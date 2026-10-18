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Richarlison riposte ! Mis à l’écart à Tottenham, il lance une nouvelle pique publique à Roberto De Zerbi après l’intervention de Duncan Ferguson
Mise à l’écart de l’équipe première et rétrogradation chez les moins de 21 ans
L’attaquant de 29 ans n’a plus joué avec l’équipe première depuis la défaite 3-0 contre Brentford en août. Après l’échec de ses tentatives de transfert estivales vers son ancien club Everton et le club brésilien Vasco da Gama, il a ensuite été écarté de la liste des 25 joueurs de Tottenham pour la Premier League.
Rétrogradé chez les moins de 21 ans, l’attaquant a récemment disputé la Jersey Mike's Trophy. Il a marqué mardi lors du match nul 2-2 contre Cheltenham Town, puis a transformé son tir au but dans une séance finalement perdue 7-6.
Malgré sa mise à l’écart en championnat, le Brésilien a été salué pour son professionnalisme lors de cette rencontre de jeunes. Il a pris le temps de poser pour des photos et de signer des autographes aux supporters, même si son avenir à long terme dans le nord de Londres reste très incertain.
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Ferguson exige des explications sur le traitement de Tottenham
La situation a attiré l’attention de Duncan Ferguson, figure emblématique d’Everton, qui a entraîné l’attaquant lors d’un intérim à Goodison Park. Invité du podcast Overlap Daily, l’Écossais s’est interrogé sur la logique d’une mise à l’écart d’un joueur de ce calibre.
« Je ne sais pas ce qui s’est passé avec l’entraîneur de Tottenham, a déclaré Ferguson. Je ne sais pas s’ils se sont violemment disputés, et connaissant Richy, c’est probablement le cas, mais il faut le prendre à part, lui dire : “Allez, Richy”, et le réintégrer. »
Ferguson a ajouté qu’une mesure disciplinaire aussi sévère se justifiait rarement. « On ne laisse pas un joueur comme lui de côté à moins qu’il se soit passé quelque chose de vraiment grave : qu’il ait mis un coup de poing à l’entraîneur ou qu’il y ait eu une vraie bagarre à l’entraînement. Richarlison est un bon joueur, et Tottenham n’est pas si fort que ça, non ? »
Ce soutien public a manifestement touché l’attaquant mis à l’écart. Dans une story Instagram, il a rapidement adressé une pique discrète à son entraîneur actuel en publiant : « Merci @duncan9ferguson, tu as raison. »
De Zerbi se lave les mains du feuilleton autour de l’attaquant
Face aux médias à Hotspur Way dimanche matin, De Zerbi a été interrogé, comme on pouvait s’y attendre, sur l’activité sur les réseaux sociaux. L’entraîneur italien a pris ses distances avec cette affaire, laissant entendre que la décision d’écarter l’attaquant venait de la direction plutôt que de lui.
« Ce n’est plus mon problème », a déclaré De Zerbi aux journalistes. « Vous devez poser la question à Vinai ou à Johan. Ce n’est pas mon problème. Je sais qu’en tant qu’entraîneur, je dois apporter mon soutien et assumer les responsabilités, même quand ce n’est pas à moi qu’elles incombent. Je n’ai pris aucune décision dans cette situation. »
L’entraîneur de Tottenham a également indiqué que sa porte restait ouverte si le joueur souhaitait discuter en privé. Il a ajouté : « S’il veut me parler, il peut me trouver dans mon bureau de 8 h 30 jusqu’au soir. Mais je ne veux plus en parler, car je me concentre sur le match contre Coventry. »
- Mark Pain
Un test crucial face à Coventry se profile pour Tottenham, sous le feu des critiques
Tottenham doit désormais faire abstraction des bruits extérieurs avant de recevoir Coventry City, fraîchement promu, lundi soir. L’équipe de De Zerbi a désespérément besoin d’une victoire pour alléger la pression grandissante et lancer sa dynamique après un début de saison sans succès en Premier League.
Pour l’attaquant mis à l’écart, l’avenir immédiat s’annonce sombre. À moins qu’un départ ne se concrétise en janvier, il restera inéligible pour les matches de championnat et totalement écarté des compétitions de coupe. Il ne lui restera que les matches avec les équipes de jeunes pour jouer en compétition.
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