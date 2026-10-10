Pour l’Inter, tout est facile : 3-0 sans histoire face à Parme

90' - Lautaro tente le geste de grande classe avec un lob depuis le milieu de terrain, mais il manque sa cible et le ballon termine dehors

86' - Beau contrôle orienté de Romero, qui enchaîne ensuite du gauche, en envoyant le ballon à côté

83' - Encore le numéro 10, cette fois de la tête : ballon au-dessus

80' - Contrôle et frappe de Lautaro Martinez, avec un ballon qui termine faiblement à droite de Corvi

74' - Une puissante frappe du gauche de Romero termine au-dessus

70' - Mkhitaryan tente un retourné, mais le ballon file à côté

55' - Parme essaie par l'intermédiaire de Troilo de la tête, mais le ballon passe largement au-dessus

48' - La seconde période débute avec une occasion pour Esposito, à laquelle Corvi répond par un arrêt réflexe du pied

31' - Passe décisive de Mkhitaryan pour Thuram, qui marque d'un tir du droit à ras de terre au second poteau

18' - Calhanoglu transforme le penalty du break pour l'Inter

17' - Tacle désordonné de Diego Carlos sur Esposito dans la surface de Parme : Bonacina, appelé par la VAR, va revoir l'action au moniteur et accorde le penalty

13' - Erreur de Corvi sur le renvoi aux six mètres, Sucic en profite pour débloquer la rencontre

8' - EncoreTouré, avec une frappe enroulée du droit qui frôle la lucarne du but de l'Inter

6 - Frappe de loin deTouré, avec une parade facile au sol de Martinez

4' - Après une action de Diouf sur la droite, le ballon arrive à Dimarco, qui frappe faiblement du gauche dans les bras de Corvi