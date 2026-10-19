Le défenseur du Real Madrid Marc Cucurella a insisté sur la nécessité pour l’équipe de rester pleinement concentrée après sa victoire 4-1 contre Séville. Revenant sur une période chargée de huit jours, l’arrière gauche a souligné qu’un match difficile contre la Roma en milieu de semaine avait permis à l’équipe de tirer de précieux enseignements.

Cucurella a disputé l’intégralité des 90 minutes contre Séville, apportant sa contribution en défense comme dans le jeu avec ballon.

Il a salué ses coéquipiers pour l’intensité qu’ils ont mise dès le coup d’envoi.