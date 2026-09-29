Après la Coupe du monde conclue par une élimination en seizièmes de finale, la Croatie a décidé de tourner la page et de repartir de zéro : après neuf ans, l’ère Zlatko Dadic a pris fin, et l’ancien de West Ham et de Watford Slaven Bilic a pris sa place sur le banc de la sélection, lui qui avait déjà été sélectionneur de 2006 à 2012. Premier match et première victoire contre la République tchèque, en repartant de ses certitudes : buts décisifs de Modric - qui, à 41 ans, est devenu le buteur le plus âgé de l’histoire de la sélection - et de Marco Pasalic, milieu de terrain d’Orlando City et simple homonyme du joueur de l’Atalanta.