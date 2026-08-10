À l'approche du coup d'envoi d'une nouvelle saison de Premier League, Liverpool continue de travailler à la reconstruction de son équipe, en particulier dans son secteur défensif.
Les deux défaites en match amical face à Leeds United et à Monaco ont mis en évidence le besoin de l'équipe d'options défensives supplémentaires, après avoir laissé filer une avance de deux buts lors des deux rencontres.
Dans ce contexte, Liverpool a recruté le capitaine du Barça, Ronald Araújo, sous la forme d'un prêt d'une saison, assorti d'une option d'achat définitive pour 55 millions d'euros, tandis que le club anglais prendra en charge son salaire après que le joueur a accepté de le réduire afin de faciliter le transfert, selon un rapport de la chaîne ESPN.