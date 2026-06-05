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Christian Guinin

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Promesses irréalistes et pratiques douteuses : la course à la présidence du Real Madrid vire au règlement de comptes

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La campagne pour la présidence du Real Madrid vire au règlement de comptes entre le président sortant Florentino Pérez et son challenger Enrique Riquelme. Les deux candidats rivalisent d’audace avec des promesses de transferts farfelues en cas de victoire, et ils ne reculeraient même pas devant des pratiques douteuses.

Le transfert de Luis Figo au Real Madrid lors de l’été 2000 demeure l’un des dossiers les plus retentissants de l’histoire du football. À l’époque, Florentino Pérez, candidat à la présidence du club, annonce qu’il recrutera la star portugaise auprès de son rival historique, le FC Barcelone, s’il remporte les élections. Peu de personnes lui accordent alors crédit.

Outsider de 53 ans, surnommé « Nobody », cet ancien homme politique et entrepreneur en bâtiment avait déjà été battu par Ramon Mendoza en 1994. Il briguait cette fois la succession de l’ancien président Lorenzo Sanz, décédé depuis mais très apprécié des supporters. Même après cette annonce tonitruante, peu d’observateurs imaginaient qu’il serait réellement porté à la tête du club, y compris dans l’entourage de Figo.

  • Pendant l’Euro, Figo avait nié les faits avec une certaine nervosité, invoquant son contrat avec le Barça et promettant de rester, sans doute dans l’espoir que le favori, Lorenzo Sanz, l’emporterait aux élections à Madrid et que l’accord préalable avec Pérez deviendrait caduc.

    Les quelque 80 000 membres du club madrilène en décidèrent autrement. Séduits par les promesses de Pérez, ils portèrent l’entrepreneur à la présidence avec une majorité d’un peu plus de 3 000 voix. Figo rejoignit donc Madrid et fut aussitôt déclaré persona non grata à Barcelone, mais Pérez, avec le recul, s’en moquait : sa manœuvre lui avait permis d’obtenir ce qu’il voulait – la présidence du club sans doute le plus prestigieux du football mondial.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Perez espère que sa réélection lui permettra de renforcer sa position au Real Madrid

    Plus de 25 ans après son premier mandat, Florentino Pérez demeure, hormis une brève parenthèse de 2006 à 2009, l’homme fort du Real Madrid. Comme en 2000, l’écurie madrilène se prépare à de nouvelles élections présidentielles, et les candidats rivalisent déjà d’annonces sur le recrutement à venir.

    Ces élections anticipées ont été déclenchées par une conférence de presse aussi extraordinaire que mémorable du président sortant, au cours de laquelle il s’en est pris vertement à ses innombrables détracteurs, aux journalistes qui lui déplaisent, aux arbitres et, bien sûr, au FC Barcelone. Il a alors annoncé ne pas craindre de nouvelles élections et vouloir se soumettre au vote des membres, convaincu d’être toujours l’homme de la situation.

    Dans un contexte sportif délicat, il entend mettre en œuvre des mesures radicales, fort d’un mandat qu’il espère renforcer. Ayant complexifié pendant des années les critères de candidature (au moins 20 ans d’adhésion et 10 à 15 % du chiffre d’affaires du club en fonds propres), il ne s’attendait sans doute pas à voir émerger en la personne d’Enrique Riquelme un adversaire crédible pour le poste.

    Moins de 24 heures après la conférence de presse, le challenger est sorti de l’ombre. Dans une lettre ouverte publiée par la presse espagnole, Riquelme a d’abord tendu la main à Pérez, s’est présenté comme candidat potentiel et a appelé à un processus électoral transparent.

    Entre-temps, la candidature de l’Espagnol de 37 ans a été officialisée : dimanche prochain, il se présentera officiellement aux élections en tant qu’adversaire de Pérez. Riquelme s’est fait un nom comme dirigeant dans le secteur de l’énergie chez Cox Energy, entreprise spécialisée dans le photovoltaïque solaire implantée au Mexique, au Chili, au Panama, en Colombie et en Espagne. Dans l’entourage du club madrilène, son nom circule depuis 2021 : des rumeurs l’annonçaient déjà comme futur prétendant au poste, sans que cela se concrétise.

