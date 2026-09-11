Eibner
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« Quoi qu’il arrive, il arrive ! » : homme de peu de mots, Michael Olise reste ultra-cool tandis que M. Nonchalant vole la vedette
Olise vole la vedette alors que le Bayern écrase Bodo/Glimt
Le Bayern Munich a lancé sa campagne de Ligue des champions de l’UEFA par une éclatante victoire 5-0 contre les Norvégiens de Bodo/Glimt à l’Allianz Arena. Les hommes de Vincent Kompany ont fini par faire sauter un bloc bas très compact après la pause, en inscrivant cinq buts sans réponse en seconde période pour sceller un succès autoritaire.
Jamal Musiala a ouvert le score avant que Harry Kane, Alphonso Davies et un doublé de Michael Olise ne viennent assurer les trois points.
Le défenseur de Bodo/Glimt Odin Bjoertuft a reçu un carton rouge en fin de match pour une faute sur Olise, concluant une soirée cauchemardesque pour les visiteurs.
- Getty Images Sport
Monsieur Nonchalant réagit avec un flegme impassible
Après son match à deux buts, Olise a livré une interview d’après-match fidèle à sa réputation de décontraction. L’international français a été à la hauteur de son image d’homme peu bavard, écartant avec un calme total les questions sur la patience et les ajustements tactiques.
Interrogé sur le fait de savoir si le Bayern avait besoin de plus de patience cette saison face à des blocs défensifs bas, l’ailier a livré une réponse pince-sans-rire caractéristique.
« Nous jouons de la même manière et quoi qu’il arrive, il arrive », a déclaré Olise avec une totale décontraction.
L’ailier révèle le simple message de Kompany à la mi-temps
Olise a également minimisé toute intervention spectaculaire à la mi-temps de la part de l’entraîneur principal Kompany. Malgré une première période frustrante de 45 minutes, lors de laquelle Joshua Kimmich a trouvé le poteau, le message dans le vestiaire est resté simple et empreint de confiance.
L’ailier a noté que l’équipe restait convaincue que le match s’ouvrirait naturellement à mesure que les visiteurs se fatigueraient.
« Il a simplement dit de continuer à jouer comme nous l’avions fait », a expliqué Olise. « Le match s’ouvrirait et nous saisirions nos occasions. C’est ce que nous avons fait. »
- Getty Images Sport
Le Bayern prend de l’élan avant son déplacement en Bundesliga
Olise a conclu l’interview en exprimant sa satisfaction discrète quant à l’alchimie de l’équipe sur le terrain. Ses deux réalisations pleines de précision, dont une superbe frappe enroulée dans la lucarne, ont mis en lumière un joueur au sommet de son art.
Le Bayern se reconcentre désormais sur le championnat avec un déplacement dimanche sur le terrain d’Elversberg, en grande forme, en Bundesliga.
« Nous connaissons tous les déplacements des autres et la manière de jouer ensemble, a ajouté Olise. Quand ça fonctionne, c’est bien. Nous sommes heureux. »
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