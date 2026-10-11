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« Presa, partez maintenant ! » : les supporters du Rayo Vallecano célèbrent l’arrêt du match comme une victoire
Match abandonné à la suite d’une mutinerie organisée des supporters
Le match de Liga entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Club a été définitivement arrêté après 13 minutes de jeu effectif en raison d’intenses protestations des supporters. Les fans de l’équipe à domicile ont lancé des billes et des avions en papier portant des messages hostiles à la direction sur la pelouse, provoquant deux premières interruptions avant qu’une décision finale ne soit prise.
Loin d’exprimer leur déception, les supporters de Vallecas ont célébré l’arrêt du match comme une victoire, en chantant « La Vida Pirata » et en applaudissant les joueurs de l’Athletic Club pour leur patience.
Le président Raul Martin Presa a quitté le stade sans faire de déclaration publique.
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Un groupe de supporters publie une demande de démission cinglante
À la suite de l’interruption, la plateforme des groupes de supporters du Rayo a publié un communiqué officiel expliquant que la protestation reflétait des années de frustration concernant la gestion des installations, les concessions du stade et le déménagement temporaire à Butarque.
« Ce qui s’est passé est le reflet d’une frustration à bout. Presa, pars maintenant », indique le communiqué.
« La situation est intenable. Le rayismo ne va pas le permettre. »
Des joueurs, dont Ivan Balliu, se sont adressés directement aux supporters à l’extérieur du stade, en assurant aux fans que l’effectif comprenait leur frustration.
L’Athletic Club rentre chez lui alors que la fermeture du stade se profile
L’Athletic Bilbao a confirmé que son effectif était rentré à Bilbao après la confirmation par la Liga que le match ne se jouerait pas dimanche. Le club basque a annoncé le remboursement intégral des billets pour les supporters ayant fait le déplacement, tandis que le joueur Inaki Williams a indiqué que l’équipe était restée dans le flou pendant ces événements chaotiques.
Le Rayo Vallecano risque désormais une fermeture potentielle de son stade pour une durée allant d’un à trois matches par le comité disciplinaire de la RFEF.
La rencontre devrait être reprogrammée à une date ultérieure à huis clos.
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L’attention se tourne vers le derby contre Getafe alors que des sanctions se profilent
La police n’étant pas en mesure de garantir la sécurité à l’intérieur de Vallecas, l’entraîneur du Rayo, Benat San Jose, a confirmé que l’équipe reprendra l’entraînement dimanche. L’équipe se concentrera désormais sur son prochain derby à l’extérieur contre Getafe, le 19 octobre.
La Liga a condamné ce comportement et a confirmé qu’une nouvelle date pour la rencontre serait annoncée en temps voulu.
Le Rayo Vallecano attend les décisions disciplinaires officielles des autorités du football espagnol.
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