Getty Images Sport
Traduit par
Révélé : Pep Guardiola a joué un rôle secret pour convaincre Rodri de refuser le Real Madrid au profit d’un transfert à Barcelone
Guardiola convainc Rodri de rejoindre le FC Barcelone
Rodri est arrivé en Catalogne pour finaliser un important transfert au FC Barcelone cet été après avoir rejeté l’intérêt du Real Madrid. Le milieu de terrain a été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 et figure toujours parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or cette année. Malgré des problèmes physiques récents, la star espagnole a suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs européens après ses performances exceptionnelles en sélection.
Un transfert au Santiago Bernabéu semblait proche, mais le milieu de terrain a finalement opté pour le géant catalan. Une conversation cruciale avec Guardiola s’est révélée décisive pour faire changer Rodri d’avis. L’ancien entraîneur de City l’a convaincu que son style de jeu convenait bien mieux au FC Barcelone.
- Getty Images
Dans les discussions qui ont inversé la tendance
Les détails de l’intervention de Guardiola ont été révélés dans l’émission de télévision espagnole El Chiringuito. Le journaliste Juanfe Sanz a révélé que Rodri avait sollicité l’avis personnel de Guardiola avant de finaliser le choix de son prochain club, en raison de leur relation étroite en dehors du football.
Guardiola a conseillé au milieu de terrain de choisir le club catalan, en soulignant que l’approche tactique de Barcelone lui permettrait de s’intégrer sans difficulté. Ses conseils se sont révélés déterminants pour convaincre Rodri de changer de direction. Estimant que le Barça offrait un cadre tactique similaire à celui qu’il avait connu sous Guardiola à Manchester, l’international espagnol a décidé d’engager son avenir avec le club du Camp Nou.
Le style du Real Madrid a suscité de vives inquiétudes
Les conseils de Guardiola ont renforcé les doutes que Rodri nourrissait déjà concernant un transfert au Real Madrid. La star espagnole avait des réserves quant à son intégration dans le système tactique de Jose Mourinho dans la capitale. Les tensions autour du Ballon d'Or et sa relation potentielle avec Vinicius Junior ont également pesé dans sa réflexion après des événements passés entre les deux hommes. Au final, le Barça offrait un style de jeu bien plus en phase avec la philosophie de Guardiola à Manchester City, ce qui a rendu la décision beaucoup plus claire pour le milieu de terrain.
- Getty
Un avenir en or se profile au Camp Nou
Après avoir choisi le Barça plutôt que son grand rival, Rodri doit désormais passer sa visite médicale avant de finaliser les détails de son transfert. Il sera ensuite officiellement présenté comme un nouveau joueur blaugrana et entamera un nouveau chapitre de sa carrière dans son pays natal.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles