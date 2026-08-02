Goal.com
En direct€50
viniChatGPT

Traduit par

Prolonger au Real ou rejoindre Arsenal : quelle est la meilleure décision pour l'avenir de Vinicius Junior ?

FEATURES
Mercato
Vinicius Junior
Espanyol Barcelone vs Real Madrid
Espanyol Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
Arsenal vs Coventry
Coventry
Premier League
Brésil
Espagne
Angleterre
Pays de Galles

Une question difficile

Dans le football, il y a un moment où le joueur atteint le sommet, puis se retrouve face à une question plus difficile encore que celle d'y parvenir : doit-il rester à l'endroit où il a écrit sa gloire, ou partir en quête d'un nouveau défi qui lui offrira l'occasion d'écrire une histoire différente ?

C'est la question à laquelle Vinicius Junior est aujourd'hui confronté.

La star brésilienne n'est plus ce jeune joueur arrivé au Real Madrid en 2018 dans le but de faire ses preuves : il est devenu l'une des plus grandes stars du monde, et l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club ces dernières années, après avoir contribué à la conquête des plus grands trophées et avoir été présent lors de moments décisifs qui ont forgé la gloire du club européen.

Mais l'arrivée de Kylian Mbappé, le différend autour de la prolongation du contrat de Vinicius et l'éventualité d'un transfert vers Arsenal sont autant de facteurs qui ont placé le joueur devant un véritable carrefour.

Rester au Real Madrid est-il donc la meilleure décision, ou bien un départ à Arsenal pourrait-il représenter le pas dont il a besoin à ce stade de sa carrière ?

  • Vinicius : que lui reste-t-il à Madrid ?

    Si l'on observe le parcours de Vinicius avec le Real Madrid, on découvre un joueur qui a accompli presque tout ce dont peut rêver une star du football.

    Depuis son arrivée au club madrilène, il s'est progressivement transformé, passant du statut de jeune talent à celui de l'une des plus importantes stars de l'équipe, avant de devenir un joueur décisif dans les plus grands matchs.

    Au cours de ses années au Real Madrid, Vinicius a été sacré à 14 reprises, dont deux titres de Ligue des champions, trois titres de Liga, autant en Coupe du monde des clubs, trois Supercoupes d'Espagne, en plus d'un titre en Coupe du Roi et de deux Supercoupes d'Europe.

    Mais la valeur de Vinicius ne se résume pas au nombre de titres ; elle se mesure à son influence dans la conquête de ces trophées.

    Il a inscrit le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2022 face à Liverpool, puis a de nouveau marqué en finale 2024 face au Borussia Dortmund, devenant l'un des visages les plus emblématiques associés aux succès du Real Madrid ces dernières années.

    Il a également remporté le trophée « The Best » du meilleur joueur du monde, confirmant qu'il n'était plus une simple star au Real Madrid, mais qu'il était devenu un joueur capable de concourir pour le trône du football mondial.

    C'est pourquoi la question que Vinicius doit désormais se poser n'est pas : « Puis-je remporter des titres avec le Real Madrid ? », mais plutôt : « Que recherche-je après avoir accompli l'essentiel de ce que je voulais ici ? »

    • Publicité

  • Mbappé change la donne

    Il était naturel que le Real Madrid célèbre l'arrivée de Kylian Mbappé, l'un des joueurs les plus en vue au monde, mais la présence de la star française a imposé à Vinicius une nouvelle réalité, sur le terrain comme en dehors.

    Mbappé a en effet une propension naturelle à évoluer sur le côté gauche et à percer dans l'axe à partir de là, soit précisément l'espace dans lequel Vinicius trouvait la plus grande liberté pour créer le danger.

    Par conséquent, le Brésilien ne dispose plus du même espace auquel il était habitué lors de ses saisons précédentes, et il se voit contraint de s'adapter à la présence d'un autre joueur qui préfère évoluer dans sa zone de prédilection.

    La question ne s'est pas limitée à l'aspect tactique, elle s'est étendue à certaines sphères d'influence au sein de l'équipe.

    Les penalties, par exemple, faisaient partie des attributs qui confèrent à une star un statut particulier au sein de n'importe quelle équipe. Avec l'arrivée de Mbappé, le Français a acquis une présence plus importante dans ce domaine également, ce que Vinicius peut percevoir comme faisant partie d'un déplacement du centre de gravité au sein de l'équipe.

    C'est ici qu'apparaît le véritable problème.

    Vinicius ne se retrouve plus seulement derrière Mbappé sur le terrain, mais aussi derrière lui en matière d'exposition médiatique, de statut au sein de l'équipe et dans la course au Ballon d'Or. Dans le même temps, il constate que son coéquipier a bénéficié d'une situation financière exceptionnelle depuis son arrivée.

    Pour Vinicius, tout se passe peut-être comme si le joueur arrivé après lui était devenu la priorité, alors même que le Brésilien était déjà présent lorsque le Real Madrid traversait l'une de ses périodes de réussite les plus importantes.

  • Le salaire : bien plus que de simples chiffres

    C'est peut-être pour cette raison que le litige autour du nouveau contrat de Vinicius ne peut être perçu comme étant uniquement d'ordre financier.

    Car si le joueur se considère au même niveau que celui qu'occupe Mbappé, il est naturel qu'il souhaite que son contrat reflète ce statut.

    Vinicius dispose d'un argument solide de son point de vue : il n'est pas arrivé au Real Madrid comme une star accomplie, mais il s'est développé au sein du club, a supporté la pression et est devenu un joueur décisif dans la conquête à deux reprises de la Ligue des champions, avant d'atteindre le sommet du football mondial.

