Ngumoha, dernier talent révélé par le centre de formation de Liverpool, a souligné l’importance d’un solide état d’esprit aprèsla victoire arrachée 2-1 par Liverpool à Brentford. Alors que son équipe était menée 1-0 face à Brentford, réduit à dix, le joueur de 18 ans est entré en jeu à la 52e minute pour apporter un nouvel élan. Son entrée a contribué à renverser la situation : des buts de Victor Munoz et d’Alexander Isak ont permis aux visiteurs d’empocher les trois points au Gtech Community Stadium.

« Pour tous ceux qui regardaient, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Mais ce sont vraiment pour des matches comme celui-ci qu’on joue, et décrocher les trois points montre à quel point l’équipe est solide mentalement. C’est difficile, c’est certain, mais je pense que si on entre en jeu avec le bon état d’esprit, en se disant qu’on peut avoir un impact sur le match, alors on peut probablement tout faire », a expliqué Ngumoha sur le site officiel du club.

La confiance de l’adolescent s’est manifestée tout au long de son entrée en jeu : dès son arrivée sur le terrain, il a cherché à provoquer la défense de Brentford. Il a ajouté : « Aujourd’hui, par exemple, je savais que le match serait difficile. Jouer à l’extérieur contre Brentford n’est jamais facile, et je voulais simplement me donner à fond pour aider l’équipe à gagner. Heureusement, c’est ce qu’on a fait. »