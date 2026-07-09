Roma : après Greenwood, Diao fait son apparition ; Côme pourrait le céder pour 25 millions

Assane Diao va-t-il quitter Côme ? L'avenir du Sénégalais pourrait bien se dessiner loin de l'équipe de Fabregas, qui l'avait recruté au Real Betis et avec laquelle il a connu une première (moitié de) saison en tant que figure de proue, suivie d'une deuxième saison compliquée en raison de blessures.





Avec un effectif déjà dense, comprenant Kuhn, Jesús Rodríguez, Liberali, Baturina, Addai, Caqueret et Nico Paz, alors que Douvikas s’impose de plus en plus comme titulaire et que le club prévoit de recruter un remplaçant pour lui, Diao pourrait être l’attaquant sacrifié sur l’autel du mercato. Selon Tuttomercatoweb, l’AS Rome se positionnerait déjà pour recruter le joueur.