  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Pérez vise Konaté et Mourinho, tandis que Riquelme mise sur Haaland et Rodri.

    L’élection présidentielle du Real Madrid oppose cette année deux générations et deux personnalités aux profils radicalement distincts, dont les projets pour l’avenir du club sont tout aussi éloignés.

    Riquelme s’oppose fermement au projet de Perez, qui souhaite céder des parts du club à des investisseurs pour ne pas être distancé sur le plan financier par les cadors de la Premier League ou par des formations soutenues par des fonds souverains, à l’image du Paris Saint-Germain. « Le Real Madrid doit rester à 100 % la propriété de ses socios », a martelé le joueur de 37 ans dans un communiqué. Il veut au contraire renforcer les prérogatives des socios, et refuse aussi bien le plafond de 100 000 adhérents que la création de droits spéciaux pour les plus anciens supporters.

    Sur le plan sportif, leurs stratégies de recrutement divergent aussi. Chacun promet des « cadeaux » aux supporters. Le président sortant évoque l’arrivée d’Ibrahima Konaté (Liverpool), d’un autre défenseur non nommé et d’un attaquant de classe mondiale, comparé à Cristiano Ronaldo. Ce dernier serait Michael Olise, même si le président sortant a récemment exclu publiquement toute tentative de recrutement de la star du Bayern Munich.

    Riquelme, lui, vise un coup double : attirer Rodri, depuis longtemps sur les tablettes madrilènes, et son partenaire mancunien Erling Haaland.

    Sur ce dossier, Riquelme semble déjà marquer un point grâce au prestige du Norvégien, même si l’opération a provoqué une vive opposition dans la nuit de mercredi à jeudi : le père d’Haaland, Alf-Inge, sa conseillère Rafaela Pimenta, puis Manchester City ont immédiatement annoncé des poursuites judiciaires.

    Sur le plan sportif, Riquelme envisage un autre coup de théâtre : confier le poste de directeur sportif à Raúl González Blanco, légende vivante du club, déjà soutenu par Iker Casillas.

    Perez, épaulé par le stratège économique Anas Laghrari, laisserait le poste vacant et proposerait plutôt à José Mourinho un second mandat chez les Merengues, cette fois en tant que « manager de l’équipe ». Jeudi, son club, le Benfica Lisbonne, a publié un communiqué confirmant que, en cas de victoire de Perez, le transfert de « The Special One » serait conclu pour un montant de 15 millions d’euros.

    Riquelme, qui n’apprécie guère le Portugais dans le contexte actuel, a promis de nommer en cas de victoire un autre entraîneur « plus durable », déjà muni d’un accord définitif. Selon les rumeurs, Riquelme admire Mikel Arteta (Arsenal), mais la piste Jürgen Klopp, souvent évoquée, pourrait aussi mener à un retour sur le banc madrilène.

  • Real Madrid PerezGetty Images

    L’ère Perez touche-t-elle à sa fin au Real Madrid ?

    Dimanche, les membres du Real trancheront : se laisseront-ils impressionner par la longue liste de noms brandis par les candidats ? D’un côté, le président sortant de 79 ans inonde Madrid d’affiches le présentant comme le « garant du succès » et énumère les titres gagnés sous son égide. De l’autre, son rival promet un « nouveau cycle » sous son leadership.

    Fait marquant : en près de vingt ans, jamais un candidat n’a semblé aussi proche de mettre fin à l’ère Pérez. Selon la presse espagnole, le président sortant aurait même orchestré une campagne numérique via des centaines de bots, auteurs de plus de 29 000 publications pour dénigrer Riquelme et vanter ses propres mérites.

    À 79 ans, il n’hésiterait donc pas à employer tous les moyens pour assurer sa réélection, comme il l’avait déjà fait il y a plus de 25 ans.