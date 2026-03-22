Pourquoi la Roma a recruté Robinio Vaz : les chiffres du transfert avec Marseille, son salaire et le coup de maître de Massara

La Roma l'a surtout recruté comme un investissement à long terme pour l'avenir, mais avec l'intention de lui donner du temps de jeu dès le début. Après quelques apparitions en cours de match, l'attaquant français a inscrit son premier but sous le maillot giallorosso lors du match à domicile contre Lecce (où il est également entré en jeu en deuxième mi-temps à la place d'El Aynaoui). Massara a conclu le transfert de Vaz par un coup de théâtre en France après l'impasse de l'opération Zirkzee. L'idée du directeur sportif était de mettre à la disposition de Gasperini un autre attaquant en plus de Malen – lui aussi recruté en janvier – et les blessures de Dovbyk et Ferguson ont accéléré l'opération.



