Quelle est la différence entre l’UFC/MMA et la boxe ?

Quand il est question de sports de combat au plus haut niveau mondial, deux termes reviennent particulièrement souvent : l’UFC et la boxe. Ces deux disciplines remplissent les salles, génèrent des millions de revenus et font émerger des stars, mais tout les oppose, ou presque : le règlement, le style et la philosophie.

Ce samedi 26 septembre, les regards ne seront toutefois pas tournés vers l’UFC, mais vers Oktagon 94. Christian Eckerlin et Frederic Vosgröne, entre autres, y combattront dans le stade de Francfort à guichets fermés. Toutes les informations sur la diffusion sont à retrouver ici.

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Découvrez dans cet article quelles sont les différences entre l’UFC et la boxe.