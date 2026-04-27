Rodrygo est devenu une véritable source d’inspiration. Parti de la banlieue de São Paulo, il a rejoint le Santiago Bernabéu et compte déjà 297 matchs sous les couleurs du géant de la Liga, à seulement 25 ans.

Il sait ce que signifie « Power Your Fate » et souhaite aider les stars de demain à suivre sa voie. Le football brésilien a toujours rimé avec expression et plaisir : l’insouciance des parties entre amis sur la plage ou dans les rues se retrouve sur les terrains.

Il affirme vouloir transmettre cette mentalité à la génération montante, afin que le potentiel se traduise en résultats tangibles : « L’histoire riche du football brésilien a été écrite par des dizaines de grands joueurs que nous admirons depuis longtemps. Des générations qui nous ont appris à aimer le jeu, à prendre du plaisir avec le ballon, à sourire sur le terrain.

Le football brésilien a toujours rimé avec créativité, talent et joie ; j’espère que la prochaine génération restera fidèle à cet esprit. « Power Your Fate » me rappelle qu’en alliant passion et plaisir sur le terrain à un travail acharné, du dévouement et une mentalité d’acier, on possède tous les atouts pour l’emporter.

« Quand on se prépare bien, qu’on reste discipliné et qu’on s’hydrate correctement, on a la confiance et la liberté de s’exprimer pleinement, sans limites. Alors, jouez avec joie et comprenez que les efforts que vous consacrez en dehors du terrain augmentent votre liberté sur le terrain et vous permettent de maîtriser tout votre potentiel. »