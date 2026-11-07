Qui est Riccardo Cassano, né en 2009 et convoqué par Mancini en équipe d’Italie ?

La onzième journée de championnat marque le dernier rendez-vous avant une nouvelle trêve internationale, durant laquelle les sélections disputeront la Ligue des nations et plusieurs matches amicaux. Dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations, l’Italie figure aux côtés de la Turquie, de la France et de la Belgique. L’Italie de Mancini affrontera ces deux dernières équipes les 12 et 15 novembre respectivement. Le sélectionneur a changé 12 joueurs dans sa liste par rapport aux convocations précédentes, dont certains sont appelés pour la toute première fois : première convocation pour Cissé de l’AC Milan, Lontani de Parme, ainsi que Liberali et Cassano du Como.