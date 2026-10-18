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Roberto De Zerbi confirme une excellente nouvelle pour Tottenham concernant la blessure de Dejan Kulusevski, mais annonce deux nouveaux coups durs
Kulusevski prêt pour un retour chargé d’émotion
De Zerbi a confirmé que Kulusevski devrait enfin retrouver le groupe pour le match de lundi contre Coventry. L’international suédois a traversé une longue période d’absence, sans disputer le moindre match officiel depuis près de 18 mois en raison d’un problème complexe à la rotule. Après avoir participé avec succès à un exercice d’entraînement à onze contre onze pendant la trêve internationale, l’ailier est désormais prêt à prendre place sur le banc des remplaçants.
L’entraîneur italien n’a pas caché sa joie à l’idée de retrouver un joueur aussi important au Tottenham Hotspur Stadium. Face aux médias avant le match, De Zerbi a souligné l’élan psychologique que ce retour apporte à l’ensemble du club. « Oui, le staff médical a donné son feu vert. C’est probablement la meilleure nouvelle depuis le match contre Everton », a déclaré De Zerbi. Évoquant l’émotion suscitée par ce retour, l’entraîneur a ajouté : « Il a trop souffert. Je le lui ai dit hier et il avait un grand sourire. »
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Nouvelles inquiétudes concernant une blessure de Savio
Si les nouvelles concernant Kulusevski sont très positives, le club du nord de Londres a subi un sérieux coup dur avec la blessure de Savio, recruté cet été. L’ailier brésilien, qui a montré par moments l’étendue de son talent depuis son arrivée, sera éloigné des terrains pendant quelque temps après avoir contracté une blessure musculaire durant la trêve de mi-saison. Le moment est particulièrement frustrant pour De Zerbi, qui espérait pouvoir compter sur tous ses joueurs offensifs.
La blessure est survenue alors que l’équipe se préparait pour son stage d’entraînement à Marbella, obligeant le staff technique à repenser son approche tactique pour les semaines à venir. « Non, pas Savio. Malheureusement, mardi, avant de partir pour Marbella, Savio a ressenti un problème musculaire et nous serons privés de lui pendant quelques semaines », a déclaré De Zerbi.
Bergvall et Porro indisponibles
Les soucis de blessure ne s’arrêtent pas à Savio : le jeune prodige Lucas Bergvall va lui aussi devoir rester sur la touche. Il aurait reçu un coup lors du récent match nul contre Manchester United à Old Trafford. Malgré sa volonté de poursuivre après cette alerte survenue en début de rencontre, le staff médical a estimé qu’une période de repos était nécessaire pour éviter que le milieu de terrain n’aggrave son état.
« Et Lucas Bergvall, parce qu’il a eu un problème à Manchester, dès la première occasion qu’il a créée pour Dominic Solanke. Il a ressenti une douleur au genou, mais il se sentait bien. Dimanche, il est venu au centre d’entraînement et il sera absent deux semaines », a expliqué l’entraîneur de Tottenham.
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La profondeur de l’effectif en défense reste préoccupante
L’absence persistante du latéral espagnol Pedro Porro complique encore les choix de composition d’équipe. Le défenseur souffre d’une blessure aux ischio-jambiers et, malgré l’espoir de le voir prêt pour le coup d’envoi lundi soir, la rencontre arrive finalement trop tôt pour lui. Tottenham devra donc probablement se tourner vers des solutions de rechange au poste de latéral droit face au promu, ce qui mettra davantage à l’épreuve la profondeur de son effectif. Avec trois joueurs clés indisponibles et un autre qui vient seulement de retrouver le banc, De Zerbi devra trouver le bon équilibre pour que son équipe conserve sa dynamique en Premier League.
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