Le FC Barcelone a poursuivi son début de saison sensationnel avec une victoire éclatante 7-2 contre le Racing Santander, avec un Raphinha en vedette. L’attaquant brésilien a inscrit un brillant triplé pour porter son impressionnant total en Liga à neuf buts cette saison, s’adjugeant le ballon du match au coup de sifflet final. Ce large succès a encore renforcé la dynamique implacable de l’équipe sous les ordres de Hansi Flick.

Raphinha a fait part de sa satisfaction concernant la performance de l’équipe, tout en affichant une forte détermination personnelle à continuer de progresser.