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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Quel rapport avec Jorge Mendes ? La réponse surprenante de Hojlund au sujet de ses déclarations sur Ronaldo

Danemark vs Portugal
Danemark
Portugal
UEFA Nations League A
R. Hoejlund
C. Ronaldo
Danemark
Portugal

La star danoise se tient à l'écart de la crise du Portugal

L'absence de Cristiano Ronaldo lors du match du Portugal face au Danemark en Ligue des nations n'est pas passée inaperçue. En l'absence de Ronaldo dans l'effectif du sélectionneur Jorge Jesus, Rasmus Hojlund, le joueur danois, a décidé de célébrer en imitant le célèbre geste du « siuuu » rendu populaire par sa star préférée.

S'en est suivie une scène controversée entre Hojlund et Jesus après le coup de sifflet final, lorsque le joueur l'a poussé, dans une attitude qui semblait relever de la plaisanterie avec l'entraîneur portugais, d'autant que ce dernier a accueilli le geste du joueur avec un sourire.

C'était avant qu'un message attribué à Hojlund ne circule après le match, laissant transparaître de la colère vis-à-vis de l'attitude du sélectionneur portugais dans sa crise avec Ronaldo, mais le joueur a tenu à le démentir par la suite.


  • Prétendu communiqué : une réponse décisive

    Le communiqué présumé indiquait : « Je voulais simplement adresser un message fort à la sélection portugaise, à savoir que s'ils n'apprécient pas Cristiano, il y a énormément de gens à travers le monde qu'il a inspirés et qui continuent de l'admirer. »

    Ce message a été diffusé via le compte des Globe Soccer Awards – que l'on dit proche de Jorge Mendes, l'ancien agent de Ronaldo – comme étant la réaction de Højlund à l'affaire Ronaldo-Jesus, et il s'est rapidement propagé, selon le journal The Sun.

    Le journal britannique a confirmé que Højlund a vivement réagi à ce faux message, écrivant un commentaire sous la publication de Globe Soccer : « Je n'ai pas dit cela. »

    Ce message est apparu peu de temps après que Højlund a rendu hommage à Ronaldo lors de la défaite du Danemark 4-2 face au Portugal.

    Højlund a inscrit le deuxième but du Danemark et lui a offert l'égalisation à 2-2, avant d'attirer l'attention en célébrant son but à la manière de la célèbre célébration de Ronaldo, puis le Portugal a ajouté deux buts pour s'adjuger les trois points.

    Højlund a déclaré par la suite au sujet de sa célébration : « Je voulais simplement dédier mon but à mon idole. Quelles que soient les difficultés que traverse Cristiano à ce stade de sa carrière, il ne sera jamais oublié. »

    Selon The Sun, « Ronaldo entretient une relation étroite avec Mendes malgré leur séparation en 2022 ».

    Mendes a remporté le prix de l'agent de l'année des Globe Soccer à 13 reprises, tandis que Ronaldo a obtenu le prix du meilleur joueur de l'année à six reprises.

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  • La bombe Ronaldo

    Ronaldo a débuté la rencontre que le Portugal a remportée 1-0 face au pays de Galles, avant d'être écarté lors de la victoire contre la Norvège et de quitter le terrain furieux, après que le sélectionneur Jesus a reconnu qu'il ne débuterait pas le match suivant contre le Danemark.

    Ronaldo paraissait visiblement tendu sur la ligne de touche après qu'on lui a demandé de s'échauffer durant près d'une demi-heure sans qu'il ne soit intégré au match face à la Norvège.

    Jesus a insisté sur le fait que « c'est lui qui prend les décisions » et que « les mêmes règles s'appliquent à tous les joueurs ».

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    Ronaldo a ensuite écrit sur Instagram : « Après la conférence de presse de l'équipe nationale, et après une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai pris la décision de quitter le rassemblement. »

    Il a ajouté : « En temps voulu, je dirai à tout le peuple portugais la vérité sur les raisons qui m'ont poussé à quitter la sélection, à laquelle je me suis toujours entièrement consacré. Il est désormais temps de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception. »

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