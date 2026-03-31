Rodri, la star de Manchester City, s'exprime après la polémique suscitée par ses propos sur son transfert au Real Madrid

Le joueur de 29 ans a fait sensation la semaine dernière en déclarant publiquement qu'un futur transfert au Santiago Bernabéu n'était pas exclu.

Rodri a déclaré : « Le fait d'avoir joué pour l'Atlético ne m'empêche pas de jouer pour le Real Madrid ; d'autres joueurs ont suivi ce chemin. Pas directement, mais à terme. On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde. J'aimerais revenir en Espagne, oui, évidemment. »