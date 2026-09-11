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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

Révélé : pourquoi le PSG porte deux étoiles sur son écusson en Ligue 1 cette saison

Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a officiellement confirmé qu’il porterait deux étoiles au-dessus de son écusson dans toutes les compétitions cette saison pour célébrer ses sacres consécutifs en Ligue des champions. Cette décision marque un changement par rapport à sa position précédente et souligne son succès européen historique sous Luis Enrique.

  • Le PSG confirme la présence de deux stars

    Le Parisien affichera fièrement deux étoiles au-dessus de son écusson dans toutes les compétitions pendant la saison 2026-2027. Le géant français a fait le choix délibéré d’honorer ses sacres consécutifs en Ligue des champions.

    Les supporters les plus attentifs ont rapidement remarqué ce détail ajouté lors des matches amicaux de pré-saison contre Majorque et Manchester United. Les maillots mis à jour ont également été mis en évidence lors de la victoire dans le Trophée des champions face à Lens.

    L’équipe d’Enrique a continué de porter ces étoiles lors de ses premières rencontres de Ligue 1 contre Rennes, Lille et Monaco. Cette décision marque une rupture significative avec son approche précédente des commémorations européennes.

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    Célébration d’un jalon historique en Europe

    Le club a récemment confirmé ses projets concernant son maillot au média local ICI Paris Ile-de-France. Il a précisé que l’effectif arborera les deux étoiles dans chaque compétition nationale et continentale, y compris la Coupe de France.

    Les dirigeants du club ont expliqué que cette décision avait été prise spécifiquement pour mettre en avant leur récente domination européenne. Un représentant du PSG a déclaré à la radio locale que les étoiles ont été fièrement conçues pour « célébrer le Back 2 Back ».

    Cependant, la direction parisienne a souligné qu’il ne s’agit pas d’un changement permanent du logo officiel. Les étoiles servent simplement de célébration saisonnière de leurs titres consécutifs monumentaux.

  • Abandon de l’approche à une seule star

    La position actuelle diffère grandement de la politique initiale concernant le maillot. Après avoir écrasé l’Inter Milan 5-0 en finale de la Ligue des champions 2025 à Munich, le PSG a adopté une stratégie bien plus conservatrice.

    L’ajout d’une seule étoile a d’abord divisé la passionnante base de supporters du club. Certains supporters ont adhéré à l’idée, tandis que d’autres ont estimé qu’elle ne faisait qu’imiter un certain club du sud de la France qui vit encore dans le passé.

    Comme compromis, le PSG a limité l’unique étoile aux soirées européennes, à la Coupe du monde des clubs et à la Supercoupe de l’UEFA. Le club a délibérément évité de porter l’écusson sur la scène nationale pendant toute la campagne 2025-2026.

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    En quête d’un historique triplé européen

    Comme cette modification n’est pas permanente, le PSG retirera les étoiles la saison prochaine s’il ne parvient pas à conserver sa couronne européenne. En revanche, décrocher un historique « trois à la suite » apporterait logiquement une troisième étoile au maillot.

    Après leur passionnante victoire aux tirs au but contre Arsenal à Budapest en mai dernier, l’équipe reste concentrée sur l’idée d’étendre sa domination continentale. Un troisième titre consécutif en Ligue des champions ancrerait définitivement son héritage moderne.

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