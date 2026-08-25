Né à Créteil, en France, le 12 février 2003, mais de nationalité suisse et également détenteur d’un passeport portugais. Le nouveau nom pour le poste de meneur de jeu du Milan est celui d’Alvyn Sanches. Selon Sky, la cellule de recrutement du Milan suit le numéro 10 du club suisse des Young Boys.
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Qui est Alvyn Sanches, le jeune milieu offensif des Young Boys suivi par l’AC Milan
Un talent très apprécié par l’AC Milan
Sanches est considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents suisses du moment et la cellule de recrutement de l’AC Milan l’apprécie beaucoup, selon ce que l’on peut lire sur le site de Gianluca Di Marzio. Il peut aussi jouer comme relayeur et a très bien démarré la saison qui vient de commencer, avec 2 buts et 2 passes décisives en 4 matches. En revanche, ses statistiques sur les deux dernières saisons s’élèvent à 25 buts et 10 passes décisives.
Entre Leao et l’avenir
L’éventuelle offensive sur Sanches dépend aussi de l’avenir de Leao, au centre de plusieurs négociations sur le marché des transferts. Selon Sky, il n’est pas à exclure que l’AC Milan procède à son achat lors de la prochaine fenêtre du mercato hivernal si la situation liée à Leao ne se débloquait pas.
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