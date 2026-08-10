Araújo a débuté sa carrière comme attaquant au club d'Huracán de Rivera, avant de se reconvertir en défenseur central avec Rentistas en deuxième division uruguayenne, puis d'attirer les regards avec Boston River en première division, où plusieurs clubs espagnols ont commencé à le surveiller.

Le Barça a conclu l'affaire en 2018 pour 1,7 million d'euros dans un premier temps, malgré l'intérêt d'autres clubs, dont le Real Madrid selon des sources d'ESPN.

Après avoir brillé avec l'équipe réserve, notamment par sa rapidité à récupérer le ballon et sa gestion des balles aériennes, il est monté en équipe première sous la direction d'Ernesto Valverde.

Ses débuts n'ont pas été faciles : il a été expulsé lors de son premier match face à Séville en 2019, mais il a surmonté ce départ pour devenir un élément essentiel avec Ronald Koeman puis Xavi Hernández.

Malgré la polémique autour de sa capacité à construire le jeu, Araújo a travaillé pour développer cet aspect, passant du temps supplémentaire avant et après les entraînements à s'exercer à la réception du ballon et à sa relance avec rapidité et précision.

Il a déclaré en 2023 qu'il n'était pas habitué à construire les attaques depuis l'arrière, à percer les lignes et à chercher le joueur libre, mais qu'il avait dû s'adapter rapidement à la philosophie du Barça, affirmant que le travail continu l'avait aidé à prouver sa capacité à jouer pour le club.