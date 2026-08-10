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Questions autour du transfert d'Araujo : pourquoi Barcelone l'a-t-il laissé partir et Liverpool a-t-il misé sur lui ?

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Une nouvelle opportunité et une décision surprenante

À l'approche du coup d'envoi d'une nouvelle saison de Premier League, Liverpool continue de travailler à la reconstruction de son équipe, en particulier dans son secteur défensif.

Les deux défaites en match amical face à Leeds United et à Monaco ont mis en évidence le besoin de l'équipe d'options défensives supplémentaires, après avoir laissé filer une avance de deux buts lors des deux rencontres.

Dans ce contexte, Liverpool a recruté le capitaine du Barça, Ronald Araújo, sous la forme d'un prêt d'une saison, assorti d'une option d'achat définitive pour 55 millions d'euros, tandis que le club anglais prendra en charge son salaire après que le joueur a accepté de le réduire afin de faciliter le transfert, selon un rapport de la chaîne ESPN.

  • Un défenseur qui a débuté comme attaquant : l'adaptation à la philosophie du Barça

    Araújo a débuté sa carrière comme attaquant au club d'Huracán de Rivera, avant de se reconvertir en défenseur central avec Rentistas en deuxième division uruguayenne, puis d'attirer les regards avec Boston River en première division, où plusieurs clubs espagnols ont commencé à le surveiller.

    Le Barça a conclu l'affaire en 2018 pour 1,7 million d'euros dans un premier temps, malgré l'intérêt d'autres clubs, dont le Real Madrid selon des sources d'ESPN.

    Après avoir brillé avec l'équipe réserve, notamment par sa rapidité à récupérer le ballon et sa gestion des balles aériennes, il est monté en équipe première sous la direction d'Ernesto Valverde.

    Ses débuts n'ont pas été faciles : il a été expulsé lors de son premier match face à Séville en 2019, mais il a surmonté ce départ pour devenir un élément essentiel avec Ronald Koeman puis Xavi Hernández.

    Malgré la polémique autour de sa capacité à construire le jeu, Araújo a travaillé pour développer cet aspect, passant du temps supplémentaire avant et après les entraînements à s'exercer à la réception du ballon et à sa relance avec rapidité et précision.

    Il a déclaré en 2023 qu'il n'était pas habitué à construire les attaques depuis l'arrière, à percer les lignes et à chercher le joueur libre, mais qu'il avait dû s'adapter rapidement à la philosophie du Barça, affirmant que le travail continu l'avait aidé à prouver sa capacité à jouer pour le club.

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  • D'élément clé à capitaine, puis un niveau en baisse

    Araújo a été un élément clé de l'équipe du Barça sacrée championne de Liga lors de la saison 2022-2023, et il a remporté durant son passage au club trois titres de champion, deux Coupes du Roi et trois Supercoupes d'Espagne. En janvier 2026, il a hérité du brassard de capitaine du Barça après le départ en prêt de Marc-André ter Stegen, avant de disputer son 200e match avec le club en mars lors de la victoire 3-0 face à l'Atlético Madrid.

    Il y a encore quelques années, Araújo était classé parmi les meilleurs défenseurs du monde, au point que le Barça avait inscrit une clause libératoire d'un milliard d'euros dans son contrat, alors que des clubs de Premier League s'intéressaient à lui, dont Liverpool. Mais son image au sein de l'équipe a changé au cours des dernières saisons.

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    Selon Transfermarkt, il a subi 17 blessures distinctes depuis son arrivée en Espagne en 2018, tandis qu'il a été absent en moyenne 103 jours par an au cours des cinq dernières saisons avec le Barça et la sélection uruguayenne. Les blessures n'ont pas été le seul facteur : des interrogations sont apparues très tôt sur son adéquation avec le style du Barça, et la baisse de son niveau dans le jeu au ballon a également contribué au recul de sa place dans le onze de départ sous la direction de Hansi Flick.

  • Pourquoi le Barça a-t-il laissé partir Araujo ?

    Outre les blessures et le recul de son rôle, Araujo s'est forgé la réputation d'un joueur parfois imprudent, après avoir écopé de deux cartons rouges face au Paris Saint-Germain et à Chelsea en Ligue des champions.

