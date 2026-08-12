L’arrivée de Ndiaye s’inscrit dans une tradition grandissante de joueurs sénégalais portant le maillot du Bayern. Il marche dans les pas de Bouna Sarr (2020–24), Sadio Mané (2022–23) et Nicolas Jackson, qui a joué pour le club lors de la saison 2025–26.

Ndiaye va également renforcer un effectif de plus en plus jeune à l’Allianz Arena. Il rejoint un contingent de jeunes très prometteurs déjà intégrés au groupe, dont Lennart Karl (18 ans), David Santos Daiber (19 ans), Cassiano Kiala (17 ans), Maycon Cardozo (17 ans) et Wisdom Mike (17 ans).

Le surnom de « Goretzka sénégalais » a déjà commencé à circuler, reflet des grandes attentes entourant son arrivée. L’entraîneur du Bayern, Kompany, admire le jeune joueur depuis longtemps, après l’avoir vu briller lors d’un premier prêt de six mois en provenance de Gambinos Stars Africa.

« Bara est une personnalité formidable, qui a trouvé sa voie au FC Bayern en très peu de temps », a déclaré le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund. « C’est un milieu de terrain axial qui s’appuie sur son dynamisme et sa vitesse avec le ballon. Il est intelligent et également exceptionnel en dehors du terrain. »