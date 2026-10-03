L'absence de Cristiano Ronaldo lors du match du Portugal face au Danemark en Ligue des nations n'est pas passée inaperçue. En l'absence de Ronaldo dans l'effectif du sélectionneur Jorge Jesus, Rasmus Hojlund, le joueur danois, a décidé de célébrer en imitant le célèbre geste du « siuuu » rendu populaire par sa star préférée.
S'en est suivie une scène controversée entre Hojlund et Jesus après le coup de sifflet final, lorsque le joueur l'a poussé, dans une attitude qui semblait relever de la plaisanterie avec l'entraîneur portugais, d'autant que ce dernier a accueilli le geste du joueur avec un sourire.
C'était avant qu'un message attribué à Hojlund ne circule après le match, laissant transparaître de la colère vis-à-vis de l'attitude du sélectionneur portugais dans sa crise avec Ronaldo, mais le joueur a tenu à le démentir par la suite.