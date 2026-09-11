Le Bayern Munich a lancé sa campagne de Ligue des champions de l’UEFA par une éclatante victoire 5-0 contre les Norvégiens de Bodo/Glimt à l’Allianz Arena. Les hommes de Vincent Kompany ont fini par faire sauter un bloc bas très compact après la pause, en inscrivant cinq buts sans réponse en seconde période pour sceller un succès autoritaire.

Jamal Musiala a ouvert le score avant que Harry Kane, Alphonso Davies et un doublé de Michael Olise ne viennent assurer les trois points.

Le défenseur de Bodo/Glimt Odin Bjoertuft a reçu un carton rouge en fin de match pour une faute sur Olise, concluant une soirée cauchemardesque pour les visiteurs.