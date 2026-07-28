Mancini devrait être chargé de remodeler l’effectif en vue de sa possible deuxième première à la tête de l’équipe face à la Belgique en Ligue des nations le 25 septembre. Son objectif principal sera de reconstruire la mentalité fragile du groupe après sa déchirante défaite aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine lors des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026. Fort de trois titres de Serie A et d’un sacre en Premier League, Mancini est attendu pour apporter une stabilité immédiate au milieu des turbulences de la fédération.