    En novembre 2025, le défenseur de 27 ans s'est éloigné pendant un temps pour des raisons liées à sa santé mentale, se rendant à Bethléem et à Jérusalem, avant de passer du temps avec sa famille en Uruguay.

    Après son retour sur les terrains, Araujo a évoqué ses souffrances d'anxiété pendant 18 mois avant qu'elles ne se transforment en dépression, soulignant que ce qu'il a traversé n'était pas lié au football seul, mais englobait aussi des aspects familiaux et personnels, et que le carton rouge face à Chelsea l'a poussé à prendre conscience de son besoin d'aide. La manière de jouer du Barça a également joué un rôle dans le recul de sa position.

    Flick a précisé qu'Araujo était « une personne formidable et un joueur exceptionnel », mais il a souligné que le style du Barça qu'il souhaite appliquer est un peu différent, malgré la grande vitesse du joueur, sa force physique et sa bonne capacité à manier le ballon.

    Flick a déclaré qu'il n'avait pas pu l'aligner de la manière qu'il voulait, et qu'Araujo lui-même souhaitait vivre une nouvelle expérience, avant de lui faire ses adieux en lui souhaitant bonne chance avec Liverpool, et en affirmant qu'il avait été un grand capitaine, un joueur et une personne formidables.

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  • Pourquoi Liverpool a-t-il besoin de recruter Araujo maintenant ?

    L'arrivée d'Araujo intervient à un moment où le besoin de Liverpool de renforcer sa défense apparaît évident. Lors de son match amical face à Monaco, l'équipe a terminé la rencontre avec une charnière défensive composée de Wataru Endo et Luke Chambers, tandis que Giovanni Leoni et Joe Gomez sont absents pour cause de blessure, et que Jarell Quansah n'a pas pris part à la préparation après avoir souffert d'un léger problème au genou.

    C'est pourquoi Araujo apparaît comme un candidat pour évoluer aux côtés de Virgil van Dijk, en tant que défenseur immédiatement opérationnel doté d'une grande expérience, après avoir disputé plus de 200 matchs avec le Barça.

    Son utilité ne se limite pas au poste d'axe central : il peut en effet évoluer au poste d'arrière droit, ce qui offre à Liverpool une solution supplémentaire dans un secteur où l'équipe est en difficulté, alors que Conor Bradley poursuit sa convalescence et que Jeremie Frimpong affiche des prestations peu convaincantes jusqu'à présent.

    Araujo possède par ailleurs des qualités de leadership évidentes, et il a déjà déclaré que diriger ses coéquipiers et les organiser était pour lui quelque chose de naturel, quitte à hausser le ton face à des joueurs plus expérimentés.

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  • Une nouvelle opportunité pour un défenseur polyvalent

    Liverpool voit en Araujo bien plus qu'un simple défenseur temporaire. Selon des sources d'ESPN, il était chargé à Barcelone d'accompagner les jeunes joueurs lorsqu'ils rejoignaient les entraînements de l'équipe première, ce qui pourrait constituer un atout pour une formation qui compte un ensemble de jeunes talents.

    Il avait déjà obtenu un rôle particulier durant la période de Xavi pour affronter Vinicius Junior lors des matches contre le Real Madrid, se déplaçant alors sur le poste d'arrière droit afin de gérer le danger que représentait l'ailier brésilien.

    Avec l'absence persistante de Bradley et l'incapacité de Frimpong à s'imposer au poste d'arrière droit, la capacité d'Araujo à évoluer aux deux postes offre à Liverpool une souplesse supplémentaire.

    Darwin Nunez, son coéquipier en sélection uruguayenne et ancien attaquant de Liverpool, a été l'un des premiers à le féliciter pour ce transfert, décrivant le club comme doté de personnes et de supporters formidables qui le soutiendront dès le premier jour.

    Cela dit, ESPN souligne qu'Araujo a encore beaucoup à faire pour retrouver le niveau que l'on attendait de lui il y a quelques années. Son transfert à Liverpool pourrait être l'occasion de relancer sa carrière, tandis que le club anglais s'offre un défenseur doté d'expérience, de leadership et de polyvalence tactique, et que Barcelone estime que son départ répond au souhait du joueur et lui permet de vivre une nouvelle expérience.

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