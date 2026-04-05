Qui l'emportera ?... Des tensions entre le Maroc et l'Espagne à l'approche de la Coupe du monde 2030

Un article paru ce dimanche fait état d'un conflit particulier entre le Maroc et l'Espagne, à l'approche de l'organisation de la Coupe du monde 2030, en collaboration avec le Portugal.

Le journal espagnol « AS » a publié un long article sur la situation du Maroc, à quelques années de l'organisation de la Coupe du monde, faisant état d'un conflit avec l'Espagne sur plusieurs fronts.

Dans cet article, le journal a évoqué certaines crises au Maroc, sans toutefois fournir de preuves tangibles, tout en soulignant l'influence du Maroc au sein de la FIFA et la possibilité que cela puisse peser sur certaines décisions.

Dans les lignes qui suivent, nous vous présentons ce qu’a publié le journal « AS », qui, bien sûr, prend le parti de l’Espagne et porte certaines accusations contre le Maroc sans preuve tangible. Voici le texte de l’article :