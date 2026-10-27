Rivera : « La présidence de la Fédération italienne de football ? Malagò et Galliani n’en sont pas capables, je devrais m’en charger »

« Galliani ou Malagò à la présidence de la Fédération italienne de football ? Je dis Rivera. Je devrais le faire moi-même, mais ils n’y comprennent pas grand-chose. Je ne sais pas s’ils en sont capables. »





C’est ce qu’affirme Gianni Rivera, figure emblématique de l’AC Milan et de l’équipe d’Italie, et Ballon d’Or en 1969, au micro de Un Giorno da Pecora sur Radio1.





Rivera, né en 1943, ajoute : « Si quelqu’un qui s’y connaît en football arrive là-bas, c’est dangereux. Moi, j’irais là-bas et je prendrais soin du football. Ces deux-là n’en sont pas capables. »