    Ainsi, lorsqu'il constate que le club est prêt à accorder à Mbappé un statut financier exceptionnel, alors que lui-même ne bénéficie pas du même traitement, il est naturel qu'il commence à se poser des questions sur son avenir et sur sa place dans le projet.

    C'est là qu'Arsenal devient plus qu'une simple destination potentielle.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Arsenal : l'occasion de revenir comme un titulaire

    Un transfert à Arsenal pourrait offrir à Vinicius ce qu'il est devenu difficile d'obtenir au Real Madrid : être la star numéro un, sans concurrent direct pour ce statut.

    À Madrid, Mbappé restera très présent à chaque saison réussie, et le nom du joueur français sera un élément incontournable de tout débat sur le meilleur joueur du monde.

    À Arsenal, en revanche, Vinicius devrait être le nom le plus important du projet offensif, le joueur autour duquel le système est bâti, et la star sur laquelle repose l'espoir des supporters de remporter des titres.

    Cela pourrait lui donner une plus grande opportunité de bâtir son héritage personnel.

    Car si Arsenal parvient à réaliser un grand exploit sous la houlette de Vinicius, il sera facile d'associer ce succès au nom du joueur brésilien, alors qu'au Real Madrid, il pourrait se retrouver contraint de rivaliser avec Mbappé pour les projecteurs, même au sein de sa propre équipe.

  • Nouvelles motivations

    C'est peut-être le facteur le plus important dans la décision de Vinicius, car le joueur a quasiment tout gagné avec le Real Madrid.

    À Arsenal, en revanche, il repartirait de zéro, mais cette fois au sommet de sa maturité footballistique.

    Il aurait pour objectif de remporter le championnat d'Angleterre pour la première fois de sa carrière, et il tenterait de mener Arsenal vers le plus grand rêve : gagner la Ligue des champions pour la première fois de l'histoire du club.

    Et c'est là que Vinicius pourrait trouver quelque chose qu'il a peut-être en partie perdu à Madrid : une nouvelle motivation.

    Au Real Madrid, chaque nouveau titre viendrait s'ajouter à un immense palmarès, tandis qu'à Arsenal, chaque titre ferait partie de l'écriture d'une nouvelle histoire.

    Être le joueur qui a mené Arsenal à sa première Ligue des champions, ou être la star qui a ramené le club au sommet du football anglais avant de le conduire à la gloire européenne, pourrait constituer, sur le plan personnel, un héritage plus grand que d'ajouter un nouveau trophée aux vitrines déjà bien remplies du Real Madrid.

  • Le projet Arsenal : pourquoi maintenant ?

    Le plus important, c'est qu'Arsenal n'est pas une équipe en quête d'un point de départ. Le club a été sacré champion d'Angleterre, a atteint la finale de la Ligue des champions et est devenu l'une des équipes les plus solides du continent, tandis que Mikel Arteta continue de mener un projet stable sur le plan sportif.

    Par conséquent, Vinicius ne rejoindrait pas un club qui lui demanderait de tout reconstruire, mais bien une équipe qui se trouve déjà aux portes du sommet et qui cherche la star capable de lui offrir l'ultime pas.

    De son côté, le Real Madrid entame une nouvelle ère avec José Mourinho, avec des changements au sein de l'équipe et un renouvellement de l'effectif, dans le but de bâtir une nouvelle génération capable de renouer avec les titres.

    C'est ce qui pourrait rendre le moment du départ opportun pour Vinicius : il quitterait le Real Madrid, s'il en décidait ainsi, au sommet de son niveau et de sa valeur, pour rejoindre un projet prêt à jouer la gagne, et non une équipe en pleine phase de transition.

  • Quelle est la meilleure décision ?

    Rester au Real Madrid demeurera l'option la plus sûre, mais ce n'est peut-être plus la plus stimulante.

    À Madrid, Vinicius continuera de gagner, mais il vivra sous l'ombre d'une rivalité permanente avec Mbappé pour le statut, les projecteurs et le Ballon d'Or.

    À Arsenal, en revanche, le risque est plus grand, mais les gains potentiels sont eux aussi plus considérables.

    Là-bas, Vinicius pourrait obtenir un salaire à la hauteur de sa valeur, le rôle de premier rôle, davantage d'espace pour briller et, surtout, un nouveau défi qui raviverait ses motivations.

    Quitter le Real Madrid pourrait être douloureux, et le joueur pourrait le regretter si le projet d'Arsenal venait à échouer, mais à l'inverse, une réussite là-bas pourrait construire un héritage tout aussi précieux que celui bâti à Madrid.

    C'est pourquoi, si le Real Madrid ne parvient pas à convaincre Vinicius qu'il est l'un des piliers de son projet d'avenir, et si le club continue de placer Mbappé à un rang financier et médiatique supérieur, alors un départ vers Arsenal pourrait être la meilleure décision pour l'avenir de la star brésilienne.

    Car Vinicius ne recherche plus seulement un nouveau titre, mais une nouvelle raison de vaincre.

    Et à Arsenal, il pourrait trouver devant lui le rêve qu'il n'a pas encore réalisé : être la star qui mène un grand club vers sa première Ligue des champions de son histoire, et inscrire son nom dans l'histoire du championnat anglais, plutôt que de rester à Madrid l'un des deux astres se disputant le trône.

    Le moment est peut-être venu pour Vinicius de quitter le lieu où il a écrit une histoire, pour chercher l'endroit où il pourra écrire une nouvelle gloire à son seul nom.

  • À lire aussi :

    Grosses surprises : la composition probable du Real Madrid après l'arrivée de Diomandé