Le match de Liga entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Club a été définitivement arrêté après 13 minutes de jeu effectif en raison d’intenses protestations des supporters. Les fans de l’équipe à domicile ont lancé des billes et des avions en papier portant des messages hostiles à la direction sur la pelouse, provoquant deux premières interruptions avant qu’une décision finale ne soit prise.

Loin d’exprimer leur déception, les supporters de Vallecas ont célébré l’arrêt du match comme une victoire, en chantant « La Vida Pirata » et en applaudissant les joueurs de l’Athletic Club pour leur patience.

Le président Raul Martin Presa a quitté le stade sans faire de déclaration publique.