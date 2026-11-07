La onzième journée de championnat marque le dernier rendez-vous avant une nouvelle trêve internationale, durant laquelle les sélections disputeront la Ligue des nations et plusieurs matches amicaux. Dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations, l’Italie figure aux côtés de la Turquie, de la France et de la Belgique. L’Italie de Mancini affrontera ces deux dernières équipes les 12 et 15 novembre respectivement. Le sélectionneur a changé 12 joueurs dans sa liste par rapport aux convocations précédentes, dont certains sont appelés pour la toute première fois : première convocation pour Cissé de l’AC Milan, Lontani de Parme, ainsi que Liberali et Cassano du Como.
Qui est Riccardo Cassano, né en 2009 et convoqué par Mancini en équipe d’Italie ?
- Getty Images Sport
Qui est Cassano ? Poste et caractéristiques
Et c’est justement Riccardo Cassano qui est le plus jeune joueur de la liste. Ce milieu de terrain né en 2009 est l’un des protégés de Cesc Fabregas, qui attend le bon moment pour le faire débuter en équipe première. C’est un meneur de jeu qui peut évoluer aussi bien dans l’axe d’un milieu à trois qu’en milieu défensif dans un milieu à deux : il possède une excellente vision du jeu, et ceux qui le connaissent bien racontent que, sur le terrain, il joue avec la sérénité d’un trentenaire. Son modèle est son coéquipier Perrone. L’entraîneur espagnol l’a comparé, par son profil, à Pirlo et Iniesta.
Mancini pourrait le faire débuter en équipe d’Italie avant même qu’il ait joué en Serie A, comme il l’a déjà fait par le passé avec Nicolò Zaniolo. L’Italie affrontera la France le 12 novembre, puis la Belgique le 15. L’une de ces deux dates pourrait marquer un tournant pour Cassano. Voici la liste complète des joueurs convoqués par le sélectionneur de l’Italie pour les deux prochains matches de Ligue des nations.
GARDIENS : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).
DÉFENSEURS : Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).
MILIEUX DE TERRAIN : Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Côme), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parme), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Côme), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).
ATTAQUANTS : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Alphadjo Cisse (AC Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Côme), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
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