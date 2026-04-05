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Qui l'emportera ?... Des tensions entre le Maroc et l'Espagne à l'approche de la Coupe du monde 2030

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Le championnat se déroulera au Maroc, au Portugal et en Espagne

 Un article paru ce dimanche fait état d'un conflit particulier entre le Maroc et l'Espagne, à l'approche de l'organisation de la Coupe du monde 2030, en collaboration avec le Portugal.

Le journal espagnol « AS » a publié un long article sur la situation du Maroc, à quelques années de l'organisation de la Coupe du monde, faisant état d'un conflit avec l'Espagne sur plusieurs fronts.

Dans cet article, le journal a évoqué certaines crises au Maroc, sans toutefois fournir de preuves tangibles, tout en soulignant l'influence du Maroc au sein de la FIFA et la possibilité que cela puisse peser sur certaines décisions.

Dans les lignes qui suivent, nous vous présentons ce qu’a publié le journal « AS », qui, bien sûr, prend le parti de l’Espagne et porte certaines accusations contre le Maroc sans preuve tangible. Voici le texte de l’article :

  • Morocco v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Des relations amicales entre le Maroc et l'Espagne

    La dernière confrontation entre l'Espagne et le Maroc sur le terrain remonte à la Coupe du monde au Qatar, où l'équipe de Luis Enrique avait été éliminée en huitièmes de finale à l'issue d'une séance de tirs au but haletante.

    Depuis lors, les relations entre les deux fédérations ont été officiellement cordiales. Elles co-organiseront même la Coupe du monde 2030, mais une lutte d'influence manifeste se profile à l'horizon. De plus, les chants anti-musulmans à Cornellà pourraient exacerber les tensions.

    Le Maroc a accueilli la Coupe d'Afrique des nations cette année, un test important avant la prochaine Coupe du monde, et le pays s'est vanté de ses superbes stades – modernes, vastes et spacieux.

    Cependant, certains aspects de l'organisation ont laissé une mauvaise impression. Dans plusieurs cas, le traitement réservé aux équipes adverses, notamment en matière de transport et d'installations d'entraînement, a été dénoncé, sous prétexte d'assurer un avantage concurrentiel.

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  • Finale de la Coupe du monde 2030

    La Fédération marocaine de football reste toutefois déterminée à accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 sur son sol, plus précisément au stade Hassan II de Casablanca, qui est encore en cours de construction.

    L'une des demi-finales se déroulera également au stade Moulay Abdellah de Rabat, qui a accueilli la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

    Le nombre total de stades n'a pas encore été confirmé, mais si le plan de la FIFA reste inchangé, le Maroc accueillera les matchs dans six stades, tandis que l'Espagne sera le principal hôte avec 11 stades. Quant au Portugal, les matchs s'y dérouleront dans seulement trois stades différents.

    Les efforts du Maroc pour moderniser ses stades et préparer le pays à la Coupe du monde ont suscité un vaste débat social, allant des plaintes de nombreuses associations concernant l'abattage massif des chiens errants aux protestations des jeunes contre le budget colossal alloué aux stades au détriment des services de base pour la population (selon le journal).

  • FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP

    La bataille pour obtenir la double nationalité

    Le Maroc se concentre pleinement sur un autre défi : recruter des joueurs nés à l'étranger qui ont la possibilité de jouer pour les Lions de l'Atlas.

     Ashraf Hakimi a toujours souhaité jouer pour eux, et Ibrahim Diaz en est l'exemple le plus marquant ; tous deux sont aujourd'hui des stars de l'équipe nationale marocaine.

    Récemment, l'option de recruter Tiago Petarš pour la sélection marocaine a fait surface. Le joueur de 18 ans, qui évolue également au Real Madrid, s'est illustré lors des derniers matchs de son équipe, et la Fédération marocaine n'a pas hésité à tenter de le recruter. Cependant, il semble que le natif de Fuenlabrada ne souhaite représenter que l'Espagne.

    Ce pays d'Afrique du Nord est conscient que sa diaspora, répartie à travers l'Europe, est capable d'apporter de nombreuses ressources pour renforcer sa sélection nationale, et il cherche à améliorer ses performances. Par exemple, le milieu de terrain Ismail Saibari est né en Espagne et, bien qu'il ait ensuite déménagé en Belgique, il joue également pour la sélection marocaine.

     Il en va de même pour Elias Akhomach, qui a joué pour l'Espagne dans les catégories jeunes, mais qui a décidé en 2023 de représenter le pays de ses parents.

    Ce projet s'est accéléré ces dernières heures, et la Fédération a annoncé l'arrivée de six nouveaux joueurs naturalisés dans l'équipe nationale marocaine, tous originaires de Belgique et des Pays-Bas, âgés de moins de 20 ans et dotés d'un grand potentiel, à l'image de Ryan Bounaida.

  • FBL-MOROCCO-FIFAAFP

    Le rapprochement du Maroc avec la FIFA

    La Confédération africaine de football (CAF), présidée par le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, entretient des liens étroits avec la FIFA.

     Motsepe occupe le poste de vice-président de la fédération présidée par Gianni Infantino, et ces relations sont manifestes. La Confédération africaine compte 54 membres, et ses voix ont un poids considérable.

     Par ailleurs, Fawzi Lekjaâ, président de la Fédération marocaine de football, occupe le poste de premier vice-président de la Confédération africaine et siège au Conseil de la FIFA ; il a été nommé par le roi Mohammed VI à la tête du comité chargé de l'organisation de la Coupe du monde 2030.

    « Pour nous, à la FIFA, nous devons travailler avec chacun d’entre vous, quel que soit le résultat du vote. Quoi qu’il en soit, nous avons besoin que vous fassiez tous de votre mieux, car seule une Afrique unie, et uniquement une Afrique unie, peut avoir un véritable impact sur la FIFA et le monde », a déclaré Infantino un an avant le vote qui s’est tenu lors de l’assemblée générale extraordinaire pour l’élection des membres du Conseil de la FIFA.

    Ce groupe influent, qui contrôle le football africain et est très proche d’Infantino, constitue le pilier principal du Maroc pour atteindre ses objectifs, notamment celui d’accueillir la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2030.

    Sa puissance décisionnelle s'est manifestée il y a quelques jours lorsque la Confédération africaine de football (CAF) a déclaré le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, plus de deux mois après la victoire du Sénégal en finale.

  • Un nouveau rêve marocain

    Le projet du Maroc est ambitieux : après le succès de la dernière Coupe du monde des clubs, le pays souhaite accueillir seul l'édition de 2029.

    La Fédération internationale de football (FIFA) n'a pas encore pris de décision définitive, et malgré la concurrence féroce pour accueillir cette compétition qui rassemble les meilleures équipes du monde, ce pays d'Afrique du Nord souhaite prouver sa capacité à organiser un événement de cette envergure de manière indépendante.

      (Lire aussi)... Après la crise du match contre l'Égypte... L'Espagne va-t-elle perdre l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 ?