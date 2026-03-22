Lorsqu'il évoluait en France, Robinio Vaz était considéré comme l'un des meilleurs espoirs de la Ligue 1. Cet attaquant né en 2007, la Roma l'a recruté définitivement en janvier dernier auprès de Marseille – un prêt avec option d'achat avait également été envisagé – dans le cadre d'une opération menée par les deux directeurs sportifs Benatia et Massara, mais Federico Balzaretti, lui aussi ancien Giallorossi comme Benatia et directeur sportif adjoint de Marseille, a joué un rôle clé dans la conclusion de l'affaire. Le montant total s'élève à 30 millions d'euros, dont 25 millions de base plus 5 millions de bonus (3 faciles à atteindre et 2 plus compliqués).
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Pourquoi la Roma a recruté Robinio Vaz : les chiffres du transfert avec Marseille, son salaire et le coup de maître de Massara
LE COUP DE THUNDERBOLT DE MASSARA
La Roma l'a surtout recruté comme un investissement à long terme pour l'avenir, mais avec l'intention de lui donner du temps de jeu dès le début. Après quelques apparitions en cours de match, l'attaquant français a inscrit son premier but sous le maillot giallorosso lors du match à domicile contre Lecce (où il est également entré en jeu en deuxième mi-temps à la place d'El Aynaoui). Massara a conclu le transfert de Vaz par un coup de théâtre en France après l'impasse de l'opération Zirkzee. L'idée du directeur sportif était de mettre à la disposition de Gasperini un autre attaquant en plus de Malen – lui aussi recruté en janvier – et les blessures de Dovbyk et Ferguson ont accéléré l'opération.
COMBIEN GAGNE ROBINIO VAZ À LA ROMA : LES DÉTAILS DE SON CONTRAT
Robinio Vaz – révélé en France par Roberto De Zerbi – a signé avec la Roma un contrat jusqu'en juin 2030 ; son salaire s'élève à environ 2 millions d'euros, entre la partie fixe et les primes (il s'agit du salaire le plus élevé de sa carrière) ; il est actuellement considéré comme le remplaçant de Malen et le Français terminera probablement la saison à ce poste dans l'effectif, mais il n'est pas exclu qu'il puisse à l'avenir jouer un rôle plus central dans le projet giallorosso.