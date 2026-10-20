Massimiliano Allegri a senti le vent tourner et, en présentant le match contre le Bodo/Glimt, a pour la première fois abandonné son rôle de défenseur de la ligne du club, après avoir vanté pendant des mois la qualité et la profondeur de son effectif. « Tous les joueurs dont je dispose avaient été jugés, cet été, aptes à faire partie du Napoli par le club. Ils ont mon estime et doivent être défendus, pas critiqués aussi sévèrement. D’autant que le mercato est désormais fermé et que nous ne pouvons certainement pas en changer dix… », rapporte Repubblica.





Selon l’interprétation de Repubblica, « ce sont des propos sibyllins, dont on ne peut que déduire les véritables pensées de l’entraîneur livournais, qui a enfin pu se faire lui-même une opinion de l’équipe depuis juillet et qui, ce n’est pas un hasard, a demandé quatre renforts à De Laurentiis pour janvier ».



