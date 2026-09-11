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Alvino Hanafi

Traduit par

« Quoi qu’il arrive, il arrive ! » : homme de peu de mots, Michael Olise reste ultra-cool tandis que M. Nonchalant vole la vedette

Bayern Munich
Ligue des Champions
M. Olise

Michael Olise a livré une réaction d’après-match, fidèle à son flegme habituel, après avoir brillé avec un doublé lors de la victoire 5-0 du Bayern Munich contre Bodo/Glimt en Ligue des champions. L’ailier s’est montré très peu loquace, et « Mr Nonchalant » a balayé d’un revers de main la démonstration impitoyable du Bayern en seconde période.

  • Olise vole la vedette alors que le Bayern écrase Bodo/Glimt

    Le Bayern Munich a lancé sa campagne de Ligue des champions de l’UEFA par une éclatante victoire 5-0 contre les Norvégiens de Bodo/Glimt à l’Allianz Arena. Les hommes de Vincent Kompany ont fini par faire sauter un bloc bas très compact après la pause, en inscrivant cinq buts sans réponse en seconde période pour sceller un succès autoritaire.

    Jamal Musiala a ouvert le score avant que Harry Kane, Alphonso Davies et un doublé de Michael Olise ne viennent assurer les trois points.

    Le défenseur de Bodo/Glimt Odin Bjoertuft a reçu un carton rouge en fin de match pour une faute sur Olise, concluant une soirée cauchemardesque pour les visiteurs.

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Monsieur Nonchalant réagit avec un flegme impassible

    Après son match à deux buts, Olise a livré une interview d’après-match fidèle à sa réputation de décontraction. L’international français a été à la hauteur de son image d’homme peu bavard, écartant avec un calme total les questions sur la patience et les ajustements tactiques.

    Interrogé sur le fait de savoir si le Bayern avait besoin de plus de patience cette saison face à des blocs défensifs bas, l’ailier a livré une réponse pince-sans-rire caractéristique.

    « Nous jouons de la même manière et quoi qu’il arrive, il arrive », a déclaré Olise avec une totale décontraction.


  • L’ailier révèle le simple message de Kompany à la mi-temps

    Olise a également minimisé toute intervention spectaculaire à la mi-temps de la part de l’entraîneur principal Kompany. Malgré une première période frustrante de 45 minutes, lors de laquelle Joshua Kimmich a trouvé le poteau, le message dans le vestiaire est resté simple et empreint de confiance.

    L’ailier a noté que l’équipe restait convaincue que le match s’ouvrirait naturellement à mesure que les visiteurs se fatigueraient.

    « Il a simplement dit de continuer à jouer comme nous l’avions fait », a expliqué Olise. « Le match s’ouvrirait et nous saisirions nos occasions. C’est ce que nous avons fait. »

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Le Bayern prend de l’élan avant son déplacement en Bundesliga

    Olise a conclu l’interview en exprimant sa satisfaction discrète quant à l’alchimie de l’équipe sur le terrain. Ses deux réalisations pleines de précision, dont une superbe frappe enroulée dans la lucarne, ont mis en lumière un joueur au sommet de son art.

    Le Bayern se reconcentre désormais sur le championnat avec un déplacement dimanche sur le terrain d’Elversberg, en grande forme, en Bundesliga.

    « Nous connaissons tous les déplacements des autres et la manière de jouer ensemble, a ajouté Olise. Quand ça fonctionne, c’est bien. Nous sommes heureux. »

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