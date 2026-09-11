Révélé : pourquoi le PSG porte deux étoiles sur son écusson en Ligue 1 cette saison

Le Parisien affichera fièrement deux étoiles au-dessus de son écusson dans toutes les compétitions pendant la saison 2026-2027. Le géant français a fait le choix délibéré d’honorer ses sacres consécutifs en Ligue des champions.

Les supporters les plus attentifs ont rapidement remarqué ce détail ajouté lors des matches amicaux de pré-saison contre Majorque et Manchester United. Les maillots mis à jour ont également été mis en évidence lors de la victoire dans le Trophée des champions face à Lens.

L’équipe d’Enrique a continué de porter ces étoiles lors de ses premières rencontres de Ligue 1 contre Rennes, Lille et Monaco. Cette décision marque une rupture significative avec son approche précédente des commémorations européennes.