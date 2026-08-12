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Qui est le « Goretzka sénégalais » ? Le wonderkid de 18 ans prêt à bousculer le milieu de terrain de Vincent Kompany
Une nouvelle ère à Munich
Selon Bild, le Bayern Munich a officiellement annoncé la signature du prometteur milieu de terrain de 18 ans Ndiaye. Le talent sénégalais a signé un contrat courant jusqu’à l’été 2031, ce qui représente un investissement important pour l’avenir à long terme du club.
Ndiaye arrive à l’Allianz Arena pour occuper la place dans l’effectif laissée vacante par la star de la DFB Goretzka. Après le départ de Goretzka cet été, au terme de huit années réussies en Bavière, le jeune joueur est désormais appelé à apporter de la concurrence au trio expérimenté du milieu composé de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof.
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Le successeur dynamique de Kompany
L’arrivée de Ndiaye s’inscrit dans une tradition grandissante de joueurs sénégalais portant le maillot du Bayern. Il marche dans les pas de Bouna Sarr (2020–24), Sadio Mané (2022–23) et Nicolas Jackson, qui a joué pour le club lors de la saison 2025–26.
Ndiaye va également renforcer un effectif de plus en plus jeune à l’Allianz Arena. Il rejoint un contingent de jeunes très prometteurs déjà intégrés au groupe, dont Lennart Karl (18 ans), David Santos Daiber (19 ans), Cassiano Kiala (17 ans), Maycon Cardozo (17 ans) et Wisdom Mike (17 ans).
Le surnom de « Goretzka sénégalais » a déjà commencé à circuler, reflet des grandes attentes entourant son arrivée. L’entraîneur du Bayern, Kompany, admire le jeune joueur depuis longtemps, après l’avoir vu briller lors d’un premier prêt de six mois en provenance de Gambinos Stars Africa.
« Bara est une personnalité formidable, qui a trouvé sa voie au FC Bayern en très peu de temps », a déclaré le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund. « C’est un milieu de terrain axial qui s’appuie sur son dynamisme et sa vitesse avec le ballon. Il est intelligent et également exceptionnel en dehors du terrain. »
Prouver sa valeur
Bien que le transfert officiel n’ait été confirmé que cette semaine, Ndiaye a déjà eu largement le temps de s’intégrer au groupe professionnel. L’adolescent a bénéficié d’une autorisation spéciale pour s’entraîner avec l’équipe lors de ses stages de pré-saison à Tegernsee et en Asie.
Ses performances au cours de ces séances d’entraînement, ainsi que ses quatre apparitions en Bundesliga pendant son prêt, ont convaincu le staff technique qu’il était prêt. S’il est principalement considéré comme une solution de rechange au milieu de terrain, sa vitesse fulgurante l’a même vu testé comme option sur le flanc gauche lors des récentes séances tactiques.
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Tourné vers l’avenir
Avec un contrat signé jusqu’en 2031, le Bayern planifie clairement un parcours de développement sur le long terme pour Ndiaye. Il arrive dans un environnement très concurrentiel, mais sa capacité à gagner rapidement l’adhésion du vestiaire laisse penser qu’il est mentalement prêt pour les exigences de la Bundesliga.
Pour l’instant, l’attention se porte sur la manière dont Ndiaye va gérer le passage au football professionnel à temps plein avec l’équipe première. Alors que Kompany cherche à renouveler son dispositif tactique, le « Goretzka sénégalais » pourrait s’avérer être l’une des recrues les plus enthousiasmantes de l’effectif du Bayern cette saison.
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