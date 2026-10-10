Pour l’Inter, tout est facile : 3-0 sans histoire face à Parme

Lors de la sixième journée de Serie A, l'Inter de Cristian Chivu bat 3-0 au Meazza le Parme d'Alberto Gilardino, pour ses débuts sur le banc des Ducali après avoir succédé à la place de Carlos Cuesta pendant la trêve internationale. L'Inter reprend sa marche en avant depuis la première place du classement, en montant à 16 points, provisoirement à +3 sur la Roma et la Lazio (qui joueront contre Côme et Monza). Parme reste en revanche à 4 points.
Le match, à San Siro, dure 31 minutes. C'est suffisant pour que les champions d'Italie inscrivent leurs trois buts : à la 13e minute, Sucic ouvre le score en profitant d'une erreur de Corvi, à la 18e, Calhanoglu double la mise sur penalty (faute sur Esposito, penalty accordé grâce à la VAR), et à la 31e, Thuram marque d'un précis tir du droit sur une passe décisive de Mkhitaryan.
En seconde période, l'Inter gère ses efforts, sans trop appuyer sur l'accélérateur. Dans la valse des changements, on assiste aussi aux débuts sous le maillot de l'Inter de l'Anglais Spence.
INTER-PARME 3-0
BUTEURS : 13e Sucic (I), 18e s.p. Calhanoglu (I), 31e Thuram (I)