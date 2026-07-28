La recherche d’un entraîneur a été plongée dans des turbulences internes après que le président de la FIGC, Giovanni Malago, a bloqué de manière spectaculaire la nomination de Pirlo au tout dernier moment. Ce revirement a été provoqué par le rôle d’ambassadeur de Pirlo auprès d’une société russe de paris sportifs. Ce rejet soudain a eu des répercussions immédiates au sein de la direction de la fédération, le directeur technique Paolo Maldini et le conseiller Leonardo démissionnant simultanément après seulement 16 jours dans leurs fonctions.

Malago a expliqué mardi, face aux médias, la décision de se tourner vers Mancini, et a confirmé que le légendaire ancien entraîneur de Leicester City Claudio Ranieri va également rejoindre l’instance en tant que directeur technique. Il a déclaré : « Le temps pressait et j’ai pensé que la bonne personne pour être sélectionneur était Roberto Mancini. C’est le meilleur choix possible. Le rôle de directeur technique, qu’il ne faut pas confondre avec d’autres fonctions, n’a pas disparu. C’est précisément pour cela que nous avons approuvé un amendement aux statuts qui permet aussi à une autre personne d’être président de Club Italia. J’avais besoin de quelqu’un pour partager le choix de Roberto Mancini comme sélectionneur, et cette personne est Claudio Ranieri, qui a signé son engagement il y a quelques minutes. »