien joueur de Marseille arrivé en janvier pour 30 millions d'euros (25 millions de transfert plus 5 millions de bonus, dont 3 faciles à atteindre et 2 plus compliqués).
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Rome-Lecce : Gasperini termine le match avec trois joueurs de moins de 20 ans en attaque : Robinio Vaz, Arena et Venturino
LES CHOIX DE GASPERINI
La Roma avait débuté le match avec Pisilli (pas tout jeune, mais jeune lui aussi, né en 2004) et Pellegrini derrière Malen ; à la 51e minute, premier remplacement : Robinio Vaz remplaçait El Aynaoui, le Français en attaque avec Pisilli repoussé sur la ligne des milieux de terrain ; six minutes plus tard, le talentueux Français marquait un but, une intuition de Gasperini qui, avant aujourd’hui, ne lui avait accordé que quelques minutes ici et là. À un quart d'heure de la fin, Arena remplace Malen et à la 80e minute, Venturino entre à la place de Pellegrini ; et voilà, le très jeune trio offensif de la Roma est au complet : dans les dernières minutes du match, il y avait trois joueurs de moins de 20 ans à l'avant, les Giallorossi s'imposent et le regard se tourne (aussi) vers l'avenir.
ROBINIO VAZ, ARENA ET VENTURINO : CHIFFRES ET DÉTAILS DES TROIS TRANSFERT
Comme indiqué, Robinio Vaz a été le mieux payé des trois et est arrivé en Italie grâce à une intervention éclair du directeur sportif Ricky Massara qui, face aux blessures de Ferguson et Dovbyk, a accéléré le transfert afin de mettre à la disposition de Gasperini un autre attaquant en plus de Malen. Venturino est lui aussi arrivé en janvier, en prêt avec option d'achat en provenance de Gênes dans le cadre de l'opération Baldanzi : si les Giallorossi souhaitent l'acquérir définitivement à la fin de la saison, ils devront verser 7 millions d'euros aux Rossoblù ; en cas de rachat, le joueur a déjà signé un contrat jusqu'en 2030. Arena est arrivé à la Roma l'été dernier en provenance de Pescara, club avec lequel il était devenu le premier joueur né en 2009 à faire ses débuts et à marquer chez les professionnels.