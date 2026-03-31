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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Rodri, la star de Manchester City, s'exprime après la polémique suscitée par ses propos sur son transfert au Real Madrid

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Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a tenu à apaiser les tensions après une interview controversée dans laquelle il semblait laisser la porte ouverte à un transfert au Real Madrid. En déclarant qu’« on ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde », le lauréat du Ballon d’Or s’est vu accuser de déloyauté par les supporters sur les réseaux sociaux. L’Espagnol a toutefois insisté sur le fait que ses propos avaient été sortis de leur contexte.

  • Ces propos controversés

    Le joueur de 29 ans a fait sensation la semaine dernière en déclarant publiquement qu'un futur transfert au Santiago Bernabéu n'était pas exclu.

    Rodri a déclaré : « Le fait d'avoir joué pour l'Atlético ne m'empêche pas de jouer pour le Real Madrid ; d'autres joueurs ont suivi ce chemin. Pas directement, mais à terme. On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde. J'aimerais revenir en Espagne, oui, évidemment. »

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  • RodriGetty Images

    Mettre les choses au clair

    Face à la tempête médiatique déclenchée par ses propos, Rodri a fait part de sa frustration face à la manière dont son long entretien avait été réduit à des titres provocateurs. Il a indiqué que l’engouement médiatique autour d’un éventuel transfert avait occulté la nuance de son respect pour le football espagnol. Comme le rapporte Mundo Deportivo, il a déclaré : « J'y suis habitué. S'ils extraient ce qu'ils veulent d'une interview de 50 minutes… au final, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je suis quelqu'un qui parle franchement. L'interview est disponible si vous souhaitez l'écouter dans son intégralité et pas seulement par extraits. »

  • Un atout indispensable

    Malgré les rumeurs concernant un éventuel retour en Liga, Rodri reste un pilier essentiel de l'équipe de Pep Guardiola à Manchester City. Avec un contrat qui court jusqu'en 2027, le club n'est soumis à aucune pression immédiate pour vendre son joueur vedette, qui est devenu l'un des milieux de terrain les plus influents du football mondial depuis son arrivée en provenance de l'Atlético en 2019.

    Depuis son arrivée à l'Etihad Stadium, l'Espagnol a disputé 293 matches pour City, marquant 28 buts et délivrant 32 passes décisives. Son palmarès est tout aussi impressionnant : quatre titres de Premier League, une FA Cup, trois Carabao Cups, une Ligue des champions, deux Supercoupes de l'UEFA et une Coupe du monde des clubs de la FIFA, sans oublier son récent sacre individuel au Ballon d'Or.

  • Manchester City v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Combler le fossé

    Tout en reconnaissant son envie de longue date de retourner en Espagne, Rodri a précisé que son engagement envers Manchester City restait inébranlable, alors qu’il se concentre sur le dépassement d’Arsenal en Premier League, bien que les Gunners occupent actuellement confortablement la tête du classement avec neuf points d’avance. Manchester City ayant un match en retard décisif, Rodri est déterminé à tirer le meilleur parti des huit derniers matchs de la saison, dans le but de combler cet écart et d’ajouter un nouveau trophée à son parcours légendaire en Angleterre.

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