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Rio Ngumoha, prodige de Liverpool, révèle le secret de sa rapide progression à Anfield
Un impact en sortie de banc à Brentford
Ngumoha, dernier talent révélé par le centre de formation de Liverpool, a souligné l’importance d’un solide état d’esprit aprèsla victoire arrachée 2-1 par Liverpool à Brentford. Alors que son équipe était menée 1-0 face à Brentford, réduit à dix, le joueur de 18 ans est entré en jeu à la 52e minute pour apporter un nouvel élan. Son entrée a contribué à renverser la situation : des buts de Victor Munoz et d’Alexander Isak ont permis aux visiteurs d’empocher les trois points au Gtech Community Stadium.
« Pour tous ceux qui regardaient, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais ce sont vraiment pour des matches comme celui-ci qu’on joue, et décrocher les trois points montre à quel point l’équipe est solide mentalement. C’est difficile, c’est certain, mais je pense que si on entre en jeu avec le bon état d’esprit, en se disant qu’on peut avoir un impact sur le match, alors on peut probablement tout faire », a expliqué Ngumoha sur le site officiel du club.
La confiance de l’adolescent s’est manifestée tout au long de son entrée en jeu : dès son arrivée sur le terrain, il a cherché à provoquer la défense de Brentford. Il a ajouté : « Aujourd’hui, par exemple, je savais que le match serait difficile. Jouer à l’extérieur contre Brentford n’est jamais facile, et je voulais simplement me donner à fond pour aider l’équipe à gagner. Heureusement, c’est ce qu’on a fait. »
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Maîtriser le rôle d’ailier droit
Cette apparition dans l’ouest de Londres était la huitième de Ngumoha cette saison. Il a notamment évolué sur le flanc droit. Arrivé avec la réputation d’être un attaquant naturellement à l’aise à gauche, le jeune joueur diversifie rapidement son jeu pour devenir un attaquant plus complet. Son adaptation à ce rôle tactique est l’un des aspects les plus marquants de sa progression cette saison.
« Je pense avoir beaucoup progressé à droite depuis le match contre Newcastle. Je crois que je comprends mieux ce rôle aussi. Partir avec l’Angleterre m’a vraiment beaucoup aidé, je pense. J’aime jouer des deux côtés maintenant et ça me donne une corde de plus à mon arc, donc c’est une bonne chose », a déclaré l’attaquant.
La nouvelle génération de talents d’Anfield
Ngumoha n’est pas le seul jeune à frapper à la porte de l’équipe première, le club continuant d’intégrer des joueurs issus de son centre de formation aux groupes retenus pour les matches. Après avoir été titulaires en milieu de semaine lors du match de Ligue des champions contre LASK, Ngumoha, Trey Nyoni et Lewis Koumas sont entrés en jeu face à Brentford. Cette exposition régulière à la compétition de haut niveau est jugée essentielle pour leur intégration à long terme au groupe professionnel.
« Je pense qu’il y a tellement de matches au calendrier que, quelles que soient les occasions qui se présentent, que ce soit en tant que titulaire ou en entrant en jeu, nous devons les saisir. C’est ce que nous faisons tous, moi, Trey et Koumas. Nous devons donc continuer sur notre lancée et rester sur la bonne voie », a-t-il souligné.
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La victoire de Brentford donne lieu à un cauchemar côté blessures
Malgré la brillante prestation de Ngumoha contre Brentford, le succès de Liverpool a été largement éclipsé par les graves blessures subies par Dominik Szoboszlai et Jeremie Frimpong pendant le match. Tous deux devraient être absents pendant une longue période. Ces indisponibilités tombent au plus mauvais moment pour Liverpool, confronté à un calendrier particulièrement chargé. Avec peu de temps pour récupérer, le club doit vite se ressaisir et s’adapter avant d’affronter Villarreal mardi soir.
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