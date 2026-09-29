Après la Coupe du monde conclue par une élimination en seizièmes de finale, la Croatie a décidé de tourner la page et de repartir de zéro : après neuf ans, l’ère Zlatko Dadic a pris fin, et l’ancien de West Ham et de Watford Slaven Bilic a pris sa place sur le banc de la sélection, lui qui avait déjà été sélectionneur de 2006 à 2012. Premier match et première victoire contre la République tchèque, en repartant de ses certitudes : buts décisifs de Modric - qui, à 41 ans, est devenu le buteur le plus âgé de l’histoire de la sélection - et de Marco Pasalic, milieu de terrain d’Orlando City et simple homonyme du joueur de l’Atalanta.
Qui est Beljo, le chouchou de Boban qui a marqué contre l’Espagne
RÔLE ET CARACTÉRISTIQUES
Pour le deuxième match de Ligue des nations contre l’Espagne, le sélectionneur a lancé Dion Drena Beljo en pointe, dans le onze de départ. Né en 2002 et joueur du Dinamo Zagreb, il n’avait disputé ses deux seules autres rencontres avec la sélection que trois ans plus tôt. Pour sa première titularisation, il a immédiatement laissé sa marque avec une tête, la spécialité de cet attaquant d’1,95 m. Gaucher, il est performant dans le jeu aérien et pour protéger le ballon ; il frappe aussi de loin et, l’an dernier, il a remporté le classement des buteurs du championnat croate avec 31 buts.
Frosinone et Monza le voulaient
Une saison en protagoniste qui a braqué les projecteurs du mercato sur lui : parmi les clubs intéressés l’été dernier, il y avait aussi Frosinone et Monza, qui le suivaient depuis son passage à l’Osijek. Puis il est parti à Augsbourg, en Bundesliga, et après un an de prêt au Rapid Vienne, le Dinamo Zagreb l’a rapatrié en Croatie pour 4 millions d’euros, fortement voulu par le président Zvonimir Boban. Aujourd’hui, sa valeur est estimée à environ 15, et Boban lui-même a révélé avoir refusé une offre très importante en provenance de l’un des cinq grands championnats européens.
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