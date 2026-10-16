Antonio Raimondo, attaquant de Frosinone et auteur ce soir d’un triplé lors de la victoire 4-2 contre Sassuolo, s’exprime au micro de DAZN : « Moi, comme les grands buteurs ? Les comparaisons sont exagérées. Je pense à donner le maximum, à suivre l’entraîneur et à aider l’équipe. » En sept journées de championnat, Raimondo a inscrit 7 buts, devenant pour ce soir le meilleur buteur du championnat.
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Raimondo n’en finit plus : « Mais les comparaisons sont trop flatteuses »
« Je dois la majeure partie de mon parcours à l’entraîneur. Je sortais d’une saison où j’avais été nul à chier, ajoute le joueur né en 2004, comme le rapporte TMW. Grâce à lui, je fais des progrès considérables. Je le remercie, tout simplement. »
Et enfin : « Qu’est-ce que je dis aux entraîneurs de fantasy football qui ont cru en toi en début d’année ? Je les remercie de leur confiance. »
Puis, sur SKY : « Le plus beau, c’était le troisième. C’est une magnifique émotion de réussir mon premier triplé chez les professionnels. J’ai fait signer le ballon à tout le monde. »
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