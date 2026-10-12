La Roma retrouve la Ligue des champions mercredi 14 octobre à 21 h, avec la réception du Real Madrid au stade Olimpico lors de la deuxième journée de la phase de ligue. Après son match nul 1-1 sur le terrain de Fenerbahçe, l’équipe de Gian Piero Gasperini doit aller chercher sa première victoire européenne de la saison.





L’adversaire sera toutefois l’un des plus redoutables : le Real Madrid reste sur une victoire 2-1 contre l’Inter et entend confirmer lors de son déplacement dans la capitale. La Roma tentera de profiter de la ferveur de l’Olimpico pour décrocher trois points précieux.





La Roma a perdu la tête du classement en championnat après son nul contre Côme, mais a aussitôt l’occasion de se racheter. Gasperini pourra compter sur un Malen déterminé à être décisif après avoir écopé de son premier carton rouge direct en Serie A. En défense, l’ancien entraîneur de l’Atalanta pourrait titulariser Balerdi, tandis que Soulè prendra la place de Pellegrini dans le secteur offensif. Du côté du Real Madrid, Vinicius devrait débuter sur le banc après son expulsion en championnat et la grande nervosité affichée par le Brésilien. Diomandè, qui a débloqué son compteur le week-end dernier, sera sur le terrain.







