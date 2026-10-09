Roma, Malen : « Avec Gasperini, des chaises et une table ont volé. C’est quelqu’un qui ne ment pas »

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Donyell Malen, attaquant de la Roma, a surmonté son problème au genou et sera bien à disposition pour le match contre Côme : « Je pense que, par rapport à mes expériences précédentes, un peu tout a changé. J’ai beaucoup joué et un peu partout, mais aujourd’hui je crois être au bon endroit, avec les bonnes personnes. L’entraîneur et mes coéquipiers me donnent beaucoup de confiance, et toutes ces choses réunies me permettent d’être celui que je rêvais d’être. »



