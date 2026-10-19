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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

« Rome a été une leçon ! » : Marc Cucurella explique pourquoi le Real Madrid a refusé de se relâcher face à Séville

Real Madrid
M. Cucurella
Real Madrid vs FC Séville
FC Séville
LaLiga

Le latéral du Real Madrid, Marc Cucurella, a expliqué que les difficultés rencontrées en Europe en milieu de semaine avaient rappelé à l’effectif qu’il ne pouvait pas se permettre de se relâcher. Cucurella a salué la contribution de l’ensemble du groupe madrilène après la victoire 4-1 contre Séville.

  • Cucurella exige une intensité maximale après la frayeur face à la Roma

    Le défenseur du Real Madrid Marc Cucurella a insisté sur la nécessité pour l’équipe de rester pleinement concentrée après sa victoire 4-1 contre Séville. Revenant sur une période chargée de huit jours, l’arrière gauche a souligné qu’un match difficile contre la Roma en milieu de semaine avait permis à l’équipe de tirer de précieux enseignements.

    Cucurella a disputé l’intégralité des 90 minutes contre Séville, apportant sa contribution en défense comme dans le jeu avec ballon.

    Il a salué ses coéquipiers pour l’intensité qu’ils ont mise dès le coup d’envoi.

  • imago-sport-1084749446.jpgAlterphotos

    Un latéral met en garde contre une baisse du niveau de performance

    Après le match, Cucurella a expliqué comment leurs difficultés sur la scène européenne avaient influencé leur approche des compétitions nationales. « Au bout du compte, quand on gagne, tout va mieux et tout est plus facile », a déclaré Cucurella. « Nous nous sommes fait peur mercredi à Rome, mais nous avons réussi à renverser la situation. »

    « Cela nous a servi de leçon : nous devons donner 100 % à chaque match et nous ne pouvons pas nous relâcher une seule minute. »

    « Je pense que nous l’avons montré aujourd’hui. Nous avons fait un grand match et chacun a apporté sa contribution. »

  • Cucurella souligne l’importance de disposer de l’ensemble de l’effectif

    Cucurella a souligné que disputer plusieurs compétitions exige que chaque joueur ait un impact, qu’il soit titulaire ou qu’il entre en jeu. « C’est un sport collectif, à 11 contre 11, avec aussi les joueurs sur le banc », a-t-il rappelé.

    « Chacun doit apporter sa contribution avec le temps de jeu dont il dispose, et le plus important, c’est l’équipe. »

    « Aujourd’hui, plusieurs joueurs ont marqué, et tout le monde essaie d’apporter sa contribution. C’est la voie à suivre. »

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  • imago-sport-1084748750.jpgZUMA Press Wire

    Madrid se prépare à un choc européen crucial

    Avec le retour de joueurs blessés, Cucurella estime que le Real Madrid se renforce au fil de la saison.

    Le géant espagnol se tourne désormais vers son match de Ligue des champions, mercredi, contre le RB Leipzig.

    Cucurella et ses coéquipiers veulent décrocher trois points cruciaux au stade Santiago Bernabeu.

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