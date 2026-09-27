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imago-sport-1083849494.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
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« Quel privilège de le voir jouer ! » : pourquoi Slaven Bilic estime que Luka Modric est dans un monde à part

Croatie
L. Modric
S. Bilic

Luka Modric a livré une nouvelle performance intemporelle, inscrivant un superbe but en ouverture pour mener la Croatie à une victoire 2-1 contre la Tchéquie en Ligue des nations. De retour au poste de sélectionneur, Slaven Bilic, ainsi que le gardien tchèque Lukas Hornicek, ont tous deux salué le milieu de terrain vétéran comme l’ultime facteur décisif.

  • Le récital de Modric vole la vedette pour le retour gagnant de Bilic

    Le capitaine de la Croatie, Luka Modric, a livré une prestation de très haut niveau pour mener son pays à une victoire 2-1 contre la Tchéquie lors de son entrée en lice en Ligue des nations de l'UEFA à Prague. Quatorze ans après avoir conclu son premier passage à la tête de la sélection, l'entraîneur revenu en poste Slaven Bilic a célébré un retour réussi sur le banc grâce au but brillant de Modric et à la réalisation en seconde période de Marco Pasalic.

    L'inusable milieu de terrain a donné le ton de la prestation, orchestrant le jeu depuis l'entrejeu et en ouvrant le score.

    Cette victoire a couronné une soirée mémorable pour Bilic, la Croatie prenant trois points précieux à l'extérieur.

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  • Bilic salue le privilège d’être témoin de l’incroyable longévité de Modric

    S’exprimant après le match, Bilic a rendu un hommage appuyé à son capitaine, soulignant que les supporters de football du monde entier ont la chance de voir Modric évoluer au plus haut niveau. L’entraîneur a dit son admiration pour l’endurance physique du vétéran et son autorité technique inégalée sur le terrain.

    Dans un entretien accordé à l’UEFA, Bilic a insisté sur le fait que Modric restait dans une catégorie à part.

    « Luka Modric... nous pouvons seulement être fiers de vivre à son époque et d’avoir le privilège de le voir jouer », a déclaré Bilic. « À son âge, il est incroyable et le seul à pouvoir faire ce qu’il fait, vous voyez ce que je veux dire. »

  • Le gardien tchèque admet que la qualité de Modric a fait la différence

    L’impact de Modric a suscité les éloges de l’adversaire, le gardien tchèque Lukas Hornicek admettant que la qualité du capitaine s’était révélée être le facteur décisif du match. Hornicek a reconnu que, même s’il avait le sentiment qu’il aurait pu effleurer la frappe déviée, la classe de Modric ne faisait aucun doute.

    Le milieu de terrain Mateo Kovacic a ajouté que l’équipe s’était immédiatement soudée autour de son leader talismanique sous la direction de Bilic.

    « J’ai eu le sentiment que, sans la déviation, j’aurais pu la toucher du bout des doigts, a admis Hornicek. Mais bien sûr, c’est un si bon joueur que c’est lui qui a fait la plus grande différence aujourd’hui. »

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  • La Croatie se tourne vers l'affiche de Séville contre l'Espagne

    Modric et la Croatie se préparent désormais à un sérieux test international avec un déplacement à Séville pour affronter l’Espagne, championne du monde, mardi soir. L’équipe de Bilic cherchera à surfer sur sa dynamique lors de cette affiche de prestige afin de consolider sa première place dans son groupe de Ligue des nations.

    La Tchéquie reçoit l’Angleterre à Prague le même soir, tandis que le nouveau sélectionneur Santi Denia cherche à rebondir rapidement.

    Modric espère orchestrer une nouvelle victoire mémorable à l’extérieur pour sa sélection.

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