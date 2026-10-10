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FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Pour l’Inter, tout est facile : 3-0 sans histoire face à Parme

Inter vs Parme
Inter
Parme
Serie A

Inter-Parme 3-0 lors de la sixième journée de Serie A

Lors de la sixième journée de Serie A, l'Inter de Cristian Chivu bat 3-0 au Meazza le Parme d'Alberto Gilardino, pour ses débuts sur le banc des Ducali après avoir succédé à la place de Carlos Cuesta pendant la trêve internationale. L'Inter reprend sa marche en avant depuis la première place du classement, en montant à 16 points, provisoirement à +3 sur la Roma et la Lazio (qui joueront contre Côme et Monza). Parme reste en revanche à 4 points.


Le match, à San Siro, dure 31 minutes. C'est suffisant pour que les champions d'Italie inscrivent leurs trois buts : à la 13e minute, Sucic ouvre le score en profitant d'une erreur de Corvi, à la 18e, Calhanoglu double la mise sur penalty (faute sur Esposito, penalty accordé grâce à la VAR), et à la 31e, Thuram marque d'un précis tir du droit sur une passe décisive de Mkhitaryan.

En seconde période, l'Inter gère ses efforts, sans trop appuyer sur l'accélérateur. Dans la valse des changements, on assiste aussi aux débuts sous le maillot de l'Inter de l'Anglais Spence.


INTER-PARME 3-0

BUTEURS : 13e Sucic (I), 18e s.p. Calhanoglu (I), 31e Thuram (I)

  • BUT ET TEMPS FORTS

    90' - Lautaro tente le geste de grande classe avec un lob depuis le milieu de terrain, mais il manque sa cible et le ballon termine dehors

    86' - Beau contrôle orienté de Romero, qui enchaîne ensuite du gauche, en envoyant le ballon à côté

    83' - Encore le numéro 10, cette fois de la tête : ballon au-dessus

    80' - Contrôle et frappe de Lautaro Martinez, avec un ballon qui termine faiblement à droite de Corvi

    74' - Une puissante frappe du gauche de Romero termine au-dessus

    70' - Mkhitaryan tente un retourné, mais le ballon file à côté

    55' - Parme essaie par l'intermédiaire de Troilo de la tête, mais le ballon passe largement au-dessus

    48' - La seconde période débute avec une occasion pour Esposito, à laquelle Corvi répond par un arrêt réflexe du pied

    31' - Passe décisive de Mkhitaryan pour Thuram, qui marque d'un tir du droit à ras de terre au second poteau

    18' - Calhanoglu transforme le penalty du break pour l'Inter

    17' - Tacle désordonné de Diego Carlos sur Esposito dans la surface de Parme : Bonacina, appelé par la VAR, va revoir l'action au moniteur et accorde le penalty

    13' - Erreur de Corvi sur le renvoi aux six mètres, Sucic en profite pour débloquer la rencontre

    8' - EncoreTouré, avec une frappe enroulée du droit qui frôle la lucarne du but de l'Inter

    6 - Frappe de loin deTouré, avec une parade facile au sol de Martinez

    4' - Après une action de Diouf sur la droite, le ballon arrive à Dimarco, qui frappe faiblement du gauche dans les bras de Corvi

  • COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FEUILLE DE MATCH

    INTER-PARME 3-0

    BUTEURS : 13' Sucic (I), 18' s.p. Calhanoglu (I), 31' Thuram (I)


    INTER (3-5-2) : Martinez ; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto ; Diouf (74' Spence), Sucic, Calhanoglu (61' Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73' Luis Henrique) ; Esposito (61' Bonny), Thuram (61' Lautaro). Entraîneur : Cristian Chivu


    PARME (3-4-2-1) : Corvi ; Delprato, Diego Carlos, Troilo ; Carboni (78' Britschgi), Keita, Sierro (62' Bernabé), Valeri ; Touré (84' Frigan), Fabbian (62' Lontani) ; Elphege (62' Romero). Entraîneur : Alberto Gilardino



    ARBITRE : Bonacina

    AVERTISSEMENTS : -

    EXPULSIONS : -



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