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Roberto Mancini accepte un retour choc au poste de sélectionneur de l’Italie après la controverse Andrea Pirlo
Mancini sur le point de faire un retour surprise
La FIGC est parvenue à un accord pour le retour de Mancini au poste de sélectionneur de l'Italie après la démission de Gennaro Gattuso en avril. Cette décision a été prise après que les négociations avec plusieurs cibles prioritaires ont échoué. Comme l'a rapporté Fabrizio Romano, Mancini, qui a quitté le club qatari d'Al-Sadd le mois dernier, est prêt à reprendre les rênes de la sélection italienne après son précédent passage avec l'Arabie saoudite.
La fédération face au chaos interne
La recherche d’un entraîneur a plongé dans des turbulences internes après que le président de la FIGC, Giovanni Malago, a bloqué de façon spectaculaire la nomination de Pirlo au tout dernier moment. Ce revirement a été provoqué par le rôle d’ambassadeur de Pirlo auprès d’une entreprise russe de paris sportifs. Ce rejet soudain a eu des répercussions immédiates au sein de la direction de la fédération, le directeur technique Paolo Maldini et le conseiller Leonardo ayant tous deux démissionné simultanément après seulement 16 jours dans leurs fonctions.
Les discussions avec Guardiola ont échoué
Avant de se tourner de nouveau vers Mancini, la fédération avait mené des discussions ambitieuses avec Pep Guardiola, qui est disponible après avoir quitté Manchester City à la fin de la saison dernière. Cependant, un accord a capoté en raison des exigences salariales vertigineuses du technicien espagnol, qui réclamait 17 millions de livres sterling par an. Cela a contraint la FIGC à reporter son attention sur Mancini, qui s’apprête à hériter d’un groupe encore sonné par l’absence à une troisième Coupe du monde consécutive.
- Naushad
Que se passe-t-il ensuite ?
Mancini devrait être chargé de remodeler l’effectif en vue de sa possible deuxième première à la tête de l’équipe face à la Belgique en Ligue des nations le 25 septembre. Son objectif principal sera de reconstruire la mentalité fragile du groupe après sa déchirante défaite aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine lors des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026. Fort de trois titres de Serie A et d’un sacre en Premier League, Mancini est attendu pour apporter une stabilité immédiate au milieu des turbulences de la fédération.
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