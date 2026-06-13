Rome – Dybala : « L’avenir ? Tout peut arriver ». Où en sont les négociations pour la prolongation de contrat ?

La prolongation du contrat de Paulo Dybala figure parmi les priorités du nouvel directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico. Bien qu’il ne prenne ses fonctions que le 1^(er) juillet, l’arrivée du dirigeant giallorosso doit permettre d’accélérer plusieurs dossiers chauds du mercato, notamment ceux de « La Joya », de Gianluca Mancini et de Lorenzo Pellegrini.

La conservation de l’Argentin,dont le contrat expire le 30 juin 2026, est une exigence de Gian Piero Gasperini, qui s’est personnellement impliqué auprès de Ryan Friedkin pour trouver un accord de prolongation. Entre-temps, l’attaquant s’est exprimé sur son avenir auprès d’ESPN sans dévoiler ses projets pour la saison prochaine.