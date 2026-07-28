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Retour choc de Roberto Mancini comme sélectionneur de l’Italie après la controverse Andrea Pirlo
Mancini sur le point de faire un retour surprise
La FIGC est parvenue à un accord pour le retour de Mancini au poste de sélectionneur de l’Italie après la démission de Gennaro Gattuso en avril. Cette décision a été prise après que les négociations avec plusieurs cibles prioritaires ont échoué. La nomination de Mancini a été confirmée dans une publication officielle sur les réseaux sociaux du compte de la FIGC, et Sky Italia a rapporté qu’il sera officiellement présenté mercredi. Mancini, qui a quitté le club qatari d’Al-Sadd le mois dernier, est prêt à reprendre les rênes de la sélection italienne après son précédent passage avec l’Arabie saoudite.
La fédération fait face à un chaos interne
La recherche d’un entraîneur a été plongée dans des turbulences internes après que le président de la FIGC, Giovanni Malago, a bloqué de manière spectaculaire la nomination de Pirlo au tout dernier moment. Ce revirement a été provoqué par le rôle d’ambassadeur de Pirlo auprès d’une société russe de paris sportifs. Ce rejet soudain a eu des répercussions immédiates au sein de la direction de la fédération, le directeur technique Paolo Maldini et le conseiller Leonardo démissionnant simultanément après seulement 16 jours dans leurs fonctions.
Malago a expliqué mardi, face aux médias, la décision de se tourner vers Mancini, et a confirmé que le légendaire ancien entraîneur de Leicester City Claudio Ranieri va également rejoindre l’instance en tant que directeur technique. Il a déclaré : « Le temps pressait et j’ai pensé que la bonne personne pour être sélectionneur était Roberto Mancini. C’est le meilleur choix possible. Le rôle de directeur technique, qu’il ne faut pas confondre avec d’autres fonctions, n’a pas disparu. C’est précisément pour cela que nous avons approuvé un amendement aux statuts qui permet aussi à une autre personne d’être président de Club Italia. J’avais besoin de quelqu’un pour partager le choix de Roberto Mancini comme sélectionneur, et cette personne est Claudio Ranieri, qui a signé son engagement il y a quelques minutes. »
Négociations échouées avec Guardiola
La fédération avait mené des discussions ambitieuses avec Pep Guardiola, disponible après avoir quitté Manchester City à la fin de la saison dernière. Cependant, un accord a capoté en raison des exigences salariales vertigineuses du technicien espagnol, qui réclamait 17 millions de livres sterling par an. Cela a contraint la FIGC à se tourner vers Mancini, qui est désormais sur le point de récupérer un groupe encore sous le choc après avoir manqué une troisième Coupe du monde consécutive.
- Naushad
Que se passe-t-il ensuite ?
Mancini aura pour mission de remodeler l’effectif avant son deuxième début à la tête de l’équipe face à la Belgique en Ligue des nations, le 25 septembre. Son objectif principal sera de reconstruire la fragile force mentale de l’équipe après son crève-cœur lors de la défaite aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine en barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026. Fort de trois titres de Serie A et d’un sacre en Premier League, Mancini devrait apporter une stabilité immédiate au milieu de la tourmente au sein de la fédération.
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