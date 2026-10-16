« Je dois la majeure partie de mon parcours à l’entraîneur. Je sortais d’une saison où j’avais été nul à chier, ajoute le joueur né en 2004, comme le rapporte TMW. Grâce à lui, je fais des progrès considérables. Je le remercie, tout simplement. »





Et enfin : « Qu’est-ce que je dis aux entraîneurs de fantasy football qui ont cru en toi en début d’année ? Je les remercie de leur confiance. »





Puis, sur SKY : « Le plus beau, c’était le troisième. C’est une magnifique émotion de réussir mon premier triplé chez les professionnels. J’ai fait signer le ballon à tout le monde. »



