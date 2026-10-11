Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1084312722.jpgPGS Photo Agency
Alvino Hanafi
Traduit par

« Presa, partez maintenant ! » : les supporters du Rayo Vallecano célèbrent l’arrêt du match comme une victoire

LaLiga
Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao
Rayo Vallecano
Athletic Bilbao

Les supporters du Rayo Vallecano ont célébré l’arrêt de leur match contre l’Athletic Bilbao comme s’il s’agissait d’une victoire après avoir jeté des billes et des avions en papier sur la pelouse. Le collectif de supporters a publié un communiqué réclamant la démission immédiate du président Raul Martin Presa.

  • Match abandonné à la suite d’une mutinerie organisée des supporters

    Le match de Liga entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Club a été définitivement arrêté après 13 minutes de jeu effectif en raison d’intenses protestations des supporters. Les fans de l’équipe à domicile ont lancé des billes et des avions en papier portant des messages hostiles à la direction sur la pelouse, provoquant deux premières interruptions avant qu’une décision finale ne soit prise.

    Loin d’exprimer leur déception, les supporters de Vallecas ont célébré l’arrêt du match comme une victoire, en chantant « La Vida Pirata » et en applaudissant les joueurs de l’Athletic Club pour leur patience.

    Le président Raul Martin Presa a quitté le stade sans faire de déclaration publique.

  • imago-sport-1084312751.jpgPGS Photo Agency

    Un groupe de supporters publie une demande de démission cinglante

    À la suite de l’interruption, la plateforme des groupes de supporters du Rayo a publié un communiqué officiel expliquant que la protestation reflétait des années de frustration concernant la gestion des installations, les concessions du stade et le déménagement temporaire à Butarque.

    « Ce qui s’est passé est le reflet d’une frustration à bout. Presa, pars maintenant », indique le communiqué.

    « La situation est intenable. Le rayismo ne va pas le permettre. »

    Des joueurs, dont Ivan Balliu, se sont adressés directement aux supporters à l’extérieur du stade, en assurant aux fans que l’effectif comprenait leur frustration.

  • L’Athletic Club rentre chez lui alors que la fermeture du stade se profile

    L’Athletic Bilbao a confirmé que son effectif était rentré à Bilbao après la confirmation par la Liga que le match ne se jouerait pas dimanche. Le club basque a annoncé le remboursement intégral des billets pour les supporters ayant fait le déplacement, tandis que le joueur Inaki Williams a indiqué que l’équipe était restée dans le flou pendant ces événements chaotiques.

    Le Rayo Vallecano risque désormais une fermeture potentielle de son stade pour une durée allant d’un à trois matches par le comité disciplinaire de la RFEF.

    La rencontre devrait être reprogrammée à une date ultérieure à huis clos.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1084318850.jpgAlterphotos

    L’attention se tourne vers le derby contre Getafe alors que des sanctions se profilent

    La police n’étant pas en mesure de garantir la sécurité à l’intérieur de Vallecas, l’entraîneur du Rayo, Benat San Jose, a confirmé que l’équipe reprendra l’entraînement dimanche. L’équipe se concentrera désormais sur son prochain derby à l’extérieur contre Getafe, le 19 octobre.

    La Liga a condamné ce comportement et a confirmé qu’une nouvelle date pour la rencontre serait annoncée en temps voulu.

    Le Rayo Vallecano attend les décisions disciplinaires officielles des autorités du football espagnol.

LaLiga
FC Valence crest
FC Valence
VAL
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
LaLiga
Getafe crest
Getafe
GET
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY