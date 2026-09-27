Le capitaine de la Croatie, Luka Modric, a livré une prestation de très haut niveau pour mener son pays à une victoire 2-1 contre la Tchéquie lors de son entrée en lice en Ligue des nations de l'UEFA à Prague. Quatorze ans après avoir conclu son premier passage à la tête de la sélection, l'entraîneur revenu en poste Slaven Bilic a célébré un retour réussi sur le banc grâce au but brillant de Modric et à la réalisation en seconde période de Marco Pasalic.

L'inusable milieu de terrain a donné le ton de la prestation, orchestrant le jeu depuis l'entrejeu et en ouvrant le score.

Cette victoire a couronné une soirée mémorable pour Bilic, la Croatie prenant trois points précieux à l'extérieur.