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« Ridicule ! » - Joe Cole fustige le prix de 100 M£ fixé par Chelsea pour l'une de ses stars
Cole fustige le prix de 100 M£ fixé pour Neto
Cole a vivement remis en cause l’évaluation optimiste de 100 millions de £ de Chelsea pour l’ailier Neto. L’ancien international anglais estime que le prix fixé par le club est totalement irréaliste pour les plus grands prétendants européens. L’international portugais continue d’alimenter les spéculations sur son avenir. Cependant, Cole insiste sur le fait que les dirigeants de Stamford Bridge ont fixé leur prix bien au-dessus de la véritable valeur marchande du joueur.
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« Aucun individu sensé ne paie 100 M£ »
Cole a été direct dans son évaluation de cette valorisation, affirmant qu’un montant juste pour l’attaquant portugais serait d’environ la moitié du prix actuellement fixé par Chelsea.
Au micro de Paddy Power, Cole a déclaré : « 100 millions de livres sterling, c’est tout simplement un montant un peu ridicule. Les Saoudiens le paieront probablement parce que l’argent n’est pas un problème pour eux, mais je ne pense pas que Manchester City paierait 100 millions de livres sterling pour Pedro Neto.
« Je pense qu’il y a beaucoup d’argent saoudien au sein du consortium qui dirige Chelsea, donc qui sait si Chelsea campe sur ses 100 millions de livres sterling en sachant que les Saoudiens viendront frapper à la porte. Je ne pense pas qu’une personne de football sensée paie 100 millions de livres sterling pour Pedro Neto. Je l’estime à la moitié de cela, autour de 50 à 60 millions de livres sterling. »
Polyvalence tactique
Malgré ses critiques fermes sur cette valorisation, Cole conserve une immense admiration pour les qualités techniques de Neto et son éthique de travail sur le terrain. Il a mis en avant la flexibilité tactique de la star portugaise comme un atout majeur pour n'importe quel effectif.
« J'aime vraiment ce joueur. Il a l'air d'un vrai battant et d'un vrai guerrier, a expliqué Cole. Il peut jouer à gauche et à droite, même comme piston s'il y a besoin de lui à ce poste. Il a beaucoup de qualités, et c'est désormais aussi un joueur expérimenté de Premier League. »
- AFP
Une saison de plus à Stamford Bridge ?
Alors que la saison de Premier League débute demain soir, Chelsea doit désormais décider s’il continue d’attendre un acheteur à 100 millions de livres sterling ou s’il se concentre sur l’intégration de Neto dans les plans de son équipe première.
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