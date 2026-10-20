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Grafica CM Allegri Napoli 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Repubblica : au Napoli, Allegri cesse de s’aligner sur la direction et réclame quatre recrues

SSC Naples
M. Allegri
Mercato
Serie A

Mais avant d’en venir au mercato, l’entraîneur doit ramener le Napoli à la victoire, sinon il risque…

Massimiliano Allegri a senti le vent tourner et, en présentant le match contre le Bodo/Glimt, a pour la première fois abandonné son rôle de défenseur de la ligne du club, après avoir vanté pendant des mois la qualité et la profondeur de son effectif. « Tous les joueurs dont je dispose avaient été jugés, cet été, aptes à faire partie du Napoli par le club. Ils ont mon estime et doivent être défendus, pas critiqués aussi sévèrement. D’autant que le mercato est désormais fermé et que nous ne pouvons certainement pas en changer dix… », rapporte Repubblica.


Selon l’interprétation de Repubblica, « ce sont des propos sibyllins, dont on ne peut que déduire les véritables pensées de l’entraîneur livournais, qui a enfin pu se faire lui-même une opinion de l’équipe depuis juillet et qui, ce n’est pas un hasard, a demandé quatre renforts à De Laurentiis pour janvier ».


  • Quoi qu’il en soit, avant janvier, Allegri doit faire renouer son Napoli avec la victoire au plus vite, sans quoi il pourrait ne pas arriver indemne jusqu’au mercato hivernal. Un autre résultat négatif ce soir contre Bodø aurait des répercussions immédiates pour le Napoli : une mise au vert punitive jusqu’au match de championnat de samedi après-midi contre la Roma, puis, en cas de chute libre, des mesures plus drastiques, car à la mi-octobre, il est dangereux de naviguer à vue.



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