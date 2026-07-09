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Diao ComoGetty Images
Simone Gervasio

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Roma : après Greenwood, Diao fait son apparition ; Côme pourrait le céder pour 25 millions

Roma
Mercato
Serie A
A. Diao
Como

Assane Diao va-t-il quitter Côme ? L'avenir du Sénégalais pourrait bien se dessiner loin de l'équipe de Fabregas, qui l'avait recruté au Real Betis et avec laquelle il a connu une première (moitié de) saison en tant que figure de proue, suivie d'une deuxième saison compliquée en raison de blessures.


Avec un effectif déjà dense, comprenant Kuhn, Jesús Rodríguez, Liberali, Baturina, Addai, Caqueret et Nico Paz, alors que Douvikas s’impose de plus en plus comme titulaire et que le club prévoit de recruter un remplaçant pour lui, Diao pourrait être l’attaquant sacrifié sur l’autel du mercato. Selon Tuttomercatoweb, l’AS Rome se positionnerait déjà pour recruter le joueur.

  • D’ailleurs, Fabregas, Suwarso et Ludi doivent impérativement alléger l’effectif pour respecter plus aisément les quotas imposés par l’UEFA lors des prochaines saisons. Le candidat le plus probable serait l’attaquant excentré, de retour d’une Coupe du monde avec le Sénégal où il n’a guère brillé, tout comme lors de son passage à Côme. Blessé d’abord au pied, puis au biceps fémoral droit, il n’a disputé qu’un peu plus de 1 000 minutes cette saison, pour deux buts marqués en dix-sept apparitions.


    Lors des précédents mercatos, plusieurs clubs saoudiens s’étaient intéressés à lui. Cette fois, le Sporting Lisbonne et le Deportivo La Corogne restent sur les rangs, mais la Roma se montre de plus en plus pressante. Après le refus concernant Mason Greenwood, désormais en partance pour le Fenerbaçe, l’actuel joueur du Como pourrait constituer une arme de choix pour le système de Gasperini, qui recherche précisément des profils similaires. Et il en faudrait même deux. Son prix est estimé entre 25 et 30 millions d’euros,et des nouvelles pourraient intervenir d’ici quelques semaines.


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