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Raphinha, irrésistible, signe un triplé et révèle le secret de l’incroyable série de victoires de Barcelone !
Un triplé de haut vol prolonge la série de victoires
Le FC Barcelone a poursuivi son début de saison sensationnel avec une victoire éclatante 7-2 contre le Racing Santander, avec un Raphinha en vedette. L’attaquant brésilien a inscrit un brillant triplé pour porter son impressionnant total en Liga à neuf buts cette saison, s’adjugeant le ballon du match au coup de sifflet final. Ce large succès a encore renforcé la dynamique implacable de l’équipe sous les ordres de Hansi Flick.
Raphinha a fait part de sa satisfaction concernant la performance de l’équipe, tout en affichant une forte détermination personnelle à continuer de progresser.
À la recherche de la perfection et du confort tactique
S'adressant aux médias du club après le match, Raphinha a admis n'être jamais totalement satisfait de sa forme et chercher toujours des aspects dans lesquels élever son niveau de jeu. L'attaquant a également souligné à quel point il se sent à l'aise dans un rôle axial lorsque le collectif fonctionne bien.
« Il est toujours important de penser qu'il faut s'améliorer dans un domaine. Je ne vais jamais vous dire que je joue bien ou que je suis à mon meilleur niveau ; j'essaie toujours d'améliorer tout ce que je peux. Je peux certainement apporter davantage à l'équipe que ce que j'apporte actuellement. Je suis heureux des buts et de la victoire, qui est la chose la plus importante », a déclaré Raphinha.
Faire l’éloge de Flick et soutenir ses coéquipiers
Raphinha n’a pas tardé à souligner l’influence transformatrice de l’entraîneur Hansi Flick, attribuant au technicien allemand le mérite d’avoir complètement changé sa mentalité et sa confiance en lui au sein du club. L’attaquant a également révélé pourquoi il avait généreusement laissé à Lamine Yamal l’opportunité de tirer un penalty en première période afin de remonter le moral de son coéquipier.
« Je pense que Lamine en avait besoin à ce moment-là de la première période. Il l’a raté, ce n’est pas grave. Moi aussi, je peux en rater ; c’est normal. Chaque fois que je le pourrai, je vais essayer de l’aider. Pas seulement lui, mais Karim et Anthony aussi. Je sais mieux que quiconque qu’un attaquant a besoin de son but », a expliqué Raphinha.
Conserver un état d’esprit de gagnant
En se projetant vers l’avenir, Raphinha a souligné que l’effectif possède l’état d’esprit et le positionnement tactique adéquats pour rester au sommet du football européen. Avec un désir inébranlable de se créer des occasions et de marquer dans chaque match, le Brésilien insiste sur le fait que la marge de progression de l’équipe est encore très importante.
« Nous avons la mentalité selon laquelle, chaque fois que nous le pouvons, nous devons chercher à marquer davantage de buts, à créer plus d’occasions, et cela se voit sur le terrain. Nous sommes bien mieux positionnés pour marquer des buts, et c’est pourquoi nous avons tout ce qu’il faut pour être au sommet », a conclu Raphinha.
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