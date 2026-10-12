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Gasperini Como RomaGetty Images
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Roma-Real Madrid : où voir le match à la télévision et en streaming ? Chaîne, horaire et compositions d’équipe

Roma vs Real Madrid
Ligue des Champions
Roma
Real Madrid

Toutes les informations sur Roma-Real Madrid : les compositions probables et le programme TV et streaming

La Roma retrouve la Ligue des champions mercredi 14 octobre à 21 h, avec la réception du Real Madrid au stade Olimpico lors de la deuxième journée de la phase de ligue. Après son match nul 1-1 sur le terrain de Fenerbahçe, l’équipe de Gian Piero Gasperini doit aller chercher sa première victoire européenne de la saison.


L’adversaire sera toutefois l’un des plus redoutables : le Real Madrid reste sur une victoire 2-1 contre l’Inter et entend confirmer lors de son déplacement dans la capitale. La Roma tentera de profiter de la ferveur de l’Olimpico pour décrocher trois points précieux.


La Roma a perdu la tête du classement en championnat après son nul contre Côme, mais a aussitôt l’occasion de se racheter. Gasperini pourra compter sur un Malen déterminé à être décisif après avoir écopé de son premier carton rouge direct en Serie A. En défense, l’ancien entraîneur de l’Atalanta pourrait titulariser Balerdi, tandis que Soulè prendra la place de Pellegrini dans le secteur offensif. Du côté du Real Madrid, Vinicius devrait débuter sur le banc après son expulsion en championnat et la grande nervosité affichée par le Brésilien. Diomandè, qui a débloqué son compteur le week-end dernier, sera sur le terrain.



  • Roma-Real Madrid : chaîne TV et streaming en direct

    Match : Roma-Real Madrid
    Date : mercredi 14 octobre 2026
    Heure : 21 h 00
    Chaîne TV : Prime Video
    Streaming : Prime Video

  • Compositions probables de Roma-Real Madrid

    ROMA (3-4-2-1) : Svilar ; Mancini, Balerdi, Hermoso ; Wesley, de Roon, Koné, Molina ; Dybala, Soulé ; Malen. Entraîneur : Gasperini.


    REAL MADRID (4-2-3-1) : Courtois ; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella ; Tchouaméni, Bellingham ; Güler, Bernardo Silva, Diomande ; Mbappé. Entraîneur : Mourinho.

  • Où voir Roma-Real Madrid à la télévision ?

    Le match entre la Roma et le Real Madrid, comptant pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, sera diffusé en exclusivité sur Prime Video.

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  • Où voir Roma-Real Madrid en streaming ?

    Roma-Real Madrid sera diffusé en streaming et en direct sur Prime Video, sur Smart TV, smartphone, tablette et ordinateur.

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