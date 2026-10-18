L’attaquant de 29 ans n’a plus joué avec l’équipe première depuis la défaite 3-0 contre Brentford en août. Après l’échec de ses tentatives de transfert estivales vers son ancien club Everton et le club brésilien Vasco da Gama, il a ensuite été écarté de la liste des 25 joueurs de Tottenham pour la Premier League.

Rétrogradé chez les moins de 21 ans, l’attaquant a récemment disputé la Jersey Mike's Trophy. Il a marqué mardi lors du match nul 2-2 contre Cheltenham Town, puis a transformé son tir au but dans une séance finalement perdue 7-6.

Malgré sa mise à l’écart en championnat, le Brésilien a été salué pour son professionnalisme lors de cette rencontre de jeunes. Il a pris le temps de poser pour des photos et de signer des autographes aux supporters, même si son avenir à long terme dans le nord de Londres reste très incertain.



