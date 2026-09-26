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imago-sport-1073852580.jpgTorsten Helmke
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Quelle est la différence entre l’UFC/MMA et la boxe ?

Boxe et UFC : qu’est-ce qui distingue vraiment les deux géants des sports de combat ? SPOX vous présente les différences, alors que le MMA ne cesse de gagner en importance. En Allemagne aussi, comme le montrent de manière impressionnante les événements Oktagon avec Christian Eckerlin, Frederick Vosgröne et compagnie.

Quand il est question de sports de combat au plus haut niveau mondial, deux termes reviennent particulièrement souvent : l’UFC et la boxe. Ces deux disciplines remplissent les salles, génèrent des millions de revenus et font émerger des stars, mais tout les oppose, ou presque : le règlement, le style et la philosophie.

Ce samedi 26 septembre, les regards ne seront toutefois pas tournés vers l’UFC, mais vers Oktagon 94. Christian Eckerlin et Frederic Vosgröne, entre autres, y combattront dans le stade de Francfort à guichets fermés. Toutes les informations sur la diffusion sont à retrouver ici. 

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Découvrez dans cet article quelles sont les différences entre l’UFC et la boxe.

  • Quelle est la différence entre l’UFC et la boxe ?

    L’UFC et la boxe appartiennent toutes deux à l’univers des sports de combat, mais se distinguent fondamentalement par leur orientation et leur caractère. Alors que la boxe est considérée comme une discipline traditionnelle aux règles claires et à la longue histoire, l’UFC incarne un combat moderne et polyvalent au plus haut niveau. Ces deux sports passionnent des millions de personnes à travers le monde, mais ils s’adressent en partie à des publics différents et incarnent des philosophies des sports de combat distinctes.

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  • Quelle est la différence entre l’UFC et la boxe ? - Qu’est-ce que l’UFC, au juste ?

    L’Ultimate Fighting Championship (UFC) est l’organisation de MMA la plus connue au monde. Le MMA signifie Mixed Martial Arts, un sport de combat de plein contact qui réunit des éléments de boxe, de lutte, de judo, de karaté, de taekwondo, de jiu-jitsu brésilien et de muay-thaï. Les combattants s’affrontent dans l’octogone, une cage à huit côtés, et peuvent combattre aussi bien debout qu’au sol.

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  • Quelle est la différence entre l’UFC et la boxe ? - Boxe

    En comparaison, la boxe paraît presque puriste. Seuls les coups de poing portés au haut du corps et à la tête sont autorisés. Les corps à corps sont rapidement séparés, et le combat au sol n’existe pas. L’accent est mis sur le jeu de jambes, la garde, la précision et la puissance de frappe, avec des techniques et des règles clairement définies.

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  • Quelle est la différence entre l’UFC et la boxe ? - Différences dans le règlement

    La différence la plus marquée réside dans la variété des techniques autorisées : alors qu’en boxe, seuls les poings sont utilisés, les coups de pied, les takedowns, les soumissions et le ground-and-pound sont également autorisés en UFC. La tenue de combat diffère aussi : les boxeurs portent des gants davantage rembourrés, tandis que les combattants de l’UFC se battent avec des gants plus petits et sans doigts.

  • Quelle est la différence entre l’UFC et la boxe ? - Profil du combattant

    Les boxeurs sont en règle générale des athlètes hautement spécialisés, qui perfectionnent leur style au fil des années. En UFC, en revanche, les combattants doivent être polyvalents : ceux qui ne sont forts que dans un seul domaine n’ont pratiquement aucune chance au plus haut niveau. C’est ce qui rend le MMA imprévisible et tactiquement complexe.

  • Quelle est la différence entre l’UFC et la boxe ? Show, hype et business

    Les deux sports misent sur de grands événements, une mise en scène médiatique et des personnalités de superstars, comme Tyson Fury dans la boxe ou Conor McGregor à l’UFC. Mais alors que la boxe s’appuie sur une tradition vieille de plusieurs décennies, l’UFC est le produit le plus moderne et le plus dynamique, souvent plus radical, plus brutal et plus rapide.

  • SPOXGetty

    Les combattants les plus célèbres de l’UFC et de la boxe de tous les temps

    • Combattants UFC les plus connus de tous les temps
    NomPaysParticularités / Palmarès
    Conor McGregorIrlandeDouble champion (poids plume et poids léger), plus grande star de l’UFC
    Khabib NurmagomedovRussieInvaincu (29–0), champion des poids légers dominant
    Jon JonesÉtats-UnisChampion des mi-lourds au règne le plus long, considéré comme l’un des GOAT
    Anderson SilvaBrésilDétenteur du record de défenses de titre chez les poids moyens
    Georges St-PierreCanadaChampion dans deux catégories de poids (welters et poids moyens)
    Ronda RouseyÉtats-UnisPremière grande championne féminine, médaillée olympique
    Israel AdesanyaNouvelle-ZélandePoids moyen au style marquant, passé de kick-boxeur
    Stipe MiocicÉtats-UnisChampion poids lourds de l’UFC le plus titré
    • Boxeurs les plus connus de tous les temps
    NomPaysParticularités / Palmarès
    Muhammad AliÉtats-UnisTriple champion du monde des poids lourds, icône culturelle
    Mike TysonÉtats-UnisPlus jeune champion poids lourds de tous les temps, puissance redoutée
    Floyd Mayweather Jr.États-UnisRecord de 50–0, génie défensif, plus grande star du PPV dans la boxe
    Wladimir KlitschkoUkraine Plus de 20 défenses de titre, a dominé les poids lourds pendant plus d’une décennie
    Manny PacquiaoPhilippinesChampion du monde dans huit catégories de poids
    Tyson FuryGrande-BretagneStar actuelle des poids lourds, invaincu, forte personnalité
    Joe FrazierÉtats-UnisRivalité légendaire avec Ali, champion olympique
    Lennox LewisGrande-BretagnePoids lourd dominant des années 90
    Canelo ÁlvarezMexiqueMultiple champion du monde, actif dans plusieurs catégories de poids