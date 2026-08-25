Qui est Alvyn Sanches, le jeune milieu offensif des Young Boys suivi par l’AC Milan

Sanches est considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents suisses du moment et la cellule de recrutement de l’AC Milan l’apprécie beaucoup, selon ce que l’on peut lire sur le site de Gianluca Di Marzio. Il peut aussi jouer comme relayeur et a très bien démarré la saison qui vient de commencer, avec 2 buts et 2 passes décisives en 4 matches. En revanche, ses statistiques sur les deux dernières saisons s’élèvent à 25 buts et 10 passes décisives.