Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Donyell Malen, attaquant de la Roma, a surmonté son problème au genou et sera bien à disposition pour le match contre Côme : « Je pense que, par rapport à mes expériences précédentes, un peu tout a changé. J’ai beaucoup joué et un peu partout, mais aujourd’hui je crois être au bon endroit, avec les bonnes personnes. L’entraîneur et mes coéquipiers me donnent beaucoup de confiance, et toutes ces choses réunies me permettent d’être celui que je rêvais d’être. »
Roma, Malen : « Avec Gasperini, des chaises et une table ont volé. C’est quelqu’un qui ne ment pas »
SUR LE DÉPART D’ASTON VILLA
« C’est moi, je voulais jouer, faire partie d’une équipe où je pourrais entrer sur le terrain chaque week-end et être important. À ce moment-là, je ne sentais pas que je l’étais, je pense avoir fait le meilleur choix. »
Buteur
« Je n’ai jamais autant marqué. Et ce, dès les premières journées. Dymalen ? Ça fait penser à la connexion, oui, c’est amusant en ligne... Le feeling avec Paulo a été immédiat ».
Non aux Pays-Bas
« J’étais blessé et j’ai regretté de ne pas aller en sélection »
GASPERINI
« Est-ce que j’ai déjà vomi à cause des entraînements de Gasp ? Non, ça ne m’est pas arrivé, mais je peux dire que parfois, ils sont très lourds. Est-ce qu’il fait voler les chaises dans le vestiaire ? C’est arrivé après Parme. Amazing. Il était trop heureux, une table a aussi volé. Qu’est-ce que Gasperini a de si spécial ? La manière dont il gère les joueurs, tu sais qu’il ne te mentira jamais sur rien »
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