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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Rivera : « La présidence de la Fédération italienne de football ? Malagò et Galliani n’en sont pas capables, je devrais m’en charger »

Milan AC
Italie
G. Rivera
Serie A

L’ancien Ballon d’Or : « Moi, j’irais là-bas et je m’occuperais du football, ces deux-là n’en sont pas capables »

« Galliani ou Malagò à la présidence de la Fédération italienne de football ? Je dis Rivera. Je devrais le faire moi-même, mais ils n’y comprennent pas grand-chose. Je ne sais pas s’ils en sont capables. »


C’est ce qu’affirme Gianni Rivera, figure emblématique de l’AC Milan et de l’équipe d’Italie, et Ballon d’Or en 1969, au micro de Un Giorno da Pecora sur Radio1.


Rivera, né en 1943, ajoute : « Si quelqu’un qui s’y connaît en football arrive là-bas, c’est dangereux. Moi, j’irais là-bas et je prendrais soin du football. Ces deux-là n’en sont pas capables. »

  • À propos de la victoire de Harry Kane au Ballon d’Or, Rivera (l’un des cinq Italiens à l’avoir remporté, avec Omar Sivori, Paolo Rossi, Roberto Baggio et Fabio Cannavaro) déclare : « C’est le bon choix, j’aurais moi aussi décerné le prix à l’attaquant anglais. »

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