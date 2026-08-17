Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Qui est Diego Moreira, la nouvelle recrue de l’AC Milan

Milan AC
Mercato
D. Moreira
Strasbourg

L’AC Milan est à un pas de Diego Moreira. Selon des rumeurs venues de France, l’AC Milan a bouclé l’arrivée du joueur né en 2004 de Strasbourg, dans une opération de plus de 40 millions d’euros. Né à Liège, fils de l’international de la Guinée-Bissau et ancien du Standard de Liège Almami Moreira, il est le neveu de Helmut Graf, ancien footballeur autrichien qui a évolué au club de 1976 à 1982.

  • JOUEUR POLYVALENT

    Moreira est un joueur extrêmement polyvalent, gaucher, capable d’évoluer comme milieu excentré aussi bien à gauche qu’à droite, ou comme numéro 10, derrière l’attaquant. Pour Amorim, il sera le titulaire à gauche, à la place d’Estupinan ou de Bartesaghi. Le joueur de 22 ans souhaitait rejoindre l’AC Milan, malgré l’intérêt de grands clubs anglais, allemands et italiens. Il a bouclé la dernière saison à Salzbourg avec 5 buts et 9 passes décisives en 42 apparitions (mais aussi 10 cartons jaunes). À Strasbourg, il évoluait comme ailier, principalement à droite, dans le 4-2-3-1.

    • Publicité

  • Grand talent de Benfica

    À l’époque du centre de formation de Benfica, Moreira était considéré comme un grand talent : en 2022, il a joué et remporté avec le Florentin Cher Ndour la demi-finale de Youth League contre la Juventus de Koni De Winter, son prochain coéquipier. Doté de la double nationalité belge et portugaise, tout en étant sélectionnable aussi bien pour la Guinée-Bissau que pour l’Allemagne, il a décidé de représenter l’équipe nationale de Belgique, après avoir porté pendant plusieurs années le maillot des sélections de jeunes portugaises.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Ligue 1
Marseille crest
Marseille
OM
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Milan AC crest
Milan AC
MIL