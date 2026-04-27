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Rodrygo, jeune prodige du Real Madrid et du Brésil, puise son inspiration chez Neymar
Qui figurera dans la liste des sélectionnés du Brésil pour la Coupe du monde 2026 ?
En 2022, Rodrygo figurait parmi les stars de la sélection brésilienne au Qatar. Il a aussi pris part à la Copa América, mais il espère toujours conquérir son premier titre international pour enrichir un palmarès déjà agrémenté de la Liga et de la Ligue des champions gagnées en club.
À 25 ans, l’ailier dispose encore de plusieurs années pour enrichir son palmarès déjà solide. Neymar, désormais revenu à Santos après ses passages au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain, ne sera peut-être pas de la partie, mais le génie de 34 ans demeure une source d’inspiration pour des millions de supporters au Brésil et ailleurs.
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Rodrygo décrit ce que signifie évoluer aux côtés de Neymar
Rodrygo, lui aussi issu du centre de formation de Santos, a toujours admiré Neymar. Il n’avait que neuf ans lorsque son aîné a fait ses débuts en sélection brésilienne, en août 2010.
Neuf ans plus tard, ils sont devenus coéquipiers en sélection. Rodrygo incarne la preuve vivante que les rêves deviennent réalité à force de travail. En partenariat avec Powerade, il a confié à GOAL ce que représentait le fait de côtoyer son idole d’enfance et une icône mondiale : « Jouer aux côtés de quelqu’un comme Neymar, l’un de mes héros quand j’étais enfant, a été une expérience incroyable.
On apprend énormément simplement en observant sa manière de s’entraîner, son état d’esprit et son approche des grands matchs. Témoin de tout cela, je me sens constamment poussé à élever mon niveau de jeu et à viser le même degré d’excellence. »
Une star du Real Madrid espère inspirer la prochaine génération
Rodrygo est devenu une véritable source d’inspiration. Parti de la banlieue de São Paulo, il a rejoint le Santiago Bernabéu et compte déjà 297 matchs sous les couleurs du géant de la Liga, à seulement 25 ans.
Il sait ce que signifie « Power Your Fate » et souhaite aider les stars de demain à suivre sa voie. Le football brésilien a toujours rimé avec expression et plaisir : l’insouciance des parties entre amis sur la plage ou dans les rues se retrouve sur les terrains.
Il affirme vouloir transmettre cette mentalité à la génération montante, afin que le potentiel se traduise en résultats tangibles : « L’histoire riche du football brésilien a été écrite par des dizaines de grands joueurs que nous admirons depuis longtemps. Des générations qui nous ont appris à aimer le jeu, à prendre du plaisir avec le ballon, à sourire sur le terrain.
Le football brésilien a toujours rimé avec créativité, talent et joie ; j’espère que la prochaine génération restera fidèle à cet esprit. « Power Your Fate » me rappelle qu’en alliant passion et plaisir sur le terrain à un travail acharné, du dévouement et une mentalité d’acier, on possède tous les atouts pour l’emporter.
« Quand on se prépare bien, qu’on reste discipliné et qu’on s’hydrate correctement, on a la confiance et la liberté de s’exprimer pleinement, sans limites. Alors, jouez avec joie et comprenez que les efforts que vous consacrez en dehors du terrain augmentent votre liberté sur le terrain et vous permettent de maîtriser tout votre potentiel. »
Rodrygo devrait faire son retour encore plus affûté après sa blessure.
Rodrygo, opéré du ligament croisé antérieur, manquera le coup d’envoi de la nouvelle quête de gloire mondiale du Brésil en juin, mais il s’est engagé à revenir plus fort et à bâtir un avenir encore plus radieux.
« Power Your Fate », la campagne mondiale de Powerade, encourage les sportifs à prendre en main leur destin grâce à une préparation rigoureuse et une hydratation de pointe. Dans le cadre du partenariat de longue date entre Powerade et la Coupe du monde de la FIFA, dont la marque est la boisson sportive officielle, le film de la campagne illustre la façon dont elle fournit l’énergie nécessaire à chaque niveau de pratique pour s’engager à fond, saisir sa chance et transformer l’effort en héritage.