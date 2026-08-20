Cole a été direct dans son évaluation de cette valorisation, affirmant qu’un montant juste pour l’attaquant portugais serait d’environ la moitié du prix actuellement fixé par Chelsea.

Au micro de Paddy Power, Cole a déclaré : « 100 millions de livres sterling, c’est tout simplement un montant un peu ridicule. Les Saoudiens le paieront probablement parce que l’argent n’est pas un problème pour eux, mais je ne pense pas que Manchester City paierait 100 millions de livres sterling pour Pedro Neto.

« Je pense qu’il y a beaucoup d’argent saoudien au sein du consortium qui dirige Chelsea, donc qui sait si Chelsea campe sur ses 100 millions de livres sterling en sachant que les Saoudiens viendront frapper à la porte. Je ne pense pas qu’une personne de football sensée paie 100 millions de livres sterling pour Pedro Neto. Je l’estime à la moitié de cela, autour de 50 à 60 millions de livres sterling. »