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grafica dybala roma deluso 2025 2026 CMGetty Images

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Rome – Dybala : « L’avenir ? Tout peut arriver ». Où en sont les négociations pour la prolongation de contrat ?

Roma
Mercato
Serie A
P. Dybala

Les discussions se poursuivent entre l’Argentin et les Giallorossi en vue de prolonger son contrat, qui expire fin juin.

La prolongation du contrat de Paulo Dybala figure parmi les priorités du nouvel directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico. Bien qu’il ne prenne ses fonctions que le 1^(er) juillet, l’arrivée du dirigeant giallorosso doit permettre d’accélérer plusieurs dossiers chauds du mercato, notamment ceux de « La Joya », de Gianluca Mancini et de Lorenzo Pellegrini.

La conservation de l’Argentin,dont le contrat expire le 30 juin 2026, est une exigence de Gian Piero Gasperini, qui s’est personnellement impliqué auprès de Ryan Friedkin pour trouver un accord de prolongation. Entre-temps, l’attaquant s’est exprimé sur son avenir auprès d’ESPN sans dévoiler ses projets pour la saison prochaine.

  • « Le futur ? Tout peut arriver… » Comme souvent dans le football, l’incertitude règne : la prochaine rencontre pourrait réserver bien des surprises.

    « Nous verrons ce qui se passera. Pour l’instant, toutes les destinations sont ouvertes. Je suis encore joueur de la Roma jusqu’à la fin du mois, et par respect pour le club, je ne m’exprimerai pas sur mon avenir. Tout est possible : j’ai souvent cru à une issue, mais c’est souvent l’inverse qui s’est produit. Le Boca Juniors ? C’est une option parmi d’autres. Je n’ai pas encore pris de décision. »

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  • LE POINT SUR LE RENOUVELLEMENT

    Les discussions se poursuivent entre l’entourage de Dybala et la Roma. Décisif lors des dernières journées de Serie A, l’attaquant argentin a contribué à la qualification des Giallorossi pour la Ligue des champions. Ce retour parmi les quatre premiers du championnat pourrait offrir au club les marges financières nécessaires pour répondre aux exigences de la Joya.

    Comme l’a indiqué Fabrizio Romano vendredi 12 juin, ses agents ont présenté une contre-proposition à la dernière offre du club. La Roma examine désormais ces demandes, et un accord semble tout à fait envisageable.