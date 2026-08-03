Que s'est-il passé en coulisses ? L'Algérie referme le dossier Xavi

La Fédération algérienne de football a rapidement engagé les démarches pour régler le dossier du nouveau directeur technique de la sélection, après être parvenue à un accord de principe pour mettre fin au contrat du Bosnien Vladimir Petkovic, en fixant son choix sur un nom de premier plan avant que les négociations ne se heurtent à un obstacle financier.

Des médias algériens ont indiqué que la Fédération algérienne de football était parvenue à un accord de principe avec l'entraîneur bosnien Vladimir Petkovic pour mettre fin à son contrat, moyennant une indemnité équivalente à trois mois de son salaire, en vue de l'annonce officielle de son départ.