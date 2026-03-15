Pourquoi Cesena a choisi Ashley Cole : sa carrière, les raisons de ce choix et son premier match en Serie B

Au cours des dernières heures, un changement d'entraîneur a eu lieu en Serie B : Cesena a limogé Michele Mignani et, à sa place, a décidé de confier l'équipe à Ashley Cole, à la surprise générale. L'ancien arrière gauche anglais, qui a joué en Italie sous les couleurs de la Roma, fait ses débuts sur le banc d'une équipe première après avoir entraîné les moins de 15 ans de Chelsea et travaillé au sein du staff des moins de 21 ans anglais et d'Everton lorsque Frank Lampard était entraîneur (les deux hommes ont été coéquipiers à l'époque de Chelsea). Cole avait pris sa retraite en tant que joueur à l'été 2019, mettant un terme à sa carrière au Derby County après plus de 700 apparitions avec Crystal Palace, Arsenal, Chelsea, la Roma et le Los Angeles Galaxy.