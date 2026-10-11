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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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« Quelle honte » : après Marcelo et Javi, l'expulsion de Vinicius met à nu le deux poids, deux mesures des arbitres espagnols

Real Madrid vs Villarreal
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FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Gavi
Vinicius Junior
D. Ceballos
FEATURES
Espagne
Brésil

L'expulsion de Mojica en images : des faits similaires, des décisions différentes !

L'expulsion de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, hier face à Villarreal lors de la huitième journée de Liga, a déclenché une vive polémique autour de la décision de l'arbitre Isidro Díaz de Mera, en ravivant le souvenir d'un autre épisode exactement similaire qui avait tourné à l'avantage du Real Madrid lors de la saison 2020-2021.

La rencontre d'hier, remportée 1-0 par le Real Madrid grâce à un but de Yan Diomande, a été le théâtre d'un cas d'arbitrage rare : c'était la première fois que la VAR annulait un but et que le buteur était expulsé dans le même temps.

Vinicius a tiré les cheveux de Nathan Salibur, joueur de Villarreal, près du milieu de terrain pendant que les joueurs couraient pour suivre l'action qui s'est conclue par un deuxième but madrilène, inscrit par le Brésilien, avant que la situation ne se retourne avec son expulsion par carton rouge direct.

Le geste de Vinicius Junior ne semble pas défendable, ni du côté du Real Madrid ni de celui de ses supporters, mais toutes les interrogations portent sur le fait de savoir si le Brésilien méritait ou non ce carton rouge direct.

  • Le rapport de l'arbitre de la rencontre : Vinicius et le comportement violent

    Le journal Mundo Deportivo a révélé les détails du rapport de l'arbitre de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, concernant l'incident impliquant Vinicius. Il y écrit que le joueur merengue a tiré les cheveux de Saliba sans qu'il y ait eu la moindre lutte entre eux pour le ballon, ce qui a alimenté les spéculations sur la durée de la suspension attendue à l'encontre de la star du Real Madrid.

    Ce sont les arbitres de l'assistance vidéo qui ont attiré l'attention de l'arbitre De Mira sur cette action, après qu'il avait validé le but de Vinicius, en lui signalant la présence d'une faute relevant de la catégorie « comportement violent ».

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  • 6 ans en arrière : l'incident Marcelo

    Le site okdiario écrit : « L'expulsion de Vinicius a ramené en mémoire un fait similaire dont Marcelo avait été victime, mais qui était passé à l'époque sans sanction. Lors du match entre le Real Madrid et Alavés en novembre 2020, Laguardia avait tiré les cheveux de Marcelo dans la surface de réparation d'Alavés, sur une action qui méritait un penalty et une expulsion évidente, mais l'assistance vidéo n'est pas intervenue. »

    Et de préciser : « Marcelo était tombé au sol lors d'une attaque du Real Madrid, tandis que l'arbitre laissait le jeu se poursuivre, sous les protestations du latéral brésilien qui n'en croyait pas ses yeux. C'était une action qui appelait un carton rouge direct, décision qui a été appliquée par la suite sur des actions similaires, comme ce fut le cas avec Vinicius. »

    Le même site a commenté : « C'est là qu'apparaît la différence de critères. La décision ne fait aucun doute dans le cas de Vinicius, mais le fait concernant Marcelo avait été ignoré à l'époque. Cordero Vega était l'arbitre central, tandis que González González se chargeait de l'assistance vidéo. »

    Il a souligné que la rencontre entre le Real et Alavés s'était déroulée durant la période de restrictions sur la présence du public en raison de la pandémie de Covid-19, et que le Real Madrid s'était alors incliné 1-2.

    Le quotidien AS a publié la vidéo du fait concernant Marcelo et a écrit : « Le Real Madrid se souvient d'un vieux précédent : les cheveux de Marcelo tirés, sans penalty accordé malgré la présence du VAR. »

    Le journal a poursuivi : « Après l'annulation du but de Vinicius, de nombreux supporters du Real Madrid se sont souvenus de ce fait dont le joueur brésilien avait été victime face à Alavés en 2020. »

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  • Marcelo : quelle honte

    Lors d'une conférence de presse ultérieure consacrée à l'examen du travail de l'assistance vidéo, Clos Gómez, responsable du projet VAR en Espagne, a expliqué que l'image ayant montré l'incident impliquant Marcelo n'était pas accessible aux arbitres au moment du match.

    Il a déclaré, selon les propos rapportés par le site El Español : « Toutes les caméras utilisées dans la production télévisuelle sont accessibles au système VAR, mais il existe des exceptions ; il arrive parfois que certaines caméras ne disposent pas de liaison permettant de transmettre l'image à la production télévisuelle. C'est ce qui s'est produit lors de ce match, et une image dont nous ne disposions pas est apparue pendant la pause, raison pour laquelle il n'était pas possible de l'analyser. »

    Gómez a ajouté qu'un tirage de cheveux est sanctionné en fonction de son intensité : « S'il est léger, une faute est sifflée et un avertissement est donné ; s'il est plus appuyé, il appelle un carton rouge, que le ballon soit en jeu ou non. »

    De son côté, Velasco Carballo, président du comité technique des arbitres, a indiqué que la caméra qui a capté ces images ne faisait pas partie du dispositif de diffusion parvenant à la salle VAR pendant la rencontre, et que la société de production avait récupéré l'image avant de la diffuser plus tard. Il a ajouté que le fait qu'elle ne soit pas parvenue à la salle vidéo n'a pas affecté le travail de celle-ci, selon ses termes.

    Quant à Marcelo lui-même, il avait alors dit à l'arbitre pendant le match, selon la conversation révélée à l'époque par la chaîne Movistar, et rapportée par AS : « Il m'a tiré les cheveux, mon vieux ! Il m'a tiré les cheveux. » L'arbitre lui a répondu : « Il a seulement posé les mains sur toi », avant de reprendre sa course, ce qui a fait réagir Marcelo : « Quelle honte. »

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  • Gavi et Ceballos : un autre épisode polémique sans carton !

    Lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne 2023, remportée par le Barça 3-1 face au Real Madrid à Riyad à la mi-janvier 2023, les dernières minutes ont été marquées par un autre incident sur lequel l'arbitre n'a pris aucune décision.

    Après que l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea a accordé un coup franc en faveur de Barcelone, Gavi a attrapé le ballon pour interrompre le jeu, ce qui a poussé Ceballos à lui tirer violemment les cheveux par derrière. Gavi a répliqué en le poussant, et Robert Lewandowski et Jules Koundé sont intervenus pour calmer la situation, tandis que Vinicius Junior s'est également joint à l'altercation.

    L'arbitre n'a pas vu l'action initiale, se contentant d'adresser un avertissement verbal aux joueurs sans brandir le moindre carton jaune ou rouge, malgré la présence de la technologie du VAR

  • Une situation similaire : la suspension de Mujica

    À l'inverse, la Liga a connu un cas très proche de celui de Vinicius, lors de la 37e journée de la saison dernière, pour un tirage de cheveux, durant la rencontre entre Levante et Majorque. Mojica, qui évoluait alors à Majorque, avait tiré les cheveux de l'attaquant de Levante, Brugui, après que celui-ci était tombé au sol. Le joueur colombien avait été expulsé, tout comme Brugui, qui s'était relevé pour lui répondre par une gifle.

    Mojica avait été suspendu deux matches pour « comportement violent » envers un adversaire en dehors du cadre du jeu, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu de duel entre eux pour le ballon, ce qui pourrait donner une indication sur la sanction attendue pour Vinicius.


    Mojica avait manqué la fin de la saison dernière et, après son transfert cette saison à Getafe, il a été absent lors de la première rencontre de l'exercice en cours face au Deportivo Alavés.

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