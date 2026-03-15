Au cours des dernières heures, un changement d'entraîneur a eu lieu en Serie B : Cesena a limogé Michele Mignani et, à sa place, a décidé de confier l'équipe à Ashley Cole, à la surprise générale. L'ancien arrière gauche anglais, qui a joué en Italie sous les couleurs de la Roma, fait ses débuts sur le banc d'une équipe première après avoir entraîné les moins de 15 ans de Chelsea et travaillé au sein du staff des moins de 21 ans anglais et d'Everton lorsque Frank Lampard était entraîneur (les deux hommes ont été coéquipiers à l'époque de Chelsea). Cole avait pris sa retraite en tant que joueur à l'été 2019, mettant un terme à sa carrière au Derby County après plus de 700 apparitions avec Crystal Palace, Arsenal, Chelsea, la Roma et le Los Angeles Galaxy.
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Pourquoi Cesena a choisi Ashley Cole : sa carrière, les raisons de ce choix et son premier match en Serie B
POURQUOI CESENA A-T-IL CHOISI ASHLEY COLE ?
Le choix de Cesena de miser sur Ashley Cole s'inscrit dans la volonté des propriétaires américains d'internationaliser de plus en plus le club (dirigé par le Californien Mike Melby), en misant sur un entraîneur qui, bien qu'il n'ait jamais occupé le banc d'une équipe première, possède une longue expérience internationale en tant que joueur et a néanmoins travaillé au sein d'encadrements de haut niveau. Cole a signé un contrat jusqu'en juin 2026 avec une option de prolongation. Jack Mesure, avec lequel l'Anglais a travaillé lors de ses précédentes expériences à Chelsea, en équipe U21 et à Everton, fera également partie de son staff.
LES DÉBUTS DE COLE AVEC CESENA
Les débuts d'Ashley Cole sur le banc de Cesena sont prévus pour le mardi 17 mars, jour où les Bianconeri se rendront à Mantoue pour le match en milieu de semaine de Serie B, comptant pour la 31e journée du championnat. Mignani a quitté l'équipe alors qu'elle occupait la huitième place – la dernière qualificative pour les barrages – avec 40 points. À huit journées de la fin de la saison, les Bianconeri comptent deux points d'avance sur le Sudtirol. Pour l'ancien entraîneur, le dernier match nul à domicile contre Frosinone, qui représentait le septième match sans victoire, a été décisif : au cours de cette période, Cesena a enregistré trois nuls et quatre défaites.