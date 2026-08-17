À l’époque du centre de formation de Benfica, Moreira était considéré comme un grand talent : en 2022, il a joué et remporté avec le Florentin Cher Ndour la demi-finale de Youth League contre la Juventus de Koni De Winter, son prochain coéquipier. Doté de la double nationalité belge et portugaise, tout en étant sélectionnable aussi bien pour la Guinée-Bissau que pour l’Allemagne, il a décidé de représenter l’équipe nationale de Belgique, après avoir porté pendant plusieurs années le maillot des sélections de jeunes portugaises.



