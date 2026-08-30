AFP
Traduit par
Roberto De Zerbi défend farouchement Sandro Tonali, la star de Tottenham à 100 M£ en difficulté, après son cauchemar face à Newcastle United
De Zerbi maintient sa confiance envers son recrutement record
De Zerbi a refusé de rejeter la faute sur Tonali malgré les débuts difficiles du milieu de terrain dans le nord de Londres. L'international italien, devenu cet été la première recrue à neuf chiffres de l'histoire de Tottenham, s'est retrouvé au coeur de la tempête lors de la défaite 2-0 contre Newcastle. Après avoir été laissé au repos pour la victoire en coupe en milieu de semaine contre Charlton afin d'améliorer sa condition physique, Tonali a semblé en manque de rythme et a été en partie responsable du but d'ouverture d'Anthony Elanga avant d'être remplacé à la 75e minute sous les acclamations des supporters visiteurs.
Malgré cette attention, De Zerbi s'est montré catégorique dans son soutien au joueur. « Non, j'aime Sandro Tonali », a déclaré De Zerbi après le match. « Aujourd'hui est le jour où mon émotion pour mes joueurs est plus grande que les autres jours parce que nous construisons ensemble le club, Vinai (Venkatesham), Johan Lange, les propriétaires, moi, et eux (les joueurs) sont comme nos enfants. Donc, ce jour est très triste. Nous sommes tous très déçus du résultat, mais j'aime plus mes joueurs aujourd'hui que lors de la prochaine victoire que nous obtiendrons. Je crois encore plus qu'après le match contre Brentford en notre projet, je crois en nos joueurs. »
- Getty
Des inquiétudes sur la condition physique et l’intégration tactique
Le mystère autour de la condition physique de Tonali continue de planer, d’autant plus qu’il a participé aux matches amicaux de pré-saison contre Chelsea, Getafe et Hoffenheim. De Zerbi a reconnu que l’ancien joueur de l’AC Milan et de Newcastle n’évolue pas encore à son meilleur niveau, mais a insisté sur le fait qu’il reste une pierre angulaire du nouveau Tottenham. L’entraîneur cherche actuellement à intégrer plusieurs éléments clés revenus tardivement dans le groupe après des engagements internationaux et des blessures, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire à sa mise en place tactique de début de saison.
« Je pense que pour le premier match, (Omar) Marmoush a très bien joué », a expliqué De Zerbi. « C’était le premier match de Micky van de Ven et Pedro Porro, ils sont revenus tard et ils sont cruciaux pour cette équipe, après la Coupe du monde, après deux blessures. Sandro Tonali est un autre joueur crucial. Il n’est pas encore dans la bonne condition, dans la meilleure condition, peut-être physiquement. »
Un problème mental récurrent à Tottenham
Au-delà des difficultés individuelles de Tonali, De Zerbi est confronté à un problème systémique concernant la manière dont son équipe réagit à l’adversité. Tottenham a désormais perdu chaque match au cours duquel il a concédé l’ouverture du score sous le court mandat de l’Italien, une tendance qui précédait son arrivée. La statistique est accablante : il faut remonter à près de deux ans, jusqu’en novembre 2024, pour trouver la dernière fois où Spurs a encaissé le premier but en Premier League avant de finalement remporter le match. Cette fragilité psychologique était évidente dès que Newcastle a pris l’avantage par l’intermédiaire d’Elanga.
De Zerbi s’est montré d’une franchise brutale au sujet du manque de résilience affiché par son groupe. « Après le but que nous avons encaissé, je pense que nous avons perdu confiance. La réaction n’a pas été assez bonne », a-t-il reconnu. « Ce n’est pas la réaction que je veux voir sur le terrain et je l’ai dit immédiatement après la fin du match aux joueurs, parce que lorsque vous construisez quelque chose de nouveau, c’est difficile, il y a des problèmes. »
- Getty Images Sport
Construire pour l’avenir sous une pression précoce
La pression monte déjà sur l’entraîneur de Tottenham après deux défaites consécutives pour entamer la nouvelle saison de Premier League. Après d’importantes dépenses cet été, l’attente est celle d’une amélioration immédiate, mais De Zerbi a averti que les changements de culture au sein d’un club ne s’achètent pas. Le manager est clairement concentré sur le projet à long terme, considérant ses joueurs comme les membres d’une famille qu’il faut protéger pendant ces premières difficultés de croissance, même si l’étiquette de 100 millions de livres sterling apposée à Tonali suscite une évaluation extérieure constante. « On ne peut pas acheter une mentalité de gagnant sur le marché des transferts », a noté De Zerbi, soulignant les qualités intangibles qui, selon lui, manquent actuellement au vestiaire.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles