De Zerbi a refusé de rejeter la faute sur Tonali malgré les débuts difficiles du milieu de terrain dans le nord de Londres. L'international italien, devenu cet été la première recrue à neuf chiffres de l'histoire de Tottenham, s'est retrouvé au coeur de la tempête lors de la défaite 2-0 contre Newcastle. Après avoir été laissé au repos pour la victoire en coupe en milieu de semaine contre Charlton afin d'améliorer sa condition physique, Tonali a semblé en manque de rythme et a été en partie responsable du but d'ouverture d'Anthony Elanga avant d'être remplacé à la 75e minute sous les acclamations des supporters visiteurs.

Malgré cette attention, De Zerbi s'est montré catégorique dans son soutien au joueur. « Non, j'aime Sandro Tonali », a déclaré De Zerbi après le match. « Aujourd'hui est le jour où mon émotion pour mes joueurs est plus grande que les autres jours parce que nous construisons ensemble le club, Vinai (Venkatesham), Johan Lange, les propriétaires, moi, et eux (les joueurs) sont comme nos enfants. Donc, ce jour est très triste. Nous sommes tous très déçus du résultat, mais j'aime plus mes joueurs aujourd'hui que lors de la prochaine victoire que nous obtiendrons. Je crois encore plus qu'après le match contre Brentford en notre projet, je crois en nos joueurs. »