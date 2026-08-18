Rodri est arrivé en Catalogne pour finaliser un important transfert au FC Barcelone cet été après avoir rejeté l’intérêt du Real Madrid. Le milieu de terrain a été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 et figure toujours parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or cette année. Malgré des problèmes physiques récents, la star espagnole a suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs européens après ses performances exceptionnelles en sélection.

Un transfert au Santiago Bernabéu semblait proche, mais le milieu de terrain a finalement opté pour le géant catalan. Une conversation cruciale avec Guardiola s’est révélée décisive pour faire changer Rodri d’avis. L’ancien entraîneur de City l’a convaincu que son style de jeu convenait bien mieux au FC Barcelone.