Roma-Slovan Bratislava





ROMA :





Gollini non noté : Pratiquement pas sollicité de toute la rencontre.





Ghilardi 7 : Il s'élève dans la surface du Slovan et délivre la passe décisive à son partenaire en défense pour l'ouverture du score. Derrière, il gère sans difficulté. En fin de match, il aurait pu inscrire son premier but en Ligue des champions, mais sa belle frappe au fond des filets est annulée pour un hors-jeu de deux de ses coéquipiers.





Balerdi 6,5 : Il défend bien face à Marcelli, peu menaçant, et s'offre quelques incursions offensives sur coups de pied arrêtés. Un match tranquille.





Hermoso 7 : De la tête, il ne pardonne pas. Deuxième but de la saison pour l'Espagnol, leader mais aussi buteur. (À partir de la 77e, Koulierakis non noté)





Molina 7 : Il multiplie les allers-retours à droite et se trouve au bon endroit pour doubler la mise d'une reprise à bout portant, inscrivant son premier but avec la Roma.





Pisilli 7 : Il frôle le but d'une belle frappe du gauche de l'extérieur de la surface, puis marque sur une inspiration de Malen et embrasse le brassard de capitaine. Dynamique, offensif et dévoué.





de Roon 6,5 : À la fois combatif et organisateur au milieu de terrain, il est un élément précieux pour Gasperini. (À partir de la 77e, Mancini non noté)





Wesley 7,5 : En première période, il monte moins que son homologue à droite, ce qui mérite d'être souligné. En seconde, il prend les choses en main : l'action du troisième but de Pisilli part de lui, avec une passe dans l'intervalle pour Soulé, tout juste entré en jeu. C'est aussi lui qui obtient le penalty après une faute évitable de Blackman, avant de sortir tant sa supériorité est manifeste. (À partir de la 59e, Rensch 6 : Il se contente de faire circuler le ballon, sans trop chercher à percuter)





Mora 6,5 : D'emblée remuant, il se crée la première occasion potentielle du match et se montre globalement le plus actif des siens en début de rencontre. Il manque une énorme occasion de doubler la mise sur une passe de Malen, mais il était hors-jeu.





Pellegrini 6,5 : Son magnifique coup franc en cloche trouve Ghilardi, passeur décisif sur l'ouverture du score d'Hermoso. Il se dépense aussi en défense, mais doit déclarer forfait à la 52e après un petit problème physique. (À partir de la 52e, Soulé 6,5 : Il prépare pour Malen l'action qui mène au 3-0 et apporte de la qualité





Malen 8 : Il offre constamment des solutions en profondeur dans le jeu de Gasperini. Il s'échappe d'abord et sert un ballon idéal à Mora, puis tente sa chance pour surprendre Takac, dont le ballon repoussé permet à Molina de marquer. Même rythme effréné en seconde période : il délivre la passe décisive à Pisilli en prenant Barseghyan de court, passe près du but en contre-attaque et transforme le penalty du 4-0. Dans une autre catégorie. (À partir de la 59e, Castro 6 : Il entre dans des conditions idéales alors que le résultat est acquis et participe à la fête de la Roma)





Entr. Gasperini 7 : Le risque était de sous-estimer ce match. Ses joueurs ne l'ont pas fait, et c'est aussi grâce à lui. Première victoire de la saison en Ligue des champions ; deux déplacements attendent maintenant la Roma et décideront de son avenir : à Manchester contre United et face au PSG



