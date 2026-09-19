Roma-Inter, imbroglio Balerdi-Ndicka sur la feuille de match : que s’est-il passé et qui joue ?

L’avant-match de Roma-Inter, affiche de la 5e journée de Serie A 2026/2027, a pris une tournure mystérieuse à la lecture des compositions officielles. Dans les rangs de la Roma choisie par Gian Piero Gasperini, c’est en effet Evan Ndicka qui avait été annoncé, de retour dans le onze de départ après la grippe qui l’avait touché et contraint à manquer le match contre le Torino.

Mais sur le terrain, à l’échauffement avec les 10 autres titulaires, c’est Leonardo Balerdi qui s’est présenté, le défenseur central argentin devant débuter, sauf nouveau rebondissement, d’entrée.

Mais que s’est-il passé ? Et qui jouera vraiment contre l’Inter ?