Le communiqué présumé indiquait : « Je voulais simplement adresser un message fort à la sélection portugaise, à savoir que s'ils n'apprécient pas Cristiano, il y a énormément de gens à travers le monde qu'il a inspirés et qui continuent de l'admirer. »

Ce message a été diffusé via le compte des Globe Soccer Awards – que l'on dit proche de Jorge Mendes, l'ancien agent de Ronaldo – comme étant la réaction de Højlund à l'affaire Ronaldo-Jesus, et il s'est rapidement propagé, selon le journal The Sun.

Le journal britannique a confirmé que Højlund a vivement réagi à ce faux message, écrivant un commentaire sous la publication de Globe Soccer : « Je n'ai pas dit cela. »

Ce message est apparu peu de temps après que Højlund a rendu hommage à Ronaldo lors de la défaite du Danemark 4-2 face au Portugal.

Højlund a inscrit le deuxième but du Danemark et lui a offert l'égalisation à 2-2, avant d'attirer l'attention en célébrant son but à la manière de la célèbre célébration de Ronaldo, puis le Portugal a ajouté deux buts pour s'adjuger les trois points.

Højlund a déclaré par la suite au sujet de sa célébration : « Je voulais simplement dédier mon but à mon idole. Quelles que soient les difficultés que traverse Cristiano à ce stade de sa carrière, il ne sera jamais oublié. »

Selon The Sun, « Ronaldo entretient une relation étroite avec Mendes malgré leur séparation en 2022 ».

Mendes a remporté le prix de l'agent de l'année des Globe Soccer à 13 reprises, tandis que Ronaldo a obtenu le prix du meilleur joueur de l'année à six reprises.