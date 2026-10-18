De Zerbi a confirmé que Kulusevski devrait enfin retrouver le groupe pour le match de lundi contre Coventry. L’international suédois a traversé une longue période d’absence, sans disputer le moindre match officiel depuis près de 18 mois en raison d’un problème complexe à la rotule. Après avoir participé avec succès à un exercice d’entraînement à onze contre onze pendant la trêve internationale, l’ailier est désormais prêt à prendre place sur le banc des remplaçants.

L’entraîneur italien n’a pas caché sa joie à l’idée de retrouver un joueur aussi important au Tottenham Hotspur Stadium. Face aux médias avant le match, De Zerbi a souligné l’élan psychologique que ce retour apporte à l’ensemble du club. « Oui, le staff médical a donné son feu vert. C’est probablement la meilleure nouvelle depuis le match contre Everton », a déclaré De Zerbi. Évoquant l’émotion suscitée par ce retour, l’entraîneur a ajouté : « Il a trop souffert. Je le lui ai dit hier et il avait un grand sourire. »