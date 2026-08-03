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Que s'est-il passé en coulisses ? L'Algérie referme le dossier Xavi

Algérie
V. Petkovic
X. Hernandez
Algérie
Bosnie-Herzégovine
Espagne

L'école espagnole reste l'objectif

La Fédération algérienne de football a rapidement engagé les démarches pour régler le dossier du nouveau directeur technique de la sélection, après être parvenue à un accord de principe pour mettre fin au contrat du Bosnien Vladimir Petkovic, en fixant son choix sur un nom de premier plan avant que les négociations ne se heurtent à un obstacle financier.

Des médias algériens ont indiqué que la Fédération algérienne de football était parvenue à un accord de principe avec l'entraîneur bosnien Vladimir Petkovic pour mettre fin à son contrat, moyennant une indemnité équivalente à trois mois de son salaire, en vue de l'annonce officielle de son départ.

  • Phase d'observation

    Selon le site algérien "La Gazette du Fennec", les responsables de la Fédération ont immédiatement entamé la recherche d'un nouvel entraîneur, la première démarche ayant consisté à prendre contact avec l'Espagnol Xavi Hernández, ancien entraîneur du Barça, afin de sonder la possibilité qu'il prenne les commandes de la sélection algérienne.

    Le rapport a souligné que la Fédération algérienne cherchait à recruter un entraîneur issu de l'école espagnole pour amorcer une nouvelle étape, après l'élimination de la sélection dès les 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

    Il a ajouté que l'idée de recruter Xavi aurait constitué un message fort sur les plans technique et médiatique, mais que les négociations n'ont pas dépassé le stade des premiers contacts.

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  • Une source bien informée a précisé, selon le même site, que les exigences financières de Xavi dépassaient largement le plafond que la Fédération algérienne peut consacrer au salaire du sélectionneur, ce qui a poussé le président de la Fédération, Walid Sadi, à clore rapidement le dossier.

    Malgré cela, la Fédération algérienne n'a pas changé d'orientation, puisqu'elle privilégie toujours le recrutement d'un entraîneur espagnol.

    Dans ce cadre, la Direction technique nationale tient, ce jeudi, une réunion de l'instance technique nationale afin d'étudier un certain nombre de curriculum vitae, avant de sélectionner trois candidats et de les transmettre à la Fédération algérienne, qui tranchera sur l'identité du nouvel entraîneur de l'Algérie.

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