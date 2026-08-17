L’AC Milan est à un pas de Diego Moreira. Selon des rumeurs venues de France, l’AC Milan a bouclé l’arrivée du joueur né en 2004 de Strasbourg, dans une opération de plus de 40 millions d’euros. Né à Liège, fils de l’international de la Guinée-Bissau et ancien du Standard de Liège Almami Moreira, il est le neveu de Helmut Graf, ancien footballeur autrichien qui a évolué au club de 1976 à 1982.
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Qui est Diego Moreira, la nouvelle recrue de l’AC Milan
JOUEUR POLYVALENT
Moreira est un joueur extrêmement polyvalent, gaucher, capable d’évoluer comme milieu excentré aussi bien à gauche qu’à droite, ou comme numéro 10, derrière l’attaquant. Pour Amorim, il sera le titulaire à gauche, à la place d’Estupinan ou de Bartesaghi. Le joueur de 22 ans souhaitait rejoindre l’AC Milan, malgré l’intérêt de grands clubs anglais, allemands et italiens. Il a bouclé la dernière saison à Salzbourg avec 5 buts et 9 passes décisives en 42 apparitions (mais aussi 10 cartons jaunes). À Strasbourg, il évoluait comme ailier, principalement à droite, dans le 4-2-3-1.
Grand talent de Benfica
À l’époque du centre de formation de Benfica, Moreira était considéré comme un grand talent : en 2022, il a joué et remporté avec le Florentin Cher Ndour la demi-finale de Youth League contre la Juventus de Koni De Winter, son prochain coéquipier. Doté de la double nationalité belge et portugaise, tout en étant sélectionnable aussi bien pour la Guinée-Bissau que pour l’Allemagne, il a décidé de représenter l’équipe nationale de Belgique, après avoir porté pendant plusieurs années le maillot des sélections de jeunes portugaises.
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