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« Quel privilège de le voir jouer ! » : pourquoi Slaven Bilic estime que Luka Modric est dans un monde à part
Le récital de Modric vole la vedette pour le retour gagnant de Bilic
Le capitaine de la Croatie, Luka Modric, a livré une prestation de très haut niveau pour mener son pays à une victoire 2-1 contre la Tchéquie lors de son entrée en lice en Ligue des nations de l'UEFA à Prague. Quatorze ans après avoir conclu son premier passage à la tête de la sélection, l'entraîneur revenu en poste Slaven Bilic a célébré un retour réussi sur le banc grâce au but brillant de Modric et à la réalisation en seconde période de Marco Pasalic.
L'inusable milieu de terrain a donné le ton de la prestation, orchestrant le jeu depuis l'entrejeu et en ouvrant le score.
Cette victoire a couronné une soirée mémorable pour Bilic, la Croatie prenant trois points précieux à l'extérieur.
Bilic salue le privilège d’être témoin de l’incroyable longévité de Modric
S’exprimant après le match, Bilic a rendu un hommage appuyé à son capitaine, soulignant que les supporters de football du monde entier ont la chance de voir Modric évoluer au plus haut niveau. L’entraîneur a dit son admiration pour l’endurance physique du vétéran et son autorité technique inégalée sur le terrain.
Dans un entretien accordé à l’UEFA, Bilic a insisté sur le fait que Modric restait dans une catégorie à part.
« Luka Modric... nous pouvons seulement être fiers de vivre à son époque et d’avoir le privilège de le voir jouer », a déclaré Bilic. « À son âge, il est incroyable et le seul à pouvoir faire ce qu’il fait, vous voyez ce que je veux dire. »
Le gardien tchèque admet que la qualité de Modric a fait la différence
L’impact de Modric a suscité les éloges de l’adversaire, le gardien tchèque Lukas Hornicek admettant que la qualité du capitaine s’était révélée être le facteur décisif du match. Hornicek a reconnu que, même s’il avait le sentiment qu’il aurait pu effleurer la frappe déviée, la classe de Modric ne faisait aucun doute.
Le milieu de terrain Mateo Kovacic a ajouté que l’équipe s’était immédiatement soudée autour de son leader talismanique sous la direction de Bilic.
« J’ai eu le sentiment que, sans la déviation, j’aurais pu la toucher du bout des doigts, a admis Hornicek. Mais bien sûr, c’est un si bon joueur que c’est lui qui a fait la plus grande différence aujourd’hui. »
La Croatie se tourne vers l'affiche de Séville contre l'Espagne
Modric et la Croatie se préparent désormais à un sérieux test international avec un déplacement à Séville pour affronter l’Espagne, championne du monde, mardi soir. L’équipe de Bilic cherchera à surfer sur sa dynamique lors de cette affiche de prestige afin de consolider sa première place dans son groupe de Ligue des nations.
La Tchéquie reçoit l’Angleterre à Prague le même soir, tandis que le nouveau sélectionneur Santi Denia cherche à rebondir rapidement.
Modric espère orchestrer une nouvelle victoire mémorable à l’extérieur pour sa sélection.
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