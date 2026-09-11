« Réfléchissez avant de crier ! » : Ruben van Bommel répond à ses détracteurs après l'entrée en lice européenne du PSV

Ruben van Bommel s’est montré une menace constante alors que le PSV Eindhoven a entamé la phase de ligue de l’UEFA Champions League par un match nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk au Philips Stadion. Gleiker Mendoza a donné l’avantage à l’équipe d’Arda Turan dans le temps additionnel de la première période, avant que Sergino Dest n’égalise en seconde période pour les locaux.

Van Bommel est passé près d’offrir la victoire aux champions des Pays-Bas, sa tentative dangereuse passant de peu à côté lors d’un temps fort largement dominé en seconde période.

Cependant, l’équipe à domicile a finalement dû se contenter du partage des points dans cette entame européenne très disputée.