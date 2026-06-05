Promesses irréalistes et pratiques douteuses : la course à la présidence du Real Madrid vire au règlement de comptes

L’élection présidentielle du Real Madrid oppose cette année deux générations et deux personnalités aux profils radicalement distincts, dont les projets pour l’avenir du club sont tout aussi éloignés.

Riquelme s’oppose fermement au projet de Perez, qui souhaite céder des parts du club à des investisseurs pour ne pas être distancé sur le plan financier par les cadors de la Premier League ou par des formations soutenues par des fonds souverains, à l’image du Paris Saint-Germain. « Le Real Madrid doit rester à 100 % la propriété de ses socios », a martelé le joueur de 37 ans dans un communiqué. Il veut au contraire renforcer les prérogatives des socios, et refuse aussi bien le plafond de 100 000 adhérents que la création de droits spéciaux pour les plus anciens supporters.

Sur le plan sportif, leurs stratégies de recrutement divergent aussi. Chacun promet des « cadeaux » aux supporters. Le président sortant évoque l’arrivée d’Ibrahima Konaté (Liverpool), d’un autre défenseur non nommé et d’un attaquant de classe mondiale, comparé à Cristiano Ronaldo. Ce dernier serait Michael Olise, même si le président sortant a récemment exclu publiquement toute tentative de recrutement de la star du Bayern Munich.

Riquelme, lui, vise un coup double : attirer Rodri, depuis longtemps sur les tablettes madrilènes, et son partenaire mancunien Erling Haaland.

Sur ce dossier, Riquelme semble déjà marquer un point grâce au prestige du Norvégien, même si l’opération a provoqué une vive opposition dans la nuit de mercredi à jeudi : le père d’Haaland, Alf-Inge, sa conseillère Rafaela Pimenta, puis Manchester City ont immédiatement annoncé des poursuites judiciaires.

Sur le plan sportif, Riquelme envisage un autre coup de théâtre : confier le poste de directeur sportif à Raúl González Blanco, légende vivante du club, déjà soutenu par Iker Casillas.

Perez, épaulé par le stratège économique Anas Laghrari, laisserait le poste vacant et proposerait plutôt à José Mourinho un second mandat chez les Merengues, cette fois en tant que « manager de l’équipe ». Jeudi, son club, le Benfica Lisbonne, a publié un communiqué confirmant que, en cas de victoire de Perez, le transfert de « The Special One » serait conclu pour un montant de 15 millions d’euros.

Riquelme, qui n’apprécie guère le Portugais dans le contexte actuel, a promis de nommer en cas de victoire un autre entraîneur « plus durable », déjà muni d’un accord définitif. Selon les rumeurs, Riquelme admire Mikel Arteta (Arsenal), mais la piste Jürgen Klopp, souvent évoquée, pourrait aussi mener à un retour sur le banc madrilène.