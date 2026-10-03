La France et l’Italie ont quitté leur rencontre de Ligue des nations sur un match nul 1-1, et le protagoniste de la soirée a été le milieu de terrain de l’AC Milan, Adrien Rabiot. Au micro de Sky Sport à la fin du match, le Français a évoqué à la fois la manière dont il a perçu la nouvelle sélection italienne et son avenir avec l’AC Milan au retour de la longue trêve.
Rabiot : « Avec Milan, nous aurons 9 matches en 27 jours, espérons qu’il n’y ait pas de blessés »
L’Italie
« L’Italie a fait un bon match, mais nous avons dominé et nous méritions de gagner, Donnarumma a réalisé un match extraordinaire avec 3 ou 4 arrêts incroyables. L’Italie a aussi livré un bon match au niveau de l’état d’esprit, ils ont montré quelque chose et ce n’était pas acquis après la défaite lors du premier match contre la Belgique. Nous avons fait plus et créé davantage, nous aurions mérité plus »
ZIDANE
« L'arrivée de Zidane ? Il y a beaucoup de choses positives. Il nous demande des choses différentes, comme presser immédiatement pour récupérer tout de suite le ballon, jouer beaucoup de un contre un et avoir un grand esprit d'équipe. Sur ce point, nous montrons beaucoup de choses, les attaquants aussi courent beaucoup. Ça a été un bon match.
Milan ? Espérons qu’il n’y ait pas de blessés
« Milan ? D’abord, il y a la Belgique à domicile, ce sera important pour finir premiers du groupe, puis nous aurons quelques jours pour déconnecter un peu et retourner à Milanello afin de nous concentrer sur les prochains matches. Je crois qu’il y a 9 matches en 27-28 jours, ce sera dur. Nous devrons être prêts, espérons qu’il n’y aura pas trop de blessés. Pour le moment, je suis concentré sur le match de lundi contre la Belgique ».
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