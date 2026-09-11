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« Réfléchissez avant de crier ! » : Ruben van Bommel répond à ses détracteurs après l'entrée en lice européenne du PSV
Van Bommel se met en évidence alors que le PSV tient le Shakhtar
Ruben van Bommel s’est montré une menace constante alors que le PSV Eindhoven a entamé la phase de ligue de l’UEFA Champions League par un match nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk au Philips Stadion. Gleiker Mendoza a donné l’avantage à l’équipe d’Arda Turan dans le temps additionnel de la première période, avant que Sergino Dest n’égalise en seconde période pour les locaux.
Van Bommel est passé près d’offrir la victoire aux champions des Pays-Bas, sa tentative dangereuse passant de peu à côté lors d’un temps fort largement dominé en seconde période.
Cependant, l’équipe à domicile a finalement dû se contenter du partage des points dans cette entame européenne très disputée.
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L’ailier frustré de la victoire manquée
S’exprimant après le match, Van Bommel a reconnu que l’effectif était déçu de ne pas avoir pris les trois points, malgré les difficultés éprouvées face à la qualité technique du Shakhtar en début de rencontre. Il a souligné que le PSV n’avait pas affiché le rythme élevé qu’il avait montré lors de sa récente victoire 3-1 en championnat contre l’Ajax.
L’ailier a reconnu sa frustration personnelle de ne pas avoir su transformer sa menace offensive en buts.
« Au final, nous quittons le terrain avec le sentiment que nous aurions pu prendre trois points, a déclaré Van Bommel. Être menaçant, c’est bien, mais je manque de rendement en ce moment. On est déçu, mais la réalité, c’est qu’il reste encore sept matches. »
Van Bommel évoque le défi de l’Ajax et ses détracteurs
La discussion d’après-match a également porté sur la vive polémique qu’a suscitée Van Bommel après son violent choc aérien à haute vitesse avec Aaron Bouwman lors de la victoire contre l’Ajax. Le tacle a laissé le jeune défenseur hospitalisé avec des contusions aux poumons et aux os de la poitrine, déclenchant un large débat.
Van Bommel a exprimé de véritables remords au sujet de l’incident, tout en appelant les commentateurs et les supporters à faire preuve de retenue avant de se précipiter pour juger les joueurs en ligne.
« C’était ma faute et je le regrette, a reconnu Van Bommel. Je suis heureux qu’Aaron aille relativement bien. Mais je pense que les gens devraient parfois réfléchir un peu plus attentivement avant de crier quelque chose sur les joueurs. »
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L’attention se porte désormais sur la longue campagne européenne
Malgré des points laissés à domicile, Van Bommel reste convaincu que le PSV peut peaufiner son efficacité offensive et prendre de l’élan dans la compétition. L’équipe tourne désormais son attention vers ses engagements nationaux avant de disputer ses sept matches restants de Ligue des champions.
L’ailier a souligné qu’il sera crucial pour l’équipe de rester concentrée malgré le bruit extérieur afin de poursuivre sa progression.
Le PSV cherchera à hausser son niveau de jeu et à décrocher sa première victoire européenne de la campagne lors de la prochaine journée.
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