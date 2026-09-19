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Emanuele Tramacere
Traduit par

Roma-Inter, imbroglio Balerdi-Ndicka sur la feuille de match : que s’est-il passé et qui joue ?

Roma
Inter
Serie A
Roma vs Inter

Dans un premier temps, l’Ivoirien était annoncé titulaire, mais c’est l’ancien Marseillais qui débutera.

L’avant-match de Roma-Inter, affiche de la 5e journée de Serie A 2026/2027, a pris une tournure mystérieuse à la lecture des compositions officielles. Dans les rangs de la Roma choisie par Gian Piero Gasperini, c’est en effet Evan Ndicka qui avait été annoncé, de retour dans le onze de départ après la grippe qui l’avait touché et contraint à manquer le match contre le Torino.

Mais sur le terrain, à l’échauffement avec les 10 autres titulaires, c’est Leonardo Balerdi qui s’est présenté, le défenseur central argentin devant débuter, sauf nouveau rebondissement, d’entrée.

Mais que s’est-il passé ? Et qui jouera vraiment contre l’Inter ?

  • Balerdi joue

    Selon Dazn, Evan Ndicka figurait sur la feuille de match initialement remise par la Roma à la Lega Serie A. L'Ivoirien devait donc débuter, du moins selon ce qui était noir sur blanc sur la feuille de match.

    Balerdi s'est toutefois échauffé avec Mancini et Hermoso, les deux autres défenseurs titulaires pour cette rencontre. Et c'est finalement l'Argentin, ancien de l'OM, qui débutera.

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  • CE QUI S’EST PASSÉ

    L’erreur, toujours selon ce qu’a rapporté Dazn, a été commise lors de l’établissement de la feuille de match et Ndicka n’a connu aucun problème.

    Gasperini avait déjà choisi dès le départ de faire jouer Balerdi, mais le changement n’a pas été inscrit sur la première feuille de match. La seconde, corrigée et révisée, est arrivée peu après la communication officielle transmise à la presse, alors que la titularisation de Ndicka avait déjà été diffusée..

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