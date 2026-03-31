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Rodri, la star de Manchester City, s'exprime après la polémique suscitée par ses propos sur son transfert au Real Madrid
Ces propos controversés
Le joueur de 29 ans a fait sensation la semaine dernière en déclarant publiquement qu'un futur transfert au Santiago Bernabéu n'était pas exclu.
Rodri a déclaré : « Le fait d'avoir joué pour l'Atlético ne m'empêche pas de jouer pour le Real Madrid ; d'autres joueurs ont suivi ce chemin. Pas directement, mais à terme. On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde. J'aimerais revenir en Espagne, oui, évidemment. »
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Mettre les choses au clair
Face à la tempête médiatique déclenchée par ses propos, Rodri a fait part de sa frustration face à la manière dont son long entretien avait été réduit à des titres provocateurs. Il a indiqué que l’engouement médiatique autour d’un éventuel transfert avait occulté la nuance de son respect pour le football espagnol. Comme le rapporte Mundo Deportivo, il a déclaré : « J'y suis habitué. S'ils extraient ce qu'ils veulent d'une interview de 50 minutes… au final, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je suis quelqu'un qui parle franchement. L'interview est disponible si vous souhaitez l'écouter dans son intégralité et pas seulement par extraits. »
Un atout indispensable
Malgré les rumeurs concernant un éventuel retour en Liga, Rodri reste un pilier essentiel de l'équipe de Pep Guardiola à Manchester City. Avec un contrat qui court jusqu'en 2027, le club n'est soumis à aucune pression immédiate pour vendre son joueur vedette, qui est devenu l'un des milieux de terrain les plus influents du football mondial depuis son arrivée en provenance de l'Atlético en 2019.
Depuis son arrivée à l'Etihad Stadium, l'Espagnol a disputé 293 matches pour City, marquant 28 buts et délivrant 32 passes décisives. Son palmarès est tout aussi impressionnant : quatre titres de Premier League, une FA Cup, trois Carabao Cups, une Ligue des champions, deux Supercoupes de l'UEFA et une Coupe du monde des clubs de la FIFA, sans oublier son récent sacre individuel au Ballon d'Or.
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Combler le fossé
Tout en reconnaissant son envie de longue date de retourner en Espagne, Rodri a précisé que son engagement envers Manchester City restait inébranlable, alors qu’il se concentre sur le dépassement d’Arsenal en Premier League, bien que les Gunners occupent actuellement confortablement la tête du classement avec neuf points d’avance. Manchester City ayant un match en retard décisif, Rodri est déterminé à tirer le meilleur parti des huit derniers matchs de la saison, dans le but de combler cet écart et d’ajouter un nouveau trophée à son parcours légendaire en Angleterre.