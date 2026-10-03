« Milan ? D’abord, il y a la Belgique à domicile, ce sera important pour finir premiers du groupe, puis nous aurons quelques jours pour déconnecter un peu et retourner à Milanello afin de nous concentrer sur les prochains matches. Je crois qu’il y a 9 matches en 27-28 jours, ce sera dur. Nous devrons être prêts, espérons qu’il n’y aura pas trop de blessés. Pour le moment, je suis concentré sur le match de lundi contre la Belgique ».