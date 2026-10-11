L'expulsion de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, hier face à Villarreal lors de la huitième journée de Liga, a déclenché une vive polémique autour de la décision de l'arbitre Isidro Díaz de Mera, en ravivant le souvenir d'un autre épisode exactement similaire qui avait tourné à l'avantage du Real Madrid lors de la saison 2020-2021.

La rencontre d'hier, remportée 1-0 par le Real Madrid grâce à un but de Yan Diomande, a été le théâtre d'un cas d'arbitrage rare : c'était la première fois que la VAR annulait un but et que le buteur était expulsé dans le même temps.

Vinicius a tiré les cheveux de Nathan Salibur, joueur de Villarreal, près du milieu de terrain pendant que les joueurs couraient pour suivre l'action qui s'est conclue par un deuxième but madrilène, inscrit par le Brésilien, avant que la situation ne se retourne avec son expulsion par carton rouge direct.

Le geste de Vinicius Junior ne semble pas défendable, ni du côté du Real Madrid ni de celui de ses supporters, mais toutes les interrogations portent sur le fait de savoir si le Brésilien méritait ou non ce carton rouge